Елена Одинцова об абхазских студентах: у них большой потенциал

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Рада Ажиба. Студенты абхазской студии Театрального института имени Бориса Щукина имеют большой потенциал, обладают обаянием и темпераментом, но им не хватает собранности и целенаправленности, сказала Sputnik художественный руководитель абхазской студии "Щуки" Елена Одинцова.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазские "Щукинцы" выступили на камерной сцене в Сухуме

"Несмотря на это, некоторые студенты меня очень радуют. Среди них есть те, с которыми приятно работать — это Дэвид Пилия, Инал Инапха, Ирина Делба, Гурам Квициния, Руслан Жиба", — отметила Одинцова.

Тем не менее, добавила она, впереди полтора года учебы, и еще есть время скорректировать работу и дисциплину.

Исполнительский вечер шел два с половиной часа, с двумя антрактами. Были представлены большие работы, по 30 минут, и небольшие, сообщила Елена Одинцова.

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"Все, что я вынесла на исполнительский вечер достойно похвалы, и каждый студент в своей работе достиг довольно больших результатов. Нельзя сравнить ребят и отдавать приоритет кому-то и какой-то из работ, это будет неправильно. Студенты играли "12 ночей" Шекспира, был хороший отрывок по произведению Брехта "Кавказский меловой круг" с Асланом Абухуба и Ириной Делба, а также "Мертвые души" Гоголя", — сказала она.

По словам худрука, кафедра утвердила три заявки на дипломные спектакли.

"К концу этого учебного года мы постараемся один из спектаклей собрать полностью и привезти этим летом в Сухум. Скорее всего, это будет "Софичка" Фазиля Искандера", — поделилась своими планами Елена Одинцова.