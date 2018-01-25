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Миллион причин: "Киараз" отчитался в тратах денег частного спонсора

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Темы:
Благотворительный фонд "Киараз" (29)
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Амра Амичба

На пресс-конференции, которая прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия 25 января, рассказали о проделанной благотворительным движением "Киараз" работе за счет средств партнера – компании "Вина и воды Абхазии".

Компания "Вина и воды Абхазии" за 2017 год перечислила в благотворительную общественную организацию "Киараз" для помощи малоимущим семьям Абхазии беспрецедентную сумму  — восемь миллионов рублей.

На что были потрачены деньги и почему компания решила оказать помощь организации, на пресс-конференции рассказали руководитель БОО "Киараз" Камма Гопия и заместитель генерального директора по управлению персоналом "Вина и воды Абхазии" Астанда Садзба.

Садзба сообщила, что в 2018 году компания продолжит оказывать помощь подопечным "Киараза" и намерена выделить еще шесть миллионов рублей.

Подробнее об этом читайте здесь >>

Темы:
Благотворительный фонд "Киараз" (29)



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