Как питаться в жару

Специалисты советуют перенести основные приемы пищи на прохладное время суток. Более подробно об этом в инфографике Sputnik Армения.
Специалисты советуют перенести основные приемы пищи на прохладное время суток. Более подробно об этом в инфографике Sputnik Армения.
Какое здание раньше стояло на углу Ольгинской и Церковной (ныне улицы Пушкина и Ардзинба) улиц, когда ее разрушили, в каком году построили нынешнюю филармонию, когда ее отремонтировали и сколько денег потратили на это, кто руководит музыкальным учреждением? Ответы на эти и другие вопросы в подробной инфографике Sputnik Абхазия.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Девять выпускников Республики Абхазия в 2017 году окончили школу с золотой медалью, на "отлично" школу окончили 54 выпускника.
Sputnik подготовил для жителей и гостей столицы интерактивную карту с программой празднования дня города Сухум, который отмечается ежегодно в первую субботу июля. В 2017 году празднование состоится 1 июля.
Вопросы двустороннего сотрудничества обсуждают президент Абхазии Рауль Хаджимба и помощник президента России Владислав Сурков.
Общественность Абхазии и Сухума взбудоражена очередной смертью и объединена целью – достойно похоронить всеобщего любимца, городского бездомного Шамиля Григорьевича Галина, известного под прозвищем Марадона.
Прокуратурой Очамчырского района возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ОВД по Очамчырскому району.
Парламент Южной Осетии отложил рассмотрение вопроса о выражении вотума недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.
Святилище, или как говорят в Азербайджане, пир, который расположен на 95-м километре дороги Баку-Сиязань, превратилось в "перевалочный пункт", который, в свою очередь, стал настоящим очагом антисанитарии.
Внуки маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна Карина Наджарова и Иван Баграмян рассказали, как их семья хранит память о легендарном полководце.
В Казахстане откроется банк низкообогащенного урана МАГАТЭ. Резерв урана станет неприкосновенным запасом, который будет востребован только в случае кризисной ситуации на мировом урановом рынке.
Граждане Кыргызстана, возможно, смогут работать в России с национальными водительскими правами.
Президент Российской Федерации поздравил главу Беларуси Александра Лукашенко с Днем Независимости республики и отметил позитивную динамику сотрудничества двух стран.
Созданная в Латвии игра Ice Cool заставила весь мир следить за приключениями в школе пингвинов и завоевала премию Spiel des Jahres, которая вручается лучшим настольным и карточным играм.
В Вильнюсе ликвидировали последствия оползней, сошедших на юго-восточном склоне горы Гедиминаса.
В Молдову прибывает делегация одной из крупнейших ассоциаций российских предпринимателей "Деловая Россия".
Мэр Душанбе Рустам Эмомали распорядился освободить от арендной платы и единовременных выплат, пострадавших от пожара торговцев рынка "Коврон", сроком на 2 года.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в качестве эксперимента назначит 23-летнего Алишера Садуллаева заместителем министра народного образования Узбекистана.
Специалист по страхованию домашних животных рассказал, в каких случаях и на какие компенсации может рассчитывать хозяин застрахованного питомца.
Парламент Южной Осетии отложил рассмотрение вопроса о выражении вотума недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.
Святилище, или как говорят в Азербайджане, пир, который расположен на 95-м километре дороги Баку-Сиязань, превратилось в "перевалочный пункт", который, в свою очередь, стал настоящим очагом антисанитарии.
Внуки маршала Советского Союза Ивана Христофоровича Баграмяна Карина Наджарова и Иван Баграмян рассказали, как их семья хранит память о легендарном полководце.