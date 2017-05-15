Наши песни наполнены добром и светом

Когда в обществе исчезает идеология, в нем начинает властвовать культура. Именно национальные традиции народа, его вера, язык, народное песенное и иное творчество становятся теми объединяющими людей духовными основаниями, которые удерживают единство страны и нации, помогают им жить и развиваться.

Можно остановить фабрики и заводы, закрыть банки и лавки, даже потерять землю в результате войны, но остаться нацией, чтобы затем, окрепнув, вернуть все назад. А вот утрата традиций предков и уникальной национальной культуры, то есть самой души народа, чревато исчезновением нации, превращением ее в безликое население территории, которую совершенно точно рано или поздно приберет к рукам какая-нибудь соседняя нация с сильной культурой.

Вот почему для любого народа, а особенно народа малого, важно сохранить не только свои язык и веру, но каждую особенность, каждые традицию, легенду, танец и песню своих предков.

Так вот, самое сокровенное любой нации хранится, прежде всего, в его песне. Можно даже быть уверенным, что величие той или иной страны определяется содержанием и характером исполнения его песен. Не случайно, каждый великий праздник в России и во многих других, не утративших души и народных традиций странах, кульминацией становится песенный концерт.

К примеру, каждый год 9 мая главным пунктом праздничных мероприятий в России всегда становится концерт на Красной площади или в Большом Кремлевском дворце. С песнями отмечают День Великой Победы и во всех странах и уголках бывшего СССР. И нам есть с чем сравнивать советскую, русскую и российскую многонациональную песенную культуру.

В годы Великой Отечественной войны каждые певец и певица (Русланова, Шульженко, Козловский и многие другие великие мастера, чьи песни мы любим и поем до сих пор) считали своим долгом отправиться на передовую, чтобы своими песнями поднять дух бойцов Красной армии. В то время как в Вермахте моральный дух бойцов поднимался военными маршами, а в американской армии вывозом в войска борделей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Оркестр народных инструментов имени Отара Хунцариа создан в Абхазии

И вот в этом – в отношении к песне и видна была принципиальная разница между многонациональным народом Советского Союза и так называемыми "цивилизованными" нациями, дошедшие в своем увлечении военными маршами или же откровенной попсой до почти полного отказа от народной и хорошей песни.

Образовавшийся после Второй мировой войны вакуум в песенной культуре европейских стран и соответствующий культурный разрыв между европейскими нациями призван был устранить песенный конкурс "Евровидение", учрежденный в 1956 году.

Международный песенный конкурс «Евровидение» замышлялся как интернациональный песенный праздник, способный объединить передравшиеся во время войны народы Европы. И поначалу этот конкурс оправдывал свои ожидания. Почти полвека он был фактически главным песенным фестивалем Европы, набирая популярность и любовь телезрителей. Пока, увы, не выродился в пародию на песенное состязание – в клоунаду, нагруженную политическими провокациями и конъюнктурно-рыночными поделками.

Апогеем этой клоунады стало «Евровидение-2016» в Стокгольме, победителя в котором определили уже не телезрители, не слушатели, а подконтрольное политикам жюри, отдавшее первое место – вопреки результатам народного голосования — украинской певице за русофобскую песню. Подлог стал переломным моментом в судьбе этого конкурса. И не случайно на той же Украине и в том же году по стране прокатился песенный флэшмоб с исполнением великих советских и русских песен. Он стал невыдуманной, искренней и здоровой реакцией простых людей, в основном молодежи, на "цээвропэйское" глумление над душой великого народа, над его песенным кодом.

Еще в прошлом году в России прозвучало мнение о необходимости отказаться от участия в "Евровидении". Увы, продолжавшие поддерживать этот балаган российские шоумены сделали вид, что ничего унизительного для России в Стокгольме не произошло, а потому вместо того, чтобы покинуть «Евровидение» с гордо поднятой головой в 2016-ом, предпочли быть изгнанными из Киева под улюлюканье нацистов в 2017-ом.

В конечном счете, песенный конкурс на Украине прошел под аккомпанемент заявлений и угроз Службы безопасности Украины, которая стала главным цензором "Евровидения-2017", а также разного рода маргинальных историй и скандалов.

Как бы там ни было, европейский песенный конкурс состоялся без участия в нем представителя России, хотя второе место занял болгарский певец, родившийся в Москве.

В минувшую субботу стал известен победитель "Евровидения-2017" – достойный певец, а не очередной шоумен с политической историей, который пел на своем родном португальском языке, что, в принципе, говорит о предпочтениях телезрителей, которым надоел универсальный английский. И это первая ласточка возможного оздоровления конкурса в будущем. Но уже, не исключено, без участия в нем россиян.

© Sputnik. Виталий Залесский Португалия приняла эстафету конкурса "Евровидение" на 2018 год

На постсоветском пространстве столько талантов, что здесь давно и с успехом можно проводить "Евразвидение", свободное от политической конъюнктуры и примитивной вкусовщины. Нам давно нужны свои международные песенные конкурсы, подобные проекту "Ты – супер!", финал которого состоится 26 мая в Кремлевском дворце съездом в Москве и в котором примет участие певица из Абхазии Валерия Адлейба.

Исполнительский уровень Валерии таков, какого давно не было и, по всей видимости, в ближайшее время не будет на "Евровидении", утратившем способность адекватно оценивать песенное мастерство и выродившемся в соревнование фриков.

В наших же, российских и евразийских песенных конкурсах по-прежнему побеждает настоящее искусство. Наши песни восхищают чистотой содержания и высоким уровнем исполнения. Они несут добро и свет.

В России, Абхазии и других странах нашей цивилизационной общности хорошие песни пишутся и поются для преодоления зла и на радость людям. И давайте пожелаем Валерии Адлейба победы в финале проекта "Ты – супер!" в Москве.



