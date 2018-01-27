МВД: выдача новых абхазских паспортов проходит без ажиотажа

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Выдача нового образца паспорта гражданина Абхазии проходит без ажиотажа, сказал начальник паспортного Управления МВД Абхазии Эдуард Манаргия в эфире Абхазского телевидения.

"Был спад в конце 2017 года в праздничные дни, на данный момент идет тенденция к возрастанию, люди приходят и обменивают старые паспорта на новые. Паспортное Управление в целом на местах готово для того, чтобы принимать необходимое количество пришедших на обмен паспорта", — отметил Манаргия.

Он добавил, что граждане Абхазии должны заменить старые паспорта на новые до конца 2018 года.

"В данный момент все подразделения паспортного Управления работают в усиленном режиме. Хотелось бы заметить, что сотрудники занимаются обработкой данных граждан, которые прибыли в течение дня на обмен, до 19-20 часов вечера. Это инициатива паспортного Управления, так как мы знаем значимость того, чем мы занимаемся", — сказал он.

© Sputnik Томас Тхайцук Дайте два: кому и для чего нужно двойное гражданство России и Абхазии

Начальник паспортного Управления сказал, что в начале кампании по обмену паспортов была более сложная ситуация из-за процесса обучения сотрудников работе на оборудовании.

"На сегодня принято в производство 56 808 бланков паспортов Республики Абхазия старого образца. Из этого количества распечатано 51 500 паспортов, в производстве находятся 2577 паспортов. Сроки обмена остаются такими же, до 15 дней у лиц, по которым не требуется дополнительной информации, и до 30 дней, если необходимо получение дополнительной информации", — заметил он.

Новый бланк паспорта гражданина Республики Абхазия обходится гражданам Абхазии в 380 рублей, сказал начальник паспортного Управления.

"Процедура получения нового паспорта не проста для тех лиц, которые получают первично, она упрощена для лиц, которые приходят на обмен. Те люди, которые приходят на обмен, приносят свидетельство о рождении, для того чтобы инспектор с точностью мог записать данные. Бывают случаи, когда есть ошибки в фамилиях, именах или отчествах. Также инспекторы просят при необходимости приносить домовую книгу, чтобы прописать человека по месту проживания. Нужны две фотографии 3Х4 и чек из банка об оплате, это все, что нужно сделать для обмена", — подчеркнул Манаргия.

Вся необходимая информация, которая нужна гражданам, находится в паспортных отделах на досках объявления.

"В процессе паспортизации 130 лицам отказано в получении абхазского паспорта, строго в рамках закона о гражданстве. Этим лицам дается уведомление в паспортных подразделениях, им нужно брать уведомления и обращаться в комиссию по гражданству", — сказал он.

Эдуард Манаргия также прокомментировал случаи обращения за обменом паспорта людей, чье гражданство, согласно пункту закона о гражданстве, подвергается сомнению, так как они отсутствовали в Абхазии с 1994 по 1999 год.

"Паспортная служба в любом случае принимает документы данного гражданина, который обратился для обмена, и ему разъясняют его дальнейшие действия. Об этих проблемах докладывается руководству, и в любом случае решения по этим вопросам будут приниматься", — подчеркнул Манаргия.

© Sputnik Томас Тхайцук Новый абхазский: как я получил паспорт

Получить вид на жительство в Абхазии могут люди, имеющие браки с гражданами республики, сказал начальник управления.

"Процесс паспортизации в Галском районе проходит с некоторыми трудностями, на сегодняшний день на обмен старых паспортов гражданина Абхазии подано 438 паспортов, из которых выдано 110 паспортов, в разработке находятся 196, отказано 132 гражданам, документов для видов на жительство принято 4690 штук, из них выписано 1580", — сказал он.

Новый бланк паспорта гражданина Абхазии полностью отличается дизайном и технологией изготовления от старого. Сходство двух видов документа – зеленый цвет обложки. На обложке нового паспорта, в отличие от старого, помимо названия страны, Абхазия, указано слово "республика".

Документ обладает высокой износостойкостью и прочностью, защита документа и персональных данных владельца паспорта обеспечивается применением современных защитных технологий, включая эксклюзивные защитные признаки, разработанные для этого документа.