Как питаться в жару

Какое здание раньше стояло на углу Ольгинской и Церковной (ныне улицы Пушкина и Ардзинба) улиц, когда ее разрушили, в каком году построили нынешнюю филармонию, когда ее отремонтировали и сколько денег потратили на это, кто руководит музыкальным учреждением? Ответы на эти и другие вопросы в подробной инфографике Sputnik Абхазия.