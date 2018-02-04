"Досмотреть" таможню: что показали журналистам на посту "Псоу"

О том, как сотрудники Государственного таможенного комитета Абхазии выполняют ежедневную работу на границе по реке Псоу и какие новшества появляются в их работе, смотрите в нашем видео.

Рабочий день таможенников начинается с "пересменки", каждый день строго без четверти девять утра.

Таможенники работают в четыре смены по 27 человек. До 15 января было три смены, в каждой работало по 36 человек. Если до введения новой системы несения службы, таможенникам приходилось работать сутки через двое, то теперь они трудятся сутки через трое, и у них есть возможность лучше восстанавливать свои силы, что в свою очередь положительно сказывается на их работе.

На таможенном посту "Псоу" работает несколько отделов: "Отдел таможенного оформления и таможенного контроля на автомобильном транспорте", "Отдел таможенного оформления и таможенного контроля на железнодорожном транспорте", "Отдел контроля и доставки товаров", "Транспортный отдел".

На территории таможенного поста все предусмотрено, в день два раза сотрудников кормят вкусной пищей, также есть зона отдыха, где таможенники сменяя друг друга отдыхают.

Днем все сотрудники таможни работают без отдыха а ночью посменно отдыхают, для этого есть несколько комнат отдыха.

Подробнее читайте в материале Sputnik>>