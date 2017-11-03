Обзор цен на рынке Сухума

За прошедшие две недели на Сухумском рынке цены на некоторые продукты питания претерпели изменения. Так, сладкий перец подорожал чуть ли не вдвое, сейчас он стоит 80 рублей. Огурцы и помидоры тоже немного подешевели в цене, но не столь существенно. Килограмм помидоров можно купить в среднем за 85 рублей.

Цены на говядину и свинину тоже изменились. Говядину, которая двумя неделями ранее в среднем стоила 400 рублей, сейчас можно купить за 370 рублей. А свинину — за 320 рублей за килограмм.

Молочные продукты снова понизились в цене. Килограмм первого сыра стоит 300 рублей. Сулугун, который стоил в среднем 450 рублей, можно купить за 410 рублей.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличаются от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня – мандарин

Мандарин – вечнозеленое, небольшое цитрусовое дерево.

Мякоть мандарина содержит органические кислоты, сахара, витамины. В плодах содержатся калий, магний, железо, фосфор, натрий, и кальций. Мандарины считаются ценным диетическим продуктом. При регулярном употреблении укрепляет организм.

Мандарины подойдут для фруктовых салатов и десертов, в качестве начинки пирогов или прослойки тортов. Соус с мандаринами может стать отличной заправкой для овощных салатов, а также подливкой для мясных и рыбных блюд.