Революция или крах: биткоин против доллара, блокчейн против бюрократии

Колумнист Sputnik программист Иван Сюльжин размышляет о том, почему переход на криптовалюту может привести к затяжной рецессии, а технология блокчейн изменить до неузнаваемости действующие экономические отношения.

2018 год мы, по всей видимости, встретим с новым революционным декретом об IT, который помимо существенных послаблений для ведения бизнеса по разработке программного обеспечения легализует технологию блокчейн и криптовалюты в частности. Это огромный шаг вперед, к новым технологиям, предсказывает колумнист Sputnik Беларусь. Но впору задуматься, к каким последствиям может привести распространение нового платежного средства в принципе.

Как перестать занимать?

Главное преимущество биткоина перед традиционными валютами — ограниченность и прогнозируемость эмиссии. Держатели виртуальной валюты полностью защищены от рисков, связанных с тем, что центральный банк в один прекрасный день может превратиться во взбесившийся принтер и начать бесконтрольно печатать новые и новые деньги, сводя на нет ценность лежащих у населения дома или на банковских счетах накоплений. Это выглядит крайне актуально для нашей страны, неоднократно проходившей через такую процедуру. С другой стороны, эта особенность ставит перед мировой экономикой новые вызовы, с которыми она не сталкивалась уже несколько поколений.

"Жизнь взаймы" — это не только название романа Ремарка, но и исчерпывающее описание принципов, на которых построена современная экономика. В США госдолг несколько лет назад стал равным ВВП, и это не предел. В некоторых европейских странах и Японии государственный долг может превышать даже удвоенный ВВП. Корпоративный сектор тоже не отстает: в Китае его задолженность во много раз превышает государственные обязательства.

Вся эта система держится на плаву исключительно за счет того, что экономика растет быстрее, чем набегают проценты по взятым кредитам. Теперь же представьте, что будет, если долги номинированы не в привычных долларах и евро, стабильно обесценивающихся на пару процентов каждый год, а в криптовалюте, количество которой строго ограничено. Получается, количество товара, произведенного в стране, за год выросло, но вот денег больше не стало. Как результат, стоимость одного биткоина, выраженная в единицах товара, растет, а вместе с ней синхронно растут все долги и сбережения. И это не считая процентов.

Банки больше не нужны?

Из этого вытекает следующая проблема: зачем, собственно, куда-либо инвестировать, если сбережения неминуемо приумножатся и без этого? Ведь сейчас практически никто не хранит накопления в коробках из-под обуви, их несут в банки или вкладывают в более рискованное дело как раз-таки из-за страха перед инфляцией, которой в той или иной степени подвержены все мировые валюты.

Заемные средства давно стали главным драйвером роста любого бизнеса, начиная с кафе за углом и заканчивая крупнейшими транснациональными корпорациями. Криптовалюты способны похоронить всю систему финансирования бизнеса: мало найдется желающих рисковать своими сбережениями, если они могут расти, оставаясь на электронных кошельках своих владельцев.

Еще один способ финансирования госрасходов — выпуск денег. Он тоже оказывается под угрозой, ведь эмиссия криптовалюты распределена, и правительству ее невозможно контролировать. Это выглядит особенно угрожающим в свете того, что свеженапечатанные деньги используются как проверенное средство для выхода из кризиса со времен Великой Депрессии. Если локомотив экономики замедляет ход, в его топку щедро вбрасываются новые деньги. До тех пор, пока не получится придумать новый способ стимулировать рост, переход на биткоин может привести к затяжной рецессии.

Записная книжка победит бюрократию

Помимо того, что технология блокчейн открывает новые финансовые возможности, которые ставят под вопрос всю монетарную политику государства, она грозится отобрать у чиновников массу выполняемых ими функций. Ведь одна из ключевых задач государства — поддержание реестра имущества, регистрация перехода из рук в руки права собственности на заводы, квартиры, автомобили и прочее. И с этой целью блокчейн, который изначально представляет собой общедоступную защищенную от несанкционированных изменений записную книжку, способен справиться на ура. Не исключено, что аналогично тому, как сегодня криптоэнтузиасты в интернете продают друг другу право на владение цифровой валютой, через пару десятков лет мы сможем продавать жилье.

Подобно тому, как появление регулярных армий в свое время положило конец феодальным государствам, технология блокчейн способна произвести революцию на современном поле боя — на финансовом рынке, изменив до неузнаваемости действующие экономические отношения. Кроме того, неизбежна трансформация облика государств и выполняемых ими функций. Что бы адепты технического прогресса ни говорили о перспективах новой валюты, мне кажется, ее по-настоящему широкомасштабное использование невозможно, пока не придумано адекватное решение перечисленных проблем.