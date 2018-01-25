Конвейер помощи: как "Киараз" нашел партнера на миллион

О том, какую финансовую помощь оказывает компания "Вина и воды Абхазии" благотворительной организации "Киараз" на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия рассказали руководитель организации Камма Гопия и заместитель генерального директора по управлению персоналом "Вина и воды Абхазии" Астанда Садзба.

Амра Амичба, Sputnik.

Начало дружбы и первый миллион

Компания "Вина и воды Абхазии" за 2017 год перечислила в благотворительную общественную организацию "Киараз" для помощи малоимущим семьям Абхазии беспрецедентную сумму — восемь миллионов рублей. Об этом сообщила руководитель организации Камма Гопия на пресс-конференции в четверг 25 января.

По ее словам, компания "Вина и воды Абхазии" в прошедшем году ежемесячно перечисляла по миллиону рублей.

"Компания вдохнула в нас новую жизнь. Дала возможность выйти на систематический уровень и реализовать самые дерзкие планы и мечты. В середине мая мы заключили договор, и уже 18 мая на счет организации "Киараз" поступил первый миллион от компании "Вина и воды Абхазии". С того момента мы вздохнули полной грудью", — сказала Камма Гопия.

Она подчеркнула, что самые масштабные суммы и мероприятия "Киараз", осуществлены при финансовой помощи от партнера.

"Каждый услышит и поймет, что за восемь месяцев на восемь миллионов была проделана колоссальная неоценимая работа. Несмотря на огромное количество семей, которые ждут помощи, обращаются к нам каждый день, мы уверены, что облегчили жизнь большому количеству наших подопечных. Важно понимать, что "Киараз" не может помочь всем нуждающимся при огромном желании, но делает все возможное, чтобы сократить списки нуждающихся семей", — сказала руководитель БОО "Киараз".

На что потрачены восемь миллионов

Камма Гопия рассказала, что в рамках партнерства реализованы масштабные проекты, на которые потребовались значительные средства. Она отметила, что с самого начала работы "Киараз" выявлял семьи и фиксировал их нужды.

"Семьи нуждаются прежде всего в улучшении жилищных условий. Обращаются с просьбой помочь в лечении детей, просят продукты, одежду и школьные принадлежности. И, исходя из нужд, мы разработали программы и проекты, которые запустили и ведем уже по конвейеру благодаря спонсорской помощи компании "Вина и воды Абхазии", — отметила она.

Гопия назвала один из таких важных проектов — проект "Вода", цель которого — создание элементарных санитарно-гигиенических условий в семьях, обустройство ванных комнат, подведение воды в дом.

"По проекту "Вода" охватили одиннадцать семей, сделали им ванные комнаты. У пяти семей полностью проплатили работу, стройматериалы, даже работу самих мастеров – укладку кафеля, подведение труб и прочее. В двух случаях работу мастеров оплачивала сама семья. Четырем семьям приобрели строительные материалы, и отцы семейства либо родственники своими силами делали все строительные работы", — перечислила руководитель "Киараз".

По словам Гопия, на одну ванную комнату уходило около 150-160 тысяч рублей, помощь оказывалась в основном семьям ветеранов и многодетным семьям, у кого от трех и более детей.

"Далее осуществляем улучшение жилищных условий, где сырость в доме, нет окон, дверей, бетонный пол и прочее. Ремонт сделали трем семьям, где по пятеро детей. Закуп стройматериалов на монтаж крыши, который обходится от 50 тысяч, если просто профнастил, и до 150 тысяч. Семья погорельцев в Атаре Абхазской — мы им оказали помощь. Выделили около 100 тысяч рублей и приобрели им необходимые балки, для того чтобы они смогли сделать крышу, — сказала Камма Гопия. — Также помогаем семьям приобретать строительные материалы, если они сами затеяли строительство своих домов – мы покупали блоки, цемент, кровлю.

Она поделилась, что самый сложный и непосильный проект для "Киараз" – строительство домов.

"И с гордостью могу сказать, что один дом за счет компании "Вина и воды Абхазии" мы построили в селе Пакуаш многодетной семье ветерана Отечественной войны. Второй дом на этапе строительства. Мы уже возвели стены, произвели монтаж кровли, — сказала она. — Это не первый дом, возведенный организацией "Киараз", до того строили уже один дом для подопечных за счет пожертвований людей".

Как отметила Камма Гопия, организация уделяет особое внимание детям и их здоровью.

"Осуществляем закуп медикаментов для детей, беременным женщинам. Стараемся приобрести лекарства всем подопечным "Киараз", которые болеют, у кого-то может просто грипп, у кого-то астма или другие сложные заболевания. Создаем условия, чтобы семья могла провести обследование и лечение детей. Более десяти семей получили такую помощь – выделяли от 10 до 200 тысяч рублей, разные суммы в зависимости от ситуации, — сказала она. — "Киараз" осуществляет продовольственную программу. Ежемесячно с мая в конце каждого месяца до 25 семей получают продукты питания, бытовую химию, нескоропортящиеся продукты. По заявлениям покупаем бытовую технику. В основном это обогреватели, холодильники, стиральные машины".

Гопия сообщила, что, имея финансовую поддержку от крупного абхазского предприятия, в 2017 году "Киараз" впервые провел летний лагерь "Апеипш" для детей из малоимущих семей.

Еще шесть миллионов

Заместитель генерального директора по управлению персоналом "Вина и воды Абхазии" Астанда Садзба рассказала, что со дня основания компания оказывала помощь нуждающимся разных категорий – участникам и инвалидам Отечественной войны народа Абхазии, семьям погибших, также поддерживают спорт, культуру, молодежь и активно участвую в жизни страны.

"Когда к нам обратилась компания "Киараз", мы параллельно, не оставив всю остальную благотворительность, начали сотрудничать с организацией. "Киараз" провел мониторинг по всей Абхазии и предоставил нам честную информацию о положении многодетных и малоимущих семей. Предоставили нам систематизированную базу данных, где было видно, кому и в чем конкретно была нужна помощь. Это база данных послужила основанием того, что учредителями было принято решение оказать помощь. Так и началась наша совместная работа с "Киаразом", — сказала Садзба.

По ее словам, в конце 2017 года в декабре Камма Гопия решила показать партнерам проделанную работу и посетить несколько семей.

"Мы поехали в деревни и посетили восемь семей. Я бы хотела отметить два пункта, которые меня очень тронули. Первое, конечно, это сама Камма, ее работа, ее взаимодействие с подопечными. Она знает каждую проблему каждой семьи, каждого ребенка по имени. Она знает, как учится каждый ребенок, знает интересы каждого ребенка. Это очень тронуло. И второе – объем проделанной работы. Помощь не локализована в одной деревне или в одном месте, она обширна, охват очень большой", — сказала заместитель генерального директора по управлению персоналом "Вина и воды Абхазии".

Астанда Садзба отметила, что дальнейшее сотрудничество компании с "Киаразом" продолжится и в 2018 году, будет выделено шесть миллионов рублей, то есть по 500 тысяч ежемесячно.