Шесть мгновений одного года: прощаясь с 2017-м

Что интересного произошло в 2017 году в жизни корреспондента Sputnik Абхазия Бадри Есиава и почему он встретил Новый год не дома, читайте в его колонке.

Белый "плен" и автограф

Еще один год позади. Время промчалось, словно, упряжка с ездовыми собаками, хотя по восточному календарю их год только наступит. По традиции Sputnik Абхазия — очередная колонка об итогах. К счастью, в жизни все стабильно и в это углубляться не столь интересно, а вот рабочие будни и выходные выдались насыщенными, часто сложными и, порой, опасными.

© Sputnik / Томас Тхайцук Третий: мой 2017-й

Новый 2017 год начался с приятной неожиданности, которая придала празднику особый цвет и атмосферу — выпал первый снег, да еще такой, что завалило дороги, и путь от Гудауты в Сухум был в снежном "плену". Впервые за несколько лет вождения автомобиля, пожалел, что не "переобул" транспорт.

Казалось бы, можно расслабиться и отпустить ситуацию, но нет. Работа не должна простаивать. Оделся потеплее, сменил комфортные домашние тапки на холодные резиновые сапоги и прошелся по старожилам поселка Дружба, которые поделились своими воспоминаниями о большом снеге в Абхазии и о том, как в те времена люди справлялись с непогодой. И мы еще жалуемся…

Спустя пару дней снег растаял, дороги открылись и начались трудовые будни. Всего и не расскажешь, но были моменты, которые отложись в памяти. Как не вспомнить вечерние прогулки по набережной Сухума вместе с лидерами разных государств.

Вернее, прогулка была у них, ну, а мы-журналисты лишь за этим наблюдали и внимательно слушали.о чем говорят главы целых народов. Кое-что из этого, естественно, появлялось на портале в виде статей и репортажей.

Несмотря на частое пребывание в одном месте и в одно время с медийными людьми, желание взять автограф возникло лишь один раз и этим человеком была юная певица из Абхазии, победительница вокального конкурса "Ты супер!" на телеканале НТВ Валерия Адлейба, которая сумела объединить вокруг себя всю Абхазию. Видимо от непривычки, смущаясь, она расписалась в моем рабочем блокноте, который уже давно заполнен и занял "почетное" место среди остальных.

Экономика — не мое?

Руководство Sputnik Абхазия решило, что мне будет полезно пройти курсы предпринимателей на базе АГУ, организованные Минэкономики республики.

Окончив в свое время университет и вздохнув с облегчением, подумать не мог, что снова сяду за студенческую парту и буду слушать долгие лекции. В 2017 году время, словно, повернуло вспять, и я снова очутился в одной аудитории с некоторыми моими однокурсниками.

К этому моменту и к своему сожалению за мной уже закрепилось "реноме" экономического обозревателя в масштабах агентства. Зная мое отношение к точным наукам и нелюбовь к цифрам, порой, коллеги не скупились на безобидные остроты и, по их мнению, стимулирующие слова.

Если быть до конца откровенным, эта идея мне сразу показалась авантюрной и лично для меня бесполезной, но на первой лекции убедился в обратном.

© Sputnik / Томас Тхайцук Министерская лекция: налоги и санкции обсудили в АГУ

Необычный для Абхазии, по крайней мере, в мою бытность, интерактивный подход подачи материала преподавателями Высшей школы экономики Москвы Даура Зухба, Игоря Кима, Натальи Поротниковой, Сергея Богачева заставил меня посмотреть на это другими глазами. Выяснилось, что экономика намного интереснее, чем мне казалось и даже гуманитариям можно попробовать в нее вникнуть. Шанс есть у каждого.

"Взрывное" лето

Так получилось, что все лето 2017-го я принадлежал сам себе. Отстранившись от работы, наслаждался жаркой погодой, теплым морем и веселыми вечерами. Ничего не предвещало беды.

Так было до 2 августа. Проезжая Бамборский пост ГАИ я услышал взрыв.

Заехал к другу и с его двора открылся жуткий вид на столб дыма больше похожий на ядерный гриб. Конечно, сняли все это на камеру. Так как никого из агентства на тот момент в Гудауте не было, мне и моему другу Рустаму пришлось ехать на место происшествия. Как говорится, оказались в "нужное" время и в "нужном" месте.

Узнать, что же все-таки случилось, удалось только, остановившись у одной апацхи неподалеку от места ЧП. К роднику с холодной водой выстроилась целая очередь. Несколько женщин пытались отмыть кровь и грязь со своих купальников. Там и узнали, что в селе Приморское взорвался склад с боеприпасами.

Первое, что бросилось в глаза, на подъезде к Приморскому — это выбитые стекла поста ГАИ и припаркованных рядом автомобилей.

Громыхания снарядов и звуки того, как их осколки ложатся неподалеку никого не заставили покинуть это место. Десятки простых граждан помогали сотрудникам МЧС и милиции доставлять пострадавших в больницы.

Знакомые гаишники отвезли меня к домам, которые оказались вблизи от эпицентра взрыва и сильно пострадали. Зрелище было удручающее. Дома разбиты, а их хозяева не могли сдержать слезы.

В рабочей суете наступила ночь.

Завершался сложный и трагический день. Взрыв унес несколько жизней.

Конец года

2017 год для меня, к сожалению, завершился печальными событиями. В течение пары недель ушли в мир иной двое одноклассников. Казалось бы, нам еще рано прощаться с ровесниками и просто предначертано поздравлять друг друга на свадьбах и поднимать тосты за новорожденных младенцев, но у судьбы другие планы, с которыми мы не согласны, но поспорить не в силах. В такие моменты задумываешься, насколько мы беззащитны в этом мире и в то же время, как много зависит от нас самих.

Настал последний день 2017 года — всеми любимый 31 декабря, когда в доме предпраздничная суета, а по телевизору крутят старые и добрые советские комедии. В такой день никуда не хочется выходить, есть лишь желание наслаждаться уютом и периодически заходить на кухню за своей долей вкусностей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Песни, танцы и фейерверки на площади: Абхазия в Новом году

Всего этого я в этом году был лишен, так как "волшебный" день я провел в офисе. Все бы ничего, если мое дежурство не длилось до самого утра. К часу ночи 1 января был у главной елки страны.

Домой ехать смысла не было и, встретив новый 2018 год у родственников в Сухуме, отправился освещать, как гости и жители столицы встречают праздник.

Чуть меньше досадно становилось от того, что в таком же рабочем режиме первую новогоднюю ночь проводит бильд-редактор Sputnik Константин Грецов. Хочется ли мне верить в пословицу о том, как встретишь Новый год, так его и проведешь? Сомневаться в ней не вижу причин. Всех, кто дочитал мои короткие "мемуары" поздравляю с прошедшими и наступающими праздниками.