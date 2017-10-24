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Пресс конференция по случаю открытия нового сезона

РУСДРАМ открыл 37 театральный сезон

© Sputnik. Бадрак Авидзба
Культура
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Пресс-конференция, посвященная открытию 37 сезона Русского театра драмы, состоялась во вторник 24 октября.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. 37 сезон Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера объявил открытым гендиректор театра Ираклий Хинтба на пресс-конференции 24 октября.

"Мы открываем сезон спектаклем "Ревизор" в постановке Андрея Тимошенко, я очень надеюсь на то, что наш спектакль оправдает ожидания зрителей. На мой взгляд, получается очень интересная работа. Прекрасно то, что мы уходим от простой и примитивной иллюстративности, театр — это не литература, не кино, театр — это театр. В театре важно разбудить спящие смыслы", — добавил Хинтба.

Гендиректор театра отметил, что премьерный спектакль будет показан на сцене РУСДРАМа 26 и 27 октября.

"Билеты продаются очень хорошо, я даже знаю случаи, когда перекупщики продавали билеты зрителям, которые желают попасть на премьеру, для нас лестно, что есть такой интерес к театру", — подчеркнул он.

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Также Ираклий Хинтба отметил, что благодаря соглашению, подписанному министерствами культуры Абхазии и России  РУСДРАМ в рамках программы "Большие гастроли 2017" едет с гастролями в Россию.

"Наш театр выезжает со спектаклями "Ревизор" и "Братец Кролик и Братец Лис" в города Пятигорск и Элиста. Гастроли состоятся с 5 по 14 ноября", — рассказал Хинтба.

В конце декабря в театре будет поставлен детский новогодний спектакль. "Спектакль ежегодно ставит Джамбул Жордания, он это делает много лет и очень успешно", — добавил он.

Первой премьерой 2018 года будет необычный проект. "Это спектакль "Игрок" по Федору Достоевскому, но это будет не спектакль в том виде, в котором мы привыкли, это будет концертное исполнение", — сказал Хинтба.

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия отметила, что 2017 год для театра был новым этапом.

"Новая жизнь театра уже сложилась, обозначен вектор, идет развитие, а теперь мы в ожидании очень успешных и интересных проектов. Я посмотрела план театра, в 2018 будет идти сто спектаклей, это фантастический результат, потому что у нас не такая большая страна", — отметила министр.

Режиссер спектакля "Ревизор", который откроет 37  сезон в РУСДРАМе, Андрей Тимошенко поблагодарил за то, что его пригласили ставить именно этот спектакль.

Спектакль Братец Кролик & Братец Лис в РУСДРАМе
© Sputnik / Илона Хварцкия
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"У каждого режиссера есть какие-то пьесы, которые он мечтает поставить, и он их откладывает. В силу каких-то обстоятельств не получается их сделать. Мне кажется, что время в РУСДРАМе очень быстро пролетает. Год назад мы выпускали премьеру "Рождество в доме Купьело", а у меня полное ощущение, что это было совсем недавно», — говорит режиссер.

Режиссер из Архангельска Андрей Тимошенко впервые поставил спектакль в Русском драматическом театре имени Фазиля Искандера осенью 2016 года. "Ревизор" – вторая постановка Тимошенко на абхазской сцене.




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