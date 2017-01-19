Ираклий Хинтба: быть честным к коллективу и зрителям

О том, как удалось поставить работу театра таким образом, что он стал чрезвычайно популярным у абхазского зрителя, рассказал радио Sputnik Абхазия генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

- Ираклий Ревазович, в чем секрет успеха вашего театра?

— Я думаю, что самое главное, что нам удалось сделать всем вместе, и я подчеркиваю здесь работу всего коллектива театра, — мы правильно организовали работу. Мы понимаем, какие у нас ресурсы, мы планируем нашу деятельность минимум на год и находим возможности для развития. Главное в работе, на мой взгляд, — это честное, искреннее отношение к делу, которым ты занимаешься. Это твоя честность во всех отношениях, как руководителя – например, в финансовом отношении. То есть когда ты не рассматриваешь руководимую тобой организацию исключительно как источник дохода и выгоды. И третье – это четкое понимание цели, к которой ты стремишься.

© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения Минкультуры Абхазии назвало РУСДРАМ прорывом года

- Нехватка средств всегда была проблемой РУСДРАМа, как вы можете каким-то образом маневрировать в такой ситуации? Как вы поменяли такую ситуацию?

— Проблема остается и становится еще более ощутимой, потому что планов у нас стало гораздо больше. Объем работы, который мы выполняем, вырос многократно. Я хочу напомнить, что за три месяца 2016 года выпустили четыре премьерных спектакля и сыграли больше спектаклей, чем за весь 2015 год. То есть объемы работы колоссальные, а государственное финансирование нашей деятельности, я имею в виду то, что связано с постановочными расходами, с содержанием имущественного комплекса и другими расходами, оно абсолютно несущественно. Мне приходится об этом говорить, я никогда не скрывал этих цифр – это 700 тысяч рублей в год.

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Естественно, на эти деньги невозможно сделать ничего. Поэтому то, чего мы сегодня добились — это результат большой работы по привлечению зрителя. Маркетинговая стратегия, которая была нами разработана, оказалась эффективной, мы смогли привлечь большое количество зрителей в наш театр. У нас посещаемость по сравнению с 2015 годом выросла почти в пять раз. Люди приходят в театр, и театр оказался очень востребованным местом. И вот благодаря тому, что мы получаем доход от продажи билетов, мы можем эти деньги использовать для развития театра, для постановки новых спектаклей. Из этих средств повышен уровень оплаты труда в самом театре.

- РУСДРАМу в последнее время удалось привлечь не только зрителей, но и спонсоров. Российская компания "Росэнергоатом" перечислила некоторую сумму денег.

— Эффективная работа, которую мы демонстрируем, создала положительный образ нашего театра не только в Абхазии, но и за ее пределами. Я был в Москве, и о нашем театре многие уже знают. Компания "Росэнергоатом" в лице первого заместителя генерального директора Джумбера Ткебучава, которому я очень благодарен, оказала нам благотворительную помощь. Эту помощь мы будем использовать для выпуска спектакля "Пять вечеров". Это грандиозная премьера в постановке эстонского режиссера Антона Киселюса. Спектакль выйдет 13-14 апреля, скоро мы даже билеты начнем продавать. И также мы эти деньги используем для обновления светового и иного оборудования.

Этому мы придаем огромное значение, те, кто был в нашем театре, видели, какой у нас свет. Мы очень благодарны "Росэнергоатому". Они сделали огромное дело для нас и для абхазской культуры. Мы также благодарны компании А-Мобайл, которая нам постоянно помогает. Без их поддержки мы вряд ли выпустили бы спектакль "Рождество в доме Купьелло", и сегодня нам крайне сложно было бы без них. И Sputnik Абхазия нас поддерживает. Конечно, и Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия. Мы рады, что появляются друзья. Самое главное, чтобы нашими друзьями были зрители. Чем больше их будет, тем больше театр сможет радовать всех хорошими спектаклями.

© Sputnik. Томас Тхайцук Российская энергокомпания оказала финансовую помощь РУСДРАМу

- Буквально недавно вы вернулись из поездки в Москву. Вы ездили туда по делам театра. С кем вы встречались и каковы будут результаты поездки?

— У меня большой круг общения в театральной среде России, Москвы. Я очень дружу с Государственным академическим театром имени Вахтангова - сегодня это самый успешный драматический театр России. Для нас большая честь, что администратор РУСДРАМа Дэниел Яковиди проходит стажировку в театре Вахтангова. Спасибо директору театра Кириллу Кроку за это. Я встречался с нашими друзьями, в первую очередь с Евгением Князевым, с руководством Театрального института имени Щукина, там уже третий год обучается абхазский курс.

Я присутствовал на зачете по актерскому мастерству, видел работы, которые они подготовили. Это такая методология щукинской школы, когда с ребятами работает не только их художественный руководитель, но и другие педагоги кафедры, там более десяти педагогов. Показали отрывки из произведений мировой классики, античной драматургии, "Медеи", интересный отрывок по "Софичке" Искандера.

- Вы присматриваете таланты для своего театра?

