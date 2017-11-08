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Спектакль Братец Кролик & Братец Лис в РУСДРАМе

Хинтба о гастролях РУСДРАМа в Пятигорске: зрители такого не видели

© Sputnik / Илона Хварцкия
Культура
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37-й сезон РУСДРАМа (21)
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В рамках "Больших гастролей" Министерства культуры Российской Федерации Государственный Русский театр драмы имени Фазиля Искандера представил зрителям города Пятигорск детский спектакль "Братец Кролик и Братец Лис" 8 ноября.

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik, Амра Амичба. После спектакля "Братец Кролик и Братец Лис" зрители благодарили труппу РУСДРАМа и говорили, что вообще такого не видели, сказал корреспонденту Sputnik о реакции публики в Пятигорске генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

По его словам, первый спектакль "Братец Кролик и Братец Лис" в рамках "Больших гастролей" в Пятигорске прошел с огромным успехом.

Спектакль Братец Кролик & Братец Лис в РУСДРАМе
© Sputnik / Илона Хварцкия
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"Дети трепетали от восторга, потому что они были вовлечены в действо. Те, кто видел спектакль у нас в театре, знают, что он интерактивный, есть взаимодействие актеров и зрительного зала. И в Пятигорске тоже был полный контакт зрителя и актеров, — сказал он. — И взрослые тоже после спектакля подходили и отмечали, что все было так современно, динамично, ярко. Поэтому мы счастливы просто".

Участие в программе "Большие гастроли", по словам Хинтба, станет импульсом к развитию РУСДРАМа.

Интервью гендиректора о гастролях в Пятигорск слушайте здесь>>

"Гастроли – это всегда открытие слабых или сильных черт в коллективе, в организации. Видим, на что нужно обратить внимание в будущем. Надеемся, что и в следующем году мы попадем в программу "Большие гастроли" Министерства культуры Российской Федерации", — отметил он.

Как заметил генеральный директор РУСДРАМа, театр в Пятигорске историческое здание с большим залом.

"Конечно, технически мы оснащены гораздо лучше, и поэтому в спектакле "Братец Кролик и Братец Лис" сложно было воссоздать световую партитуру, которая в нашем РУСДРАМе используется. Но мы постарались сделать так, чтобы это было красиво и хорошо", — заметил Ираклий Хинтба. 

По его мнению, начало участия абхазского Русского театра в программе "Больших гастролей" с Северного Кавказа – очень хорошо.

Спектакль Том Сойер
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Город хороший и люди интеллигентные. Известный город с богатой историей, лермонтовские места, оздоровительные санатории, курорт Кавказские минеральные воды. Находимся в пространстве, которое нам исторически близко. Поэтому мы рады, что мы здесь. Завтра, 9 ноября, мы играем "Ревизора" в Пятигорске. Как нам говорят, будет полный зал. Я хочу, чтобы "Ревизор" стал одной из визитных карточек РУСДРАМа", — подчеркнул он. 

Гастроли РУСДРАМа в России продолжаются. В Элисте 11 ноября в Национальном драматическом театре имени Вахтангова сыграют "Братца Кролика и Братца Лиса", а  12 ноября зрители увидят "Ревизора".

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37-й сезон РУСДРАМа (21)



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