Коллекция монет Абхазии: вниманию нумизмата

Первые памятные монеты, выпущенные Национальным банком Абхазии, появились в республике в 2008 году. Их посвятили 15-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Первым памятными монетами стали "Аиааира" из серебра и золота и "Владислав Ардзинба", также выполненные из серебра и золота, после нумизматические новинки из Абхазии стали выпускать уже на регулярной основе.

В золоте отчеканены монеты номиналом в 25 и 50 апсаров, в серебре и в серебре с небольшим золочением выполнены монеты в 10 и 100 апсаров. Коллекционные монеты раскупаются нумизматами очень активно.

На сегодня Национальный банк Абхазии уже выпустил 61 памятную монету, 10 из которых имеют очень ограниченный тираж – менее ста штук, они уже стали редкостью. Памятная монета "Фазиль Искандер" стоила около 1 тысячи 800 рублей, сейчас на нумизматическом рынке за нее просят около 20 тысяч рублей.

Все памятные монеты Абхазии отчеканены на Московском и Санкт-Петербургском монетных дворах Гознака и по своим техническим характеристикам соответствуют аналогичным российским монетам.

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