День у ворот Абхазии: как работают абхазские таможенники

О том, как сотрудники Государственного таможенного комитета Абхазии борются с контрабандой на границе по реке Псоу, с какими трудностями сталкиваются в своей деятельности и какие новшества появляются в их работе читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

"Пересменка"

Рабочий день таможенников начинается с "пересменки", которую каждый день строго без четверти девять утра проводит начальник таможенного поста "Псоу" Аляс Хишба. После того, как он проводит перекличку и произносит короткое, но емкое "работаем", — все заступают на свои посты.

Посетить таможенный пункт на абхазо-российской границе и воочию увидеть, как несут свою службу сотрудники таможни, журналистов пригласил Государственный таможенный комитет Абхазии.

Начальник поста "Псоу" рассказал об изменениях в работе которые произошли в последнее время.

Работа таможенников из тех, которые никогда не останавливаются, так как люди пересекают границу и днем и ночью.

Таможенники работают в четыре смены по 27 человек. До 15 января было три смены, в каждой по 36 человек. Если до введения новой системы несения службы таможенникам приходилось работать сутки через двое, то теперь они трудятся сутки через трое, и у них есть возможность лучше восстанавливать свои силы, что в свою очередь положительно сказывается на их работе, заметил Хишба.

Работа с российскими коллегами – важное направление деятельности Государственного таможенного комитета Абхазии, сказал он.

"В октябре 2017 года коллеги из Челябинска подарили нам технические средства, к примеру, это рентген, с помощью которого проверяют ручную кладь, есть оборудование, которое считывает номер автомобиля и так далее", — подчеркнул начальник.

Начальник таможенного поста также рассказал, что таможенники сталкиваются с попыткой провести через границу контрабандную продукцию. По его словам, люди пытаются контрабандным путем перевести практически весь спектр товаров — хозяйственные товары, продукты питания, сигареты, спиртное. За 2017 год было оформлено около 70 протоколов по изъятой контрабандной продукции. Если это подакцизный товар, то он изымается, за остальное устанавливается штраф от 100% и выше.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работа КПП Псоу

Долг службе

Некоторые сотрудников таможенной службы работают с самого момента создания структуры. Есть среди них и представительницы прекрасной половины человечества. Сима Барциц одна из них. Пришла она в ГТК спустя три года после окончания Отечественной войны народа Абхазии и с тех пор не расстается с таможней.

По ее рассказу, нельзя сравнивать работу в послевоенное время с тем, что есть сейчас.

"Это относится ко всему, к примеру, техническое оснащение сейчас гораздо лучше", — признается она.

Сима Барциц говорит, что на таможне приходится сталкиваться с различными людьми.

"Это нелегкая суточная работа и, конечно, не все люди тебя понимают, и не всем хочется платить пошлину", — говорит она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работа КПП Псоу

Какие новшества

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Ушанги Квициния подробно рассказал, какие новшества есть в работе таможенников.

"В целях усиления таможенного контроля и в целях улучшения дисциплины на таможенном посту "Псоу" было установлено видео-наблюдение. На данный момент запущено 28 камер, в ближайшем будущем будет еще четыре камеры. Помимо самого контроля за товарами, данные камеры позволят и считывать количество автотранспорта, как заезжающего на территорию Абхазии, так и выезжающего из нее", — заметил он.

Кроме того, камеры считывают и номера автомобилей, поэтому отпала надобность в работе подразделения которое регистрировала транспортные средства, сказал Квициния.

Ушанги Квициния рассказал, что в апреле этого года намечена аттестация сотрудников таможни.

"Аттестация проходит не реже, чем раз в два года, уже проведено психологическое тестирование, будут проводиться лекции в здании ГТК, уже определены темы", — сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работа таможенной службы на КПП Псоу

Проверки на таможне

Все грузовые машины обязательно должны проходить проверку на так называемой смотровой яме. В зависимости от того, по какой процедуре они будут оформляться, их направляют в два отдела, либо груз будет проходить по процедуре доставки под таможенным контролем, либо будет оформляться на таможенном посту.

"Для этого им нужно собрать определенный перечень документов, который включает в себя гарантию банка, то есть здесь на таможенном посту документы кладутся в сейф-пакет, вешается таможенная пломба и автомобиль без досмотра направляются внутрь таможенной территории", — отметил он.

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На таможенном посту "Псоу" оформляется около 20% всех грузов. "Порядка 80% оформляется уже в Сухумском таможенном посту и в других отделах управления", — сказал Ласурия.

По словам таможенников, в это время года интенсивность грузоперевозок одна из самых низких в году. В день таможенные процедуры проходит около 50 автомобилей с различными товарами, отмечают они.

"Проверяют, не просто так пропускают. Так должно быть. Что могу сказать? Молодцы. Процедура удобная, не занимает много времени", — заметил водитель микроавтобуса Владимир.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работа таможенной службы на КПП Псоу

Вкусно кормят и дают отдохнуть

На территории таможенного поста все предусмотрено, в день два раза сотрудников кормят, также есть зона отдыха.

Повар Роза Оганесян балует сотрудников разными блюдами.

"У нас есть суп харчо, лапша, борщ, летом окрошка, на второе — котлеты, тефтели, жарим рыбку. Таможенникам нравится наша пища, и если просят добавку, мы обязательно ее даем", — сказала она.

Предпочтения таможенников в еде Роза учитывает в своей работе.

"Некоторые не едят свинину, я стараюсь приготовить что-то другое. Если нас заранее предупреждают, то делаем и постные блюда тоже", — говорит повар.

Днем все сотрудники таможни работают можно сказать без отдыха, а ночью посменно отдыхают, для этого есть несколько комнат.

"Одна часть работает до трех часов ночи, а другие отдыхают, затем меняются и вторая группа отдыхает с трех до девяти", — поясняют сотрудники.

Для того, чтобы таможенный пост бесперебойно работал установлен дизельный генератор, который автоматически включается в случае отключения электричества.

© Sputnik / Томас Тхайцук Работа таможенной службы на КПП Псоу

Люди на границе

Начальник отдела пограничного контроля Рудольф Циба сказал, что в сравнении с летним периодом количество людей, пересекающих границу, примерно на 60% меньше. Всего в течение месяца границу по обе стороны переходят до ста тысяч человек.

Елена работает в России, А живет в Абхазии, она ежедневно пересекает границу, для этого самое удобное средство это велосипед, говорит она.

"Я на велосипеде езжу, у меня нет очереди, это удобно", — говорит Елена.