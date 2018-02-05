Такого еще не было: ачандарские драгоценности поразили археолога

СУХУМ, 5 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Найденный в Ачандаре могильник с драгоценностями – одно из богатейших захоронении на всем Восточном побережье Черного моря, сказал Sputnik директор Абхазского государственного музея Аркадий Джопуа, комментируя находку жителя села Рустама Чхебелия.

"Всего девять золотых украшений, бронзовый шлем, наконечники, копья, серебряная чаша с рисунками восточного стиля, два кинжала типа кинжала акинак (короткий железный меч скифов – ред.), также обоймочки для украшений", — сказал директор Госмузея Абхазии Аркадий Джопуа.

Найденные драгоценности датируются более ранним периодом, чем те, что находили абхазские археологи во время раскопок в начале 2000-х годов в селе Ачандара.

"Те, что в начале 2000-х годов мы нашли в том же месте, датируются примерно IV-V веками нашей эры. А те, что нашел в полутора метрах от места наших раскопок местный житель Рустам Чхебелия, относятся к более ранним периодам, а точнее к V- IV векам до нашей эры. Конечно же, они более древние, чуть ли не на тысячу лет", – добавил Джопуа.

По словам археолога, огромную ценность имеют золотые украшения.

"Например, из золотых изделий есть шейная гривна. Наподобие ее мы уже находили бронзовые гривны. Также кольца или перстни, которые можно увидеть на картинке, они нам и ранее были известны. Бронзовые аналоги есть у нас, и они не менее ценны. Предположительно, эти украшения делали местные мастера", – отметил Аркадий Джопуа.

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Что касается других украшений – золотых сережек, ученый отказался что-либо утверждать.

"Аналогов этих сережек ранее мы не встречали. Скорее всего, это дело рук не наших мастеров. Нам нужно подробнее изучить их. Сейчас же сложно мне говорить по ним что-либо. А вот бронзовый шлем, к примеру, я предполагаю, что он неместного производства, скорее импортный", – прокомментировал он.

Как рассказал директор Абхазского государственного музея, бронзовый шлем, наконечники и кинжалы свидетельствуют о том, что житель Ачандары, скорее всего, наткнулся на мужское захоронение.

"По шлему, доспехам и кинжалам можно утверждать, что был захоронен воин. Однако эти женские украшения ставят под сомнение, действительно это мужское захоронение, единичное или же парное. Все это мы будем узнавать во время подробного изучения найденного материала. Сейчас украшения находятся в Национальном банке, позже они будут переданы в Госмузей, тогда мы и будем уже определять ценность находки, также параллельно организуем экспедицию, выедем на это место и начнем раскопки", – объяснил Джопуа.

Помимо драгоценностей, археологи также будут изучать человеческий скелет, который был найден в могильнике.

"Мы, как положено, раскопаем скелет, череп. Я думаю, они нам о многом расскажут. Помимо того, кому в действительности принадлежит захоронение, останки также могут рассказать и об обряде захоронения, но это уже больше по части антропологов", — сказал директор Госмузея.

Скелет человека, бронзовый шлем, наконечники, копья и украшения были найдены местным жителем Рустамом Чхебелия в селе Ачандара Гудаутского района 31 января.