— Конечно, хотелось бы, чтобы ребята, которые учатся в Москве, понимали, что их ждут. В данном случае я не конкурирую с абхазским театром, мы не делим никого. Я не меньше заинтересован в том, чтобы развивался Абхазский театр, чем в том, чтобы развивался РУСДРАМ. Потому что, мне кажется, театр в Абхазии — важный институт, который должен вести за собой развитие культуры в целом. Поэтому часть ребят будет работать в Абхазском театре, если там, в театре, в них заинтересованы и создадут для этого возможности. Тех ребят, у которых, в том числе, проблемы с абхазским языком, мы ждем в нашем театре.

Самое главное, чтобы ребята понимали, что мы их ждем и готовы создать условия для их работы. Вахтанговская школа актерского мастерства — это лучшая школа. И работа в Абхазии ребят с таким образованием позволит нам продвинуться вперед в развитии театрального искусства. Насколько мне известно, абхазские студенты будут готовить несколько дипломных спектаклей, и я готов, чтобы эти спектакли через год был перенесены на сцену РУСДРАМа.

- Насколько вам понравились наши ребята, их работа, уверенно они себя чувствуют?

— Ребята хорошие и талантливые. Им нравится то, чем они занимаются, с утра до вечера заняты учебой. С ними работают очень хорошие педагоги. Елена Одинцова — их художественный руководитель. Также с ними работают Александр Коручеков, Александр Андриенко, Анна Дубровская и другие известные режиссеры и преподаватели. Студенты уже на третьем курсе выглядят как артисты. Им предстоит еще огромный путь, чтобы достигнуть профессионального, личностного уровня, который необходим, чтобы считаться артистом.

© Sputnik / Илона Хварцкия Елена Одинцова об абхазских студентах: у них большой потенциал

Артист – это высокое звание, которое нужно заслужить. Они внутренне уже такие подвижные, разработанные, размятые, чего мы часто не видим в Абхазии, и эта проблема связана с отсутствием регулярной работы артистов. Вот почему одной из задач, которые я поставил в нашем театре и которую мы решили, была организация регулярной работы театра. Артист регулярно, минимум два раза в неделю, должен выходить на сцену, если он этого делать не будет, то через какое-то время он начинает утрачивать навыки, способности и терять душевную гибкость, без которой артист не может работать.

Ведь что важно в артисте – способность энергетически заполнять пространство зрительного зала. Энергетика пропадает неизбежно, если ты регулярно не работаешь на сцене. Скажем, артисты РУСДРАМа, которые были в достаточно неплохой форме, работоспособные, всегда хотели и любили работать, и даже и в тех условиях, которые были не самыми лучшими, умудрялись сохраняться как артисты. Но сейчас, так как они выходят на сцену очень часто, демонстрируют рост мастерства, энергетической способности. Это очевидно всем, кто посещает спектакли нашего театра.

- Ираклий Ревазович, с большим успехом прошли рождественские и новогодние постановки театра. Это и спектакль "Рождество в доме Купьелло" по пьесе итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо. И новогодний спектакль для детей "Хроники Зазеркалья", который посмотрели, наверное, все дети страны. Уже в феврале театр продолжит свой 36 сезон. Чем РУСДРАМ еще порадует зрителя?

— Мы очень многим порадуем наших зрителей. 14 февраля мы играем первый спектакль в 2017 году – "Тартюф", который знает наш зритель, и спрос на который не падает. Мы произведем некоторые изменения в сценографии, для того чтобы спектакль наполнился новой энергией. Это будет очень интересно, всех приглашаем 14 февраля в наш театр.

13-14 апреля премьера спектакля "Пять вечеров" по известной пьесе Александра Володина, в главных ролях Анна Гюрегян и Армен Амирбекян. Это будет серьезный спектакль. Масштабная декорация главного художника нашего театра Виталия Кацба и работа молодого эстонского режиссера Антона Киселюса.

У нас запланирована на начало сентября премьера спектакля "Ревизор" — тоже грандиозная премьера в постановке Андрея Тимошенко. Мы планируем 27 марта, в день театра, выпустить что-то очень интересное, необычное для нашего зрителя. И если получится, этот спектакль войдет в репертуар. У нас в марте должен состоятся оперный концерт — это впервые в истории РУСДРАМа.

Мы все должны понимать, это касается и других учреждений культуры: без приглашения и сотрудничества с иностранными, в первую очередь российскими, специалистами, мы никакого развития в культуре иметь не будем. Я в этом абсолютно убежден. Это очевидно. Нельзя 20 лет сидеть в своем окружении, вариться в собственном соку и думать, что вдруг что-то случится, и мы двинемся вперед. Только сотрудничество, только открытость, только умение посмотреть критически на себя и увидеть недостатки, которые можно исправить, пригласив специалиста из России. Ведь Россия – это великая культурная держава. И я вас уверяю, если мы будем взаимодействовать, мы добьемся успехов в культурном развитии. Мы будем придерживаться этой линии, будем приглашать российских режиссеров, художников по свету. Я уверен, мы достигнем серьезных успехов.

В 2017 году нас ждут гастроли одного из московских театров. Какого именно, пока не стану называть, но это будет грандиозное событие в нашей культурной жизни.