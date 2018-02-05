Тхэквондисты из Абхазии отметили юбилей Сталинградской битвы "золотом"

Кубок России по тхэквондо, посвященный 75-летию победы Советских войск в Сталинградской битве, проходил в Москве с 1 по 5 февраля.

СУХУМ, 5 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские спортсмены Виктория Папазян и Тамаз Торчинава заняли призовые места на Кубке России по тхэквондо, который проходил в Москве, рассказал корреспонденту Sputnik президент Федерации тхэквондо Абхазии Отар Гогуа.

"Ну что могу сказать? Выступили достойно. Подопечная тренера Тимура Барциц Виктория Папазян заняла первое место в весе от 45 до 50 килограмм, а подопечный Нугзара Торчинава Тамаз Торчинава занял третье место среди черных поясов в весе от 48 до 54 килограмм", – прокомментировал он.

Кубок России по тхэквондо, посвященный 75-летию победы Советских войск в Сталинградской битве, проходил в Москве с 1 по 5 февраля. В соревнованиях, по словам президента тхэквондо Абхазии, участвовали около 1000 спортсменов со всей России и четыре спортсмена из Абхазии.