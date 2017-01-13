Орнитолог: в Абхазии высока вероятность заражения "птичьим гриппом"

— Откуда берется вирус? Насколько доказано, что дикие птицы виноваты в "птичьем гриппе"?

Вирусы гриппа типа "А", подтипа "А" циркулируют в дикой природе, и основным очагом этой циркуляции является Юго-Восточная Азия. В средине 2000-х годов уже была известная вспышка в этом регионе и массовое заражение диких и домашних птиц, а также заражение и людей. Было зафиксировано несколько летальных случаев среди людей. Из Юго-Восточной Азии этот вирус быстро распространился по всему евразийскому континенту.

— Еще недавно очень большие надежды возлагались на вакцинацию. Нужна ли вакцинация диких птиц в природе?

— Вакцинация нужна, безусловно, она снижает риски, но полностью не гарантирует вспышек заболеваний, связанных с вирусом гриппа, а конкретно — штамма N5H1, который на протяжении более десяти лет циркулирует по многим регионом евразийского континента. Еще в 2005 году местные специалисты обсуждали, говорили о возможности того, что вирус попадет в нашу страну, потому что основными переносчиками являются дикие птицы. Как известно, они совершают перелеты, и этот обмен происходит достаточно быстро.

— Почему чаще других гибнут именно лебеди-шипуны, как это было в Краснодарском крае?

© Sputnik / Томас Тхайцук Орнитолог: зимняя Абхазия – рай для птиц и зона риска для птичьего гриппа

— Каждый вирус видоспецифичен, более уязвим для одних групп организмов, менее уязвим для других. Уязвимы не только лебеди, но и все водоплавающие – это и утки, и гуси, и лебеди. Просто лебеди более заметны, и на них чаще обращают внимание. Есть другая проблема: уже зафиксированы случаи, когда этим вирусом заболевают не только водоплавающие птицы, но и наземные птицы – голуби, вороны, домашняя птица – куры, индейки. Известно уже сто подтвержденных случаев заражения человека этим вирусом.

— Некоторое время назад говорили, что ДНК вируса "птичьего гриппа" осталось сделать лишь один шаг в сторону изменения, и масштаб последствий будет огромен. Так ли это?

— Этот вирус обладает высокой степенью вирулентности. Известный на протяжений десятилетий вирус считался слабопатогенным. И вдруг вызвал такую серьезную эпизоотию (эпидемия у животных – ред.) диких и домашних животных. Это говорит о том, что степень изменения этого вируса достаточно высокая, в этом и опасность. Сегодня мы пока еще говорим о том, что он может передаваться от птиц другим птицам, и частично человеку, но проблема в том, что если он изменится и начнет передаваться от человека к человеку? В этом случае это может вызвать не только эпидемию, охватывающую какие-то регионы, но и то, что в медицине называют пандемией – мировой эпидемией, охватывающей огромную территорию, массы людей. Известно, что такое инфекционное заболевание, как испанка, имело вирусное происхождение, и распространение ее схоже с приходом птичьего гриппа. В этом сегодня главная опасность. Поэтому международные организации, такие как ВОЗ, прослеживают эпидемиологическую ситуацию в разных странах мира и вырабатывают свои рекомендации. Во многих странах ведутся исследования по получению вакцины именно против "птичьего гриппа". Здесь задействовано огромное количество специалистов самого разного направления: вирусологи, орнитологи, врачи.

— Какова вероятность заражения домашней птицы в Абхазии?

— Через Абхазию проходит один из мощнейших миграционных путей птиц, известный в науке как восточно-черноморский миграционный путь. А благоприятные условия в зимний период позволяют здесь зимовать огромному количеству птиц, в первую очередь, водоплавающих птиц. Их количество оценивается десятками миллионов особей. Поэтому эта территория, можно сказать, находится в зоне риска. Кафедра экологии и морфологии животных АГУ в 2000 году совместно с Институтом экспериментальной патологии и терапии АНА и НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского провела пилотное исследование по выявлению переноса вирусов птицами. Тогда результаты исследований не выявили патогенных вирусов, так же, как и спустя 5 лет во время вспышки птичьего гриппа в Каспийско-Черноморском бассейне. В 2005 году ученые провели еще одну серьезную работу и выявили основные болевые точки, в которых высока вероятность вспышки вируса H5N1. Рекомендации переданы в ветеринарную службу и другие соответствующие службы.

© Sputnik / Александр Кондратюк Французы уничтожат почти миллион уток, чтобы остановить вирус H5N8

В тот период случаев заболевания ни среди домашней птицы, ни среди людей обнаружено не было. Более того, не было обнаружено массовой гибели птиц ни среди диких, ни среди домашних птиц. В тот период вирус в Абхазию не попал и не вызвал никаких отрицательных последствий. Ежегодно проводится мониторинг. Мы не проводим вирусологическое исследование. Это достаточно сложное исследование, которое возможно проводить только в том же институте Ивановского в Москве. Важно здесь вовремя зафиксировать факт: погибли птицы в каком-то регионе — начиная с этого, принимать серьезные меры и локализацию этого очага.

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— Каковы симптомы, как человек может узнать, что домашняя птица заболела? И что нужно сделать, чтоб обезопасить домашних птиц?

— Вакцинация – одна из форм защиты от этого вируса. Но тоже не гарантирует, может снизить риски, но полностью исключить заражение не возможно. Основные симптомы для птиц – нарушение координации движения. Обращаюсь ко всем жителям сельской местности, если вы обнаружили это, необходимо оповестить ветеринарную и карантинную службы об этих фактах. Это крайне важно.

— Случай в Краснодарском крае вызывает обеспокоенность среди абхазских специалистов?

— Безусловно, так как на побережье Абхазии и Кубани дикая птица очень связана, в течение сезона идут постоянные перемещения больших масс диких птиц между зимовками. Начинается похолодание на Кубани, замерзают водоемы, и птицы начинают смещаться к югу, то есть к нам. И перенос вируса вполне возможен. Я уверен, карантинная и ветеринарная службы поддерживают контакты с российскими коллегами. Мы должны быть готовы к случаям, когда очаг может возникнуть у нас на территории. Наиболее уязвимые места для передачи вируса там, где птица домашняя и дикая находятся в контакте. У нас таких мест немало, например, в районе Пицунды у озера Инкит. Это ключевая орнитологическая территория, где зимует и скапливается водоплавающая птица и рядом же находятся подворные хозяйства, где содержится домашняя птица. В этом случае может произойти перенос этого вируса. В Сухуме у известного искусственного озера Маяк концентрируется какое-то количество птиц. Еще одна болевая точка связана с охотой на водоплавающих птиц. В связи с ситуацией необходимо ограничить охоту на них. Вплоть до того, что закрыть охотничий сезон полностью, чтобы не было прямого контакта человека с дикой птицей.



