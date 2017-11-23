Кто такой Мнангагва: президент "Lacoste" или "крокодил"

К присяге президента в Зимбабве вместо "бессменного" Роберта Мугабе 24 ноября будет приведен Эммерсон Мнангагва. Преступник, партизан и партийный функционер: кто возглавит страну, разбирался колумнист Sputnik Станислав Андросик.

Sputnik Беларусь.

Эммерсон Мнангагва родился 15 сентября 1942 года в центральной части тогда еще Южной Родезии и как Роберт Мугабе принадлежит к племени шона — этническому большинству.

Школьное образование будущий глава правящей партии Зимбабве получил в Северной Родезии (теперь это Замбия), куда он перебрался в юном возрасте вместе с семьей.

Правда, закончить колледж ему не удалось, по приказу колониальных властей он был отчислен за участие в политической борьбе за равноправие чернокожего населения.

После этого Мнангагва вернулся на родину, где вступил в Союз африканского народа Зимбабве (ZAPU) в 1962 году. Уже в следующем году он фактически повторил путь своего будущего политического патрона. Вслед за Мугабе он перешел в "Зимбабвийский африканский национальный союз" (ZANU).

Крокодилу не больно

Военную выучку и безупречное политическое чутье Эммерсону Мнангагве привили в Китае, где он прошел обучение по специальной программе. Свои навыки он оттачивал, направляя отряды чернокожих "партизан" убивать белых фермеров в Южной Родезии.

Мнангагва был настолько хорош в своем деле, что стоял во главе диверсионного отряда "Ngwena". На языке шона это значит крокодил, так за молодым "партизаном" закрепилось и прозвище.

Тем не менее, южнородезийские спецслужбы смогли вычислить и задержать Мнангагву в 1965 году. После этого он был осужден на длительный тюремный срок, и по собственному признанию уже бывшего боевика, в заключении его пытали.

И все же власти были вынуждены его депортировать в соседнюю Северную Родезию до окончания срока.

По стопам Мугабе

Эммерсон Мнангагва был не только жесток в отношении белого меньшинства у себя на родине, он, как и его учитель Мугабе, был амбициозен. В 1972 году он получил диплом юриста в Лондонском университете.

© Sputnik. Михаил Климентьев Мугабе согласился уйти в отставку на особых условиях

Настоящим взлетом его карьеры можно считать избрание в состав руководства партии ZANU в 1977 году. Дверь в большую политику ему открыло назначение на должность помощника по специальным поручениям лидера партии Роберта Мугабе.

Затем он последовательно возглавлял различные силовые ведомства в уже свободной Республике Зимбабве.

G40 и Lacoste

На протяжении всей своей незаурядной карьеры Эммерсон Мнангагва вначале находился в тени Роберта Мугабе, а затем стал его правой рукой. Крокодил последовательно шел к тому, чтобы стать преемником дряхлеющего диктатора.

Неожиданным препятствием стали президентские амбиции молодой супруги зимбабвийского президента Грейс Мугабе. Черная леди смогла сплотить вокруг своей фигуры молодое поколение партийной элиты, так называемую группу "G40".

Клиентела Эммерсона Мнангагвы из-за его прозвища получила название команда Lacoste. Правда, они не брезговали подчеркнуть свою приверженность лидеру и довольно экстравагантным способом.

Соратники Мнангагвы практически стали амбассадорами Lacoste в стремительно нищающей африканской стране.

Двум крокодилам не выжить в одной реке

В декабре 2014 года правящая ZANU-PF официально объявила преемника Роберта Мугабе. Им стал на тот момент вице-президент страны Эммерсон Мнангагва.

Это стало точкой отсчета в активном противостоянии сторонников Грейс и Эммерсона.

На стороне Крокодила находилась вся правящая верхушка страны, которая не хотела видеть во главе выскочек, которые даже не воевали против колониальных властей.

Грейс Мугабе настолько хотела закрепить свой статус и обеспечить свое положение после вероятного ухода Роберта Мугабе, что пошла на открытый конфликт с протеже военной верхушки.

Крокодильи слезы

Дальнейшие события уже стали достоянием общественности. После смещения со всех постов под давлением Мугабе его преемник был вынужден бежать из Зимбабве в соседнюю ЮАР.

Только мнимый конец карьеры Крокодила привел к военному перевороту, и власть в Хараре взяли военные. Немного поартачившись, Роберт Мугабе был вынужден подать в отставку, что вызвало ликование всей страны, которая несколько устала от его стиля правления.

Мнангагва не заставил себя долго ждать и вернулся в страну, где не преминул поблагодарить военных за мирный характер передачи власти.

Отдадим должное артистизму африканского политика.