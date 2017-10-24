Автомобиль сбил школьника в центре Сухума

Дорожно-транспортное происшествие произошло на пешеходном переходе в центре столицы Абхазии около 13.30 во вторник 24 октября.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Четырнадцатилетний школьник был сбит автомобилем на пешеходном переходе в центре Сухума на пересечении улиц Ардзинба и Аидгылара, сказал корреспонденту Sputnik начальник ГАИ по городу Сухум Вячеслав Реквава.

"Автомобиль направлялся в сторону центрального рынка. Пострадавший учится во второй школе, после происшествия его доставили в Республиканскую больницу", — добавил он.

Вячеслав Реквава отметил, что из Республиканской больницы поступают обнадеживающие вести.

"Говорят, что пострадавший выживет", — сказал глава ГАИ столицы.

По словам Реквава, водитель автомобиля Peugeot, госномер 370, доставлен в Наркологический диспансер на обследование. В данное время сотрудники ГАИ собирают материалы, имеющие отношение к происшествию.

Вячеслав Реквава отметил, что до изучения всех обстоятельств происшествия пока рано говорить о причинах наезда на пешехода.

© Sputnik. Томас Тхайцук ДТП на улице Ардзинба

Ранее, в пятницу 20 октября, журналиста Абхазского телевидения Фатиму Кутелия сбил автомобиль в центре Сухума.

Как объяснили сотрудники ГАИ, Кутелия переходила дорогу по пешеходному переходу через пересечение проспекта Леона и проспекта Аиааира.