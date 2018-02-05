Тайна сокровищ из Ачандары: археолог оценил богатую находку из абхазского села

Вещи, которые найдены жителем Ачандары Рустамом Чхебелия, датируются примерно IV-V веком до нашей эры.

Как отметил директор Абхазского государственного музея, археолог Аркадий Джопуа, это одно из богатейших захоронений не только в Абхазии, но и на Восточном побережье Черного моря.

"В количественном отношении немного драгоценностей. Вот по фотографии видно, что выложено девять золотых изделий. Золотая шейная гривна, такого типа более ранние, бронзовые мы уже находили. Подобного рода перстни тоже мы уже находили бронзовые. Но они не менее ценные", — пояснил он

На месте захоронения также были найдены золотые серьги, но археолог пока не может точно что-либо утверждать. Предположительно, они неместного изготовления.

На месте захоронения также были найдены бронзовый шлем, наконечники и копья, которые, по словам археолога, свидетельствуют о том, что житель села Ачандара нашел мужское захоронение.

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