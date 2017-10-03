В последний путь: покой и беспокойство абхазов

Похоронный ритуал в Абхазии – дело крайней важности, и не только для семьи покойного, но и для всех, кто имеет, а иногда и не имеет, отношения к самому усопшему, к членам его семьи, к их дальним и очень дальним родственникам и даже к их соседям. Детали в материале колумниста Sputnik Изольды Хагба.

Умер? Умер!

Смерть чаще всего не ждут. Как бы долго человек не мучился, а иногда даже не молил о смерти, она приходит неожиданно и всегда приносит страдания.

В Абхазии похоронная суета будто специально продумана так, чтобы отвлекать ближайшее окружение покойника от горя, занимая всех другими вопросами, порой кажется, первостепенной важности. Только прошла молва о том, что кто-то умер, так сразу все соседи и близкие родственники кидаются в дом, где случилось горе, потому что как только они посочувствуют, так сразу же понадобится их помощь в организации похорон.

Есть, пить

Еще не успело тело остыть, а где-нибудь на кухне с листом бумаги и ручкой в руке уже сидит некто ответственный за то, чтобы всем, кто придет на похороны, хватило поесть и попить.

Тут важен каждый нюанс: главное — для акуда (соус) фасоль должна быть местная, лишь бы не переварили, да побольше зелени, чтобы повкуснее, и с молотым грецким орехом; не менее важным является качество сыра, тут главное не ударить в грязь лицом; лимонады в ассортименте, да чтобы в стеклянной таре, а то пхашьароуп (стыдно перед людьми — ред.); хлеб должны подвозить несколько раз в день, чтобы всегда свеженький был; овощи и зелень к акуду в любой сезон; на десерт халву и сладкий плов. Плов доверяют только проверенным хозяйкам, а то, не дай бог, рис переварят, все пропало, похороны испорчены; и спиртное для поминания (тут хороша мера, чтобы не забыть, по какому поводу собрались, но, чего уж лукавить, раз на раз не приходится).

Таким аскетичным похоронное меню было очень много лет, но в современной Абхазии список блюд начал пополняться, ну а в погоне не отстать от соседа, что крайне важно у нас на Кавказе, можно с определенной долей уверенности прогнозировать, что поминальный продуктовый набор будет только расширяться.

В былые времена было не принято делать поминальный стол богатым, а семья до сороковин не принимала в пищу мясо. Соответственно, на похоронной трапезе мясные блюда не предлагались, как, впрочем, и сейчас. Хотя бывали и исключения.

© Sputnik. Леон Гуния Национальные особенности абхазской свадьбы

Мой прадед, например, умер в возрасте 90 лет. Каким-то образом он точно предсказал дату своей смерти, и за несколько дней до этой даты предписал своим сыновьям забить бычка и подготовить мясо к его похоронам. Было сказано, что на его похоронах акуд должен быть с мясом. Мясо на похоронах, по его задумке, указывало не на грусть, а на то, что он с радостью принимает предписанную ему сверху дату смерти и со спокойной душой покидает этот мир, в котором он получил все радости жизни, а главное – не увидел горя своих детей. К этому времени все его дети были здоровы, уже взрослые, семейные, жили в согласии и в достатке. Он считал, что в этом было его великое счастье как долгожителя, и не велел никому грустить.

Сборы

К горю люди не готовятся, поэтому в семье может не оказаться достаточных средств на достойную организацию проводов. Но тут в Абхазии никого не оставят в беде. Добрая половина пришедших на похороны обязательно запишется в какой-нибудь импровизированный список, если хозяева не позаботятся о том, чтобы кто-нибудь с их стороны сидел и культурно в тетрадку заносил имена и сумму.

Все судорожно выясняют друг у друга, по сколько примерно записывают в данное время, тут опять же желание не отстать от кого-то. Где-то в воздухе витает фраза "сейчас уже по "тыщу" или по две не пишут", но основная цель, а именно: оказание финансовой поддержки семье — достигается.

Все только начинается

Главные действующие лица – соседи. Именно они взваливают на себя груз ответственности за приготовление и обслуживание поминального стола. Надо отдать им должное, потому что это люди, которые на несколько дней выпадают из своего привычного быта, чтобы уважить семью, в которой случилось горе. Похороны у соседа – это в Абхазии повод даже не пойти на работу. И никакой начальник не посмеет возмущаться. Соседство — это святое.

Среди соседей всегда найдется кто-то, кто скажет, что фасоль пересолили или аджики мало добавили, кому-то покажется, что рис переварили, а сыра вообще не хватает. Каждый со своим предположением обязательно деловито подойдет к хозяйке дома, потому что уверен, что она должна быть в курсе столь важных сообщений.

Впереди много дел

И так каждый день всей семьей, как белки в колесе.

Неизбежно на семейном совете начнут обсуждать, что положить покойнику с собой в гроб. Кто-то захочет отдать в долгий путь почти весь гардероб, а в придачу мобильный телефон и золото. Кто-то ему вложит в руку энную сумму денег.

© Sputnik. Леон Гуния Божества традиционных верований абхазов

Затем начнут спорить, от какой даты отсчитывать девять дней, сороковины (это правило по какой-то причине до сих пор не установлено). Дальше надо будет заботиться о ежедневных свечках, которые, по неизвестно откуда взявшемуся обычаю, до сороковин зажигают над пышно накрытым столом с уверенностью в том, что покойники приходят и трапезничают.

После 40 дней забота о еженедельных свечках, затем хлопоты о памятнике, а там и до годовщины рукой подать. На годовщину за богато накрытым столом соберутся все близкие семье люди. Близкий круг семьи — понятие в Абхазии растяжимое. А растяжимое настолько, как уже говорилось выше, что иногда затрагивает даже малознакомых людей. Одним словом, дел невпроворот.

Наверное, в этой суете, заботах и людях, с которыми ты неизбежно контактируешь в самый тяжелый момент, есть что-то необходимое, чтобы хоть как-то забыться.

Как бы то ни было, какими бы порой непонятными и изжившими себя не казались нам наши традиции и обычаи, в Абхазии ты никогда не остаешься один на один со своим горем и всегда можешь рассчитывать на поддержку моральную и даже материальную. В этом наша сила!

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