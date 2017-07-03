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Как питаться в жару

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Как питаться в жару
© Sputnik. / Шушаник Саргсян

Летом организм человека требует менее калорийную пищу.

Специалисты советуют перенести основные приемы пищи на прохладное время суток. Более подробно об этом в инфографике Sputnik Армения.

Как вести себя в аномальную жару читайте здесь >>



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