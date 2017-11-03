17:19 03 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Инфографика

Обзор цен на рынке Сухума

Получить короткую ссылку
2 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik. Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За прошедшие две недели на Сухумском рынке цены на некоторые продукты питания претерпели изменения.  Так, сладкий перец подорожал чуть ли не вдвое, сейчас он стоит 80 рублей. Огурцы и помидоры тоже немного подешевели в цене, но не столь существенно. Килограмм помидоров можно купить в среднем за 85 рублей.  

Цены на говядину и свинину тоже изменились. Говядину, которая двумя неделями ранее в среднем стоила 400 рублей, сейчас можно купить за 370 рублей. А свинину — за 320 рублей за килограмм.

Молочные продукты снова понизились в цене. Килограмм первого сыра стоит 300 рублей. Сулугун, который стоил в среднем 450 рублей, можно купить за 410  рублей. 

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличаются от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня – мандарин 

Мандарин – вечнозеленое, небольшое цитрусовое дерево. 

Мякоть мандарина содержит органические кислоты, сахара, витамины. В плодах содержатся калий, магний, железо, фосфор, натрий, и кальций. Мандарины считаются ценным диетическим продуктом. При регулярном употреблении укрепляет организм.

Мандарины подойдут для фруктовых салатов и десертов, в качестве начинки пирогов или прослойки тортов. Соус с мандаринами может стать отличной заправкой для овощных салатов, а также подливкой для мясных и рыбных блюд.




Еще инфографика

  • IPhone X и средняя зарплата
    Последнее обновление: 18:43 31.10.2017
    18:43 31.10.2017

    iPhone X и средняя зарплата

    Дата выхода нового смартфона iPhone X от компании Apple - 3 ноября и приурочена к юбилею выпуска оригинального iPhone 2G.

    756
  • Два года операции российских ВКС в Сирии
    Последнее обновление: 17:21 31.10.2017
    17:21 31.10.2017

    Два года операции российских ВКС в Сирии

    Вооруженные силы России начали военную операцию в Сирии по официальному запросу президента республики Башара Асада 30 сентября 2015 года. Подробнее об истории и итогах операции – в инфографике.

    14
  • Как распознать подделку и выбрать лучший сорт чая
    Последнее обновление: 18:38 28.10.2017
    18:38 28.10.2017

    Как выбрать лучший сорт чая

    Чай прекрасно утоляет жажду. По утверждениям экспертов, низкокачественный чай очень часто выдают за продукт высшего сорта, но доказать подделку можно только с помощью сложной экспертизы.

    106
  • Расклад сил на мировом рынке нефти
    Последнее обновление: 15:13 25.10.2017
    15:13 25.10.2017

    Расклад сил на мировом рынке нефти

    Доказанные мировые запасы нефти за последние 20 лет увеличились почти на 600 мрлд баррелей.

    64

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Российские саперы нашли и обезвредили в Южной Осетии 15 мин
    Миноискатели

    В Южной Осетии инженеры российской военной базы приступили к очистке трех тысяч гектаров земли от неразорвавшихся снарядов.

  • Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа налево) во время церемонии фотографирования перед началом встречи в Тегеране
    Тегеран-17

    Для чего встречались в Тегеране лидеры России, Ирана и Азербайдажна уже во второй раз в подобном формате, рассказал политолог Геворг Миразаян.

  • сыродел Вараздат Еганян
    Сырных дел мастер

    Физик, посвятивший 25 лет жизни производству сыров, рассказал, как правильно есть этот кисломолочный продукт и пить вино.

  • Кредитные карты, архивное фото
    "Полет" нормальный

    Казахстанский системообразующий банк "Казком" опроверг слухи о банкротстве и ограничениях на снятие наличности.

  • Люди на акции протеста в центре Таласа. Архивное фото
    Митинг-live

    Жители города Талас в Кыргызстане вновь собираются на митинг: они требуют извинений от действующего президента. Sputnik узнал за что.

  • Рабочий на стройке
    Кто ты, белорус?

    В преддверии Всемирного дня мужчин Нацстатком Беларуси опубликовал портрет типичного представителя сильной половины населения республики.

  • Митинг против полного перевода билингвальных школ на латышский язык
    Языковой протест

    Штаб защиты русских школ заявил новую акцию протеста — шествие за сохранение русского образования в Латвии.

  • Пентагон, архивное фото
    Невидимая война

    Что готовят народам бывшего СССР биологические лаборатории Пентагона, и насколько жестко готова реагировать Москва?

  • Девушка с флагом Молдовы
    Румынская "бомба"

    Стремление изменить название государственного языка в Конституции Молдовы с молдавского на румынский – это настоящая "бомба", считают эксперты.

  • Учения ОДКБ Боевое братство-2017
    Учения армады

    В учениях ОДКБ в Таджикистане примут участие порядка пяти тысяч военных и большое количество боевой техники.

  • Мигранты во время экзаменационного тестирования
    Дистанционный русский

    Институт им. Пушкина разработал систему дистанционного тестирования по русскому языку с выдачей сертификата, который подтвердит владение языком как иностранным.

  • Эстонская ИД-карта
    Конец личности

    Правительство Эстонии останавливает действие сертификатов электронных удостоверений личности из-за риска кражи персональных данных.

  • Российские саперы нашли и обезвредили в Южной Осетии 15 мин
    Миноискатели

    В Южной Осетии инженеры российской военной базы приступили к очистке трех тысяч гектаров земли от неразорвавшихся снарядов.

  • Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа налево) во время церемонии фотографирования перед началом встречи в Тегеране
    Тегеран-17

    Для чего встречались в Тегеране лидеры России, Ирана и Азербайдажна уже во второй раз в подобном формате, рассказал политолог Геворг Миразаян.

  • сыродел Вараздат Еганян
    Сырных дел мастер

    Физик, посвятивший 25 лет жизни производству сыров, рассказал, как правильно есть этот кисломолочный продукт и пить вино.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Фестиваль Амшен в селе Цкыбын
Армянская осень в Абхазии
Сирийская армия полностью освободила Дейр-эз-Зор
Видео авиаудара российских бомбардировщиков по террористам ИГ*
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia