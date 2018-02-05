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Архивное фото с кубка по тхэквондо в Сочи

Тхэквондисты из Абхазии отметили юбилей Сталинградской битвы "золотом"

Федерация Тхэквон-до (ИТФ) город Москвы
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (190)
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Кубок России по тхэквондо, посвященный 75-летию победы Советских войск в Сталинградской битве, проходил в Москве с 1 по 5 февраля.

СУХУМ, 5 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские спортсмены Виктория Папазян и Тамаз Торчинава заняли призовые места на Кубке России по тхэквондо, который проходил в Москве, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации тхэквондо Абхазии Отар Гогуа.

"Ну что могу сказать? Выступили достойно. Подопечная тренера Тимура Барциц Виктория Папазян заняла первое место в весе от 45 до 50 килограмм, а подопечный Нугзара Торчинава Тамаз Торчинава занял третье место среди черных поясов в весе от 48 до 54 килограмм", – прокомментировал он.

Кубок России по тхэквондо, посвященный 75-летию победы Советских войск в Сталинградской битве, проходил в Москве с 1 по 5 февраля. В соревнованиях, по словам президента тхэквондо Абхазии, участвовали около 1000 спортсменов со всей России и четыре спортсмена из Абхазии.

Темы:
Спортивная Абхазия (190)



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    В Баку молодая девушка исполнила "зажигательный" танец на крыше стоящего на проезжей части авто – видео появилось с соцсетях, полиция не в курсе.

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