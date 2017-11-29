Биометрический загранпаспорт РФ: как получить в Абхазии

Посольство России в Абхазии оформляет документы на получение российского биометрического паспорта, рассказал Sputnik третий секретарь посольства России Турал Джавадов.

С российским биометрическим паспортом, как рассказал Джавадов, значительно упрощается процедура получения виз в большинство стран, в том числе и в зону Шенгенского соглашения.

Преимущество паспорта нового поколения в наличии микрочипа, где хранятся данные о владельце.

"Биометрический паспорт отличается от обычного загранпаспорта тем, что в него встроена специальная микросхема, содержащая фотографию, фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер паспорта и так далее. Стандарты предусматривают возможность хранения в микросхеме специальной биометрической информации, например, рисунок радужной оболочки глаза или отпечатков пальцев", — поясняет Джавадов.

Такой документ облегчает прохождение границы во многих странах.

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