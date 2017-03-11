Избиратель предпочитает кандидатов с безупречной репутацией

Еще в процессе выдвижения кандидатов в депутаты Народного Собрания Республики Абхазия, выступая с лекцией перед представителями СМИ в Сухуме в феврале, автор этих строк обратил внимание на тот факт, что сам процесс выдвижения кандидатов не от партий, а от анонимных инициативных групп чреват рядом негативных последствий.

Это понимают и многие граждане республики. Не случайно общественность предложила ввести в действующее законодательство ряд норм, предъявляющих к кандидатам конкретные требования, например, связанных с оценкой их психического здоровья, употребления ими наркотиков, алкоголя и тому подобное.

Полагаю, что установление таких требований и проверка представителями ЦИК кандидатов на предмет употребления ими наркотических веществ и наличия соответствующей справки о состоянии психического здоровья поумерила пыл отдельных претендентов на депутатский мандат. Тем не менее, я допускаю, что некоторое количество подобных кандидатов все же пробилось в число участников избирательной кампании.

В качестве кандидата в депутаты зарегистрирован действующий депутат Народного Собрания Абхазии Тенгиз Агрба, но затем он написал заявление об исключении своей кандидатуры из числа участников избирательной кампании.

Лично я далек от того, чтобы обвинять депутата в каких-либо злоупотреблениях и считаю, что добровольный отказ этого молодого человека от участия в выборах характеризует его не с самой худшей стороны. Хотя существуют мнения, что его отказ от участия в избирательной кампании произошел не по причине объективной оценки депутатом своей репутации, но под влиянием ряда обстоятельств.

Политолог, старший научный сотрудника Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николая Силаевa сделал следующее заключение: " Тенгиз Агрба снял свою кандидатуру из-за предвыборного скандала, связанного с наркотиками — недавно его задержали в Петербурге с пакетом какого-то сильнодействующего вещества. Возможно, на его решение повлияла партия "Айнар", к которой он близок: вся эта история бросала тень и на партию тоже. Правда, партия могла бы отреагировать и раньше, питерская история обсуждается уже не первый месяц. Сейчас дело выглядит так, будто она долго старалась не замечать скандал, не сдавать своего, но за два дня до выборов решила отреагировать хоть как-нибудь".

В прессе сообщалось о том, что Тенгиз Агрба три месяца назад был задержан в Санкт-Петербурге российскими полицейскими с пакетом наркотического вещества, тем не менее, депутат был полицией отпущен. И хотя его недоброжелатели утверждают, что полицейские отпустили Тенгиза Агрба после того, как он предъявил абхазский паспорт и депутатское удостоверение, никакого обвинения депутату предъявлено не было, протокол о задержании отсутствует, по крайне мере его нет в распоряжении СМИ.

Словом, для того, чтобы обвинять депутата в применении или же распространении наркотиков, оснований явно недостаточно, а вот его репутация в результате случая в Санкт-Петербурге явно пострадала. И даже если он снял свою кандидатуру по причине понимания бесплодности своего стремления стать депутатом повторно, а не в связи с советами товарищей по партии, полагаю, что сделал он это абсолютно правильно. Избиратели вряд ли будут разбираться в том, что было в злополучном пакете, с которым депутат был задержан в Санкт-Петербурге, и предпочтут других кандидатов, не замеченных в чем-либо подобном. С их точки зрения, с которой не поспоришь, депутатом должен быть человек с безупречной репутацией.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.