Как юнармейцы танк "оседлали": "набег" на российскую военбазу в Абхазии

Танкисты российской военной базы Южного военного округа в Абхазии продемонстрировали участникам военно-патриотического движения "Юнармия" танк Т-72Б3, подробно о нем рассказали, и даже покатали. Корреспондент Sputnik Абхазия тоже присоединился к "недетской" забаве.

Бадри Есиава, Sputnik

"Прорыв" к танку

На территории Седьмой российской военной базы "Юнармию" встретил капитан Леонид Петров — победитель конкурса АРМИ-2017 "Танковый биатлон", в котором участвовало около 20 стран.

Опытный танкист подготовил для необычных гостей целую шоу-программу. Юнармейцы смогли не только посмотреть на танк в движении, но и примерить на себя роль механика-водителя, наводчика или даже командира экипажа. Им было позволено все и дети этим успешно воспользовались.

© Sputnik Юнармейцы в ожидании знакомства c танком

Огромный танк Т-72Б3 в ожидании своих "зрителей" стоял в ангаре. Ворота заперты буквально на семь замков. На их открытие у военных ушло время, которое для нетерпеливых гостей показалось вечностью. Как только последнее препятствие было устранено юнармейцы буквально "штурмом" рванулись к исполину. Громкий "рык" запуска мотора и под восхищенные детские возгласы огромная машина тронулась. Экипаж виртуозно разгонял танк и, к удовольствию зевак, резко останавливал огромную махину в метре от них. Особый восторг вызвал резкий разворот 46-тонного "монстра" на месте.

© Sputnik Как юнармейцы танк "оседлали"

Танкисты, возможно, почувствовали, что терпение у зрителей на исходе и "сдались" юнармейцам. Долго приглашать не пришлось, дети набросились на "трофей". За считанные секунды забили собой все ключевые отсеки и стали осваиваться.

Не сдержались и родители. Астанда Хашба заняла место механика-водителя и "пропала" в нем на несколько секунд. Была несколько разочарована внутренним пространством, видимо, ошибочно сопоставив размер танка и легковушки. Со словами "как здесь тесно" она вернулась.

"Здесь очень мало места, но интересно. Много всяких кнопочек. Как я поняла, здесь механическая система передач. На механике я училась водить автомобиль, если разрешат, я готова попробовать поездить и на танке", — лукаво призналась Астанда.

Маленькие Полина и Коля знакомством танком остались довольны. С видом завзятых экспертов похвалили толщину брони и обстановку внутри.

Марии Смыковой тоже танк понравился, но становиться танкисткой она не хочет, так как не любит замкнутых пространств и боится растеряться во время выполнения задач.

© Sputnik Как юнармейцы танк "оседлали"

"Внутри комфортно. Там удобные кресла, которые можно регулировать и на них приятно сидеть. В общем, танк замечательный", — заключила Полина.

Современный и надежный

Все ли так хорошо и интересно, как говорят дети, решил проверить лично. Подняться на танк не сложно, если к нему подойти с нужной стороны. Делать это надо с носовой части, которая ниже всех остальных. По приглашению командира экипажа Леонида Петрова спустились в отделение управления. А вот сделать это при моей комплекции было не так уж и легко. С мыслями "и все-таки пора худеть", еле протиснулся через узкий люк на место наводчика.

Бывал внутри БМП и БТР, но в танке впервые. Особых отличий во внутреннем "убранстве" военной техники я не заметил, но во всех трех случаях окружали непонятные кнопочки, экраны, рычаги и тумблеры. Глаза разбегаются.

Петров проводит персональную презентацию Т-72Б3. Машина весит 46,5 тонн и для своего веса довольно маневренна.

"Из основного орудия у нас 125 миллиметровая гладкоствольная пушка и спаренный пулемет. Несмотря на свой вес, танк разгоняется до 65 километров в час, и очень маневренный даже по сравнению с зарубежной техникой. Броня установлена на танке разная. Самая толстая – это лобовая часть, так как под удар всегда подставляют именно перед танка", — объясняет Петров.

Т-72Б3 буквально нашпигован современными технологиями, как сказали бы "на гражданке", полный "фарш". Ее система защиты, к примеру, от управляемых ракет или химических атак, капитан особо подчеркнул, что эта машина признана надежной и эффективной. Электронные "ассистенты" способны определить лучи управляемых ракет, подставить лобовую часть или самостоятельно выстрелить дымовыми гранатами.

В случае определения химической или радиоактивной угрозы, добавил он, танк автоматизировано герметично закрывается и запускает в "салон" чистый воздух.

© Sputnik Капитан Леонид Петров

Со своей будущей профессии, которая уже давно переросла в образ жизни, Петров определился еще в школьные годы. Его с детства привлекала мощь военной техники и как только Леонид сел за "штурвал" танка во время первых занятий в военном училище, он понял, что сделал правильный выбор.

Он рассказал и о победе его экипажа в международном конкурсе АРМИ-2017 "Танковый биатлон". К триумфу шел не один год, путь был нелегким.

В этих международных соревнованиях участвовали лучшие из лучших танковых экипажей 20 стран. По наблюдениям танкиста, самыми сильными соперниками России были команды из Китая, Белоруссии, Индии и Казахстана. Леонид с сожалением отметил, что в "Танковом биатлоне" 2018 года его экипаж не сможет принять участие, так по правилам соревнований победители к состязаниям не допускаются.

На "закуску" военные устроили для юнармейцев короткие, но веселые "покатушки" на грозной машине.