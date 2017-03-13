Парламент без женщин: неутешительный "диагноз"

Женщина-воин – достаточно хорошо аргументированное и знакомое понятие для не так давно пережившей войну Абхазии.

Женщина-добытчик – до боли знакомая картина в послевоенной Абхазии, когда трудоспособное мужское население оказалось заблокированным внутри страны и было объявлено "невыездным". Тогда только что и уповали на нехрупкие плечи абхазских женщин, оставивших свое здоровье на мосту через Псоу, сутками простаивавших в очередях, чтобы вывезти из страны результаты своего же труда и вернуться с дефицитным в ту пору и минимальным набором продуктов. Не до излишеств было.

© Sputnik / Илона Хварцкия Выборы по-абхазски: голосуем "по-братски"

Что скрывать, многих мужчин такое положение дел даже устраивало. Слабых представителей сильного пола оказалось больше, чем можно было себе представить. Многие из них с большим удовольствием доверили своим дамам ответственность за жизнь всей семьи, а главное — детей.

Вот только понятие женщина-политик так и не приживается в умах наших мужчин. Этот "непомерный" и столь ответственный труд они нам не могут доверить.

Накануне отгремел первый тур выборов в Парламент страны, в который баллотировались 8 женщин. Только у двух из представленных дам есть шанс во втором туре попасть в Народное Собрание, но это еще не факт.

В общем-то, все, как поется в известной песне This is a man`s world (это мир мужчин – авт.) и нечего, так сказать, в него лезть со своим пацифизмом и умными мыслями. Эти мысли из женских уст не хочет слышать никто, а мужчины в особенности.

Опрос на сайте Sputnik Абхазия показал, что читатели скорее доверятся честному, ответственному мужчине от 30 до 40 лет.

А вот женщине с тем же набором качеств они уже, видимо, не доверятся. Хотя жизнь показывает, что женщины более ответственно подходят в своей работе и гораздо внимательнее относятся к деталям. А созидательные способности в женщину-мать уже сама природа заложила.

© Sputnik / Томас Тхайцук Честный, ответственный мужчина средних лет требуется в Парламент

Я далека от идей феминизма, и даже не пытаюсь отстаивать свое "место под солнцем", тем более что его никто и не оспаривает. Но мне действительно очень жаль, что наш избиратель больше доверяется кандидату-мужчине, который во время предвыборной кампании готов превратиться в сантехника или мусорщика, чем женщине, которая просто и аргументированно расскажет о своей программе, о своем видении по многим проблемам.

Знаете, я и многие, с кем общалась за время предвыборной кампании, говорили, что устали от выборов, от всей этой суеты. Но недавно побывала в двух селах, где мне абсолютно искренне рассказывали, что "с ужасом" ждут окончания выборов, ведь потом о них все забудут, а еще столько всего нужно сделать: не все кандидаты успевают доделать водопровод там, где начали, не везде еще положили асфальт, короче, работы не початый край, а времени, отведенного для предвыборной кампании, катастрофически не хватает.

Так что люди готовы каждые полгода избирать кого угодно – президентов, депутатов, министров, если надо, лишь бы о них не забывали, лишь бы их дороги латали, провода протягивали, да мусор вывозили.

Знаете, я даже удивилась, когда узнала, что восемь женщин, пусть довольно робко, но все же баллотировались в этой предвыборной кампании, даже имен их вам не назову, но в том, что о нас (женщинах – авт.) не знают и нам не доверяют, есть, вероятно, и наша вина. Мы не заявляем о себе и своих притязаниях громко, и не втягиваемся в разного рода ремонтные работы.

© Sputnik. Леон Гуния Век абхазского парламентаризма: рождение и взросление

Говорят, что природа заложила в мужчин инстинкт защитника. В любой опасной ситуации это, возможно, и самое важное, хотя некоторые дамы еще многим мужчинам дадут фору. Вот только не каждому мужчине я бы доверила защищать на законодательном уровне такие вопросы, как женское здоровье, охрана материнства и детства, даже некоторые вопросы культуры и образования.

Я не поднимаю вопрос о гендерных квотах или о борьбе за права женщин. Мне просто обидно за наше государство и наш народ, которые в таких важных вопросах лишены женского участия, теплой руки и горячего сердца.

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