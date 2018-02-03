Российские военные в Абхазии продемонстрировали "юнармейцам" танк Т-72Б3

Танкисты российской военной базы ЮВО в Абхазии продемонстрировали ученикам военно-патриотического движения "Юнармия" танк Т-72Б3 и подробно о нем рассказали.

Танкисты дали долгожданную отмашку и дети "набросились" на военную технику. Взобравшись на него, они лихо заняли все ключевые отсеки и погрузились в свои детские фантазии.

Не сдержались и взрослые. Одна из родительниц Астанда Хашба заняла место механика-водителя и "пропала" в нем на несколько секунд. Со словами "как здесь тесно" она появилась вновь.

"Здесь очень мало места, но интересно. Много всяких кнопочек. Как я поняла, здесь механическая система передач. На механике я училась водить автомобиль, если разрешат, я готова попробовать поездить и на танке", — в шутку, но с надеждой сказала Астанда.

Маленькие Полина и Коля остались довольны танком. Каким-то образом они определили, что у военной техники толстая броня и поделились впечатлениями от обстановки внутри него.

Командир экипажа Леонид Петров рассказал о характеристиках танка Т-72Б3. По его словам, эта машина весит 46,5 тонн и для своего веса довольно маневренна.

"Из основного орудия у нас 125 миллиметровая гладкоствольная пушка и спаренный пулемет. Несмотря на свой вес, танк разгоняется до 65 километров в час, и очень маневренный даже по сравнению с зарубежной техникой. Броня установлена на танке разная. Самая толстая – это лобовая часть, так как под удар всегда подставляют именно перед танка", — объяснил Петров.

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