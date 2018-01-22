Bamboleo: музыкант из Перу поет на набережной Сухума

Музыкант Виктор Васкес родом из Перу, приехал в Абхазию на отдых и решил на набережной Сухума исполнять испаноязычные песни под аккомпанемент гитары.

На Сухумской набережной у ресторана "Белый парус" местные жители, которые просто прогуливаются или идут по своим делам, забывая обо всем, удивленно останавливаются. Причина их удивления – уличный музыкант Виктор Васкес, который приехал в Абхазию из Перу, точнее из России, но родом из латиноамериканской страны.

К музыканту просто так не пробраться. Толпа слушателей выстроилась вокруг и наслаждается хорошо всем известными зажигательными песнями Gipsy Kings – Bamboleo, Juanes — La Camisa Negra и другими.

Многие достают смартфоны и начинают снимать на видео, а некоторые не сдерживают эмоции и на месте подтанцовывают или же в такт музыке качают головой. После каждой новой композиции следуют продолжительные аплодисменты, на которые Васкес отвечает улыбкой и коротким "спасибо".