Художник Габлия: я сам главный критик моих работ

О своем творческом пути, о своих учениках, о проекте Sputnik Абхазия "Ненарисованные воины", об архитектуре столицы рассказал радио Sputnik Абхазия в свой 60-летний юбилей Руслан Габлия — участник Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов, награжденный медалью "За отвагу".

- Руслан Тониевич, подводить итоги в 60 лет по абхазским меркам еще рано. Все же, вы могли бы отметить наиболее значимые моменты своего творчества?

— Раньше я думал, что к 60 годам можно будет подвести черту, что будут какие-то большие успехи. Но, как-то быстро и неожиданно подошел к этому рубежу. И понимаю, что мало времени прошло, в 60 лет все интересное только начинается. Часто вспоминаю своих друзей, талантливых художников, которые до 60 лет не дожили. У них было больше багажа знаний, чтобы нарисовать, передать, озвучить. Но судьба так распорядилось, что их нет.

© Фото: и архива семьи Габлия Руслан Габлия в детстве

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- На одном из искусствоведческих сайтов прочла о ваших работах такие отзывы: "Цвета его работ яркие, теплые, тонкие, в них чувствуется доброта и любовь. Его пейзажи и натюрморты полны красочным богатством и многообразием предметного мира". Руслан Тониевич, что вы любите писать? Какой жанр больше доминирует?

— Для меня не важно, что я рисую — пейзаж или портрет. Для меня важна ткань для живописи. С моей точки зрения, сегодня в мире творчество размыто. Есть много художников, которые не представляют большой ценности. А люди, которые должны быть на высоте творческого пиршества, находятся в стороне. Я хочу сказать, что хороших художников мало. Я бывал на разных выставках, видел много работ, и очень редко встречал хорошую живопись. У меня тоже мало хороших работ, или вообще нет. Я должен сказать, что люди рано могут сложиться как художники, а в моем случае я должен прожить еще столько же, чтобы все сложилось, и сделать все задуманное.

- Вы ветеран Отечественной войны народа Абхазии и автор более 60 портретов участников войны. В 2015 году истории героев ваших рисунков были представлены на страницах портала Sputnik Абхазия, в рамках проекта "Ненарисованные воины". Как вы оцениваете этот проект? Что он вам дал как художнику?

— Я и не предполагал, что проект получит такой резонанс, и эти портреты будут доступны многим читателям. То, что проект стал популярным, — заслуга продюсера Sputnik Абхазия Амины Лазба, которая мне предложила начать такой проект. Нужно сказать, что у меня было мало времени рисовать во время войны, это было чаще всего во время перемирия. Я боялся подходить к воинам, потому что не до рисования, когда идет война.

© Фото: из архива семьи Габлия Руслан Габлия делает набросок

Сразу после войны я провел небольшую выставку этих портретов, на которой присутствовал Владислав Ардзинба. Он подробно рассматривал все портреты, многих знал лично. После подозвал меня к себе и изъявил желание купить их. Я хотел подарить, но Владислав Ардзинба настоял на своем, и рисунки были проданы за символическую стоимость. Долгое время эти портреты хранились в музее на берегу Гумисты, где сейчас покоится Владислав Григорьевич. Нельзя сказать, что все работы удачны, но в целом получилось неплохо. Я этими портретами очень дорожу и планирую к 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии издать их.

- Руслан Тониевич, вы соавтор памятников первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба, которые установлены в городе-герое Ткуарчал и Гагре. Расскажите об этом.

© Sputnik. Томас Тхайцук, Наала Авидзба Руслан Габлия рассказал о планах по обустройству мемориала на Гумисте

— Мне предложил мой друг, скульптор Амиран