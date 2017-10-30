Ураган "Герварт" обрушился на Европу, погибли 6 человек

Мощный ураган унес жизни шести человек в Германии, Чехии и Польше

СУХУМ, 30 окт — Sputnik. Мощный ураган "Герварт", обрушившийся в выходные на Европу, унес жизни, по меньше мере, шести человек, сообщает телеканал Euronews.

В Чехии жертвами непогоды стали два пожилых человека — мужчина и женщина, на которых упали деревья. Железнодорожное сообщение в стране частично прервано. Зоопарк в Праге закрыт, разрушена старинная православная церковь в городе Мост. Сотни тысяч жителей остались без электричества.

На севере Польши двое людей погибли в результате автоаварии. Один мужчина погиб после того, как на его машину рухнуло дерево. Другой водитель разбился, врезавшись в дерево, которое упало на проезжую часть.

© AP Photo. BILL PERRY В Атлантике образовался ураган "Офелия"

Резкое повышение уровня воды в реке Эльба привело к наводнению в Германии, власти Берлина ввели в столице режим чрезвычайного положения.

На севере Германии, в федеральной земле Нижняя Саксония, утонул 63-летний мужчина, который ночевал в кемпинге на берегу Северного моря. Ночью кемпинг затопила вода.

В германской земле Мекленбург — Передняя Померания перевернулась моторная лодка с тремя туристами на борту. В результате происшествия одна женщина погибла.

Ущерб от урагана подсчитывают и в Австрии, где нарушено движение поездов, проходящих через венский вокзал. В аэропорту Зальцбурга отменены рейсы, во многих частях страны перекрыты автомагистрали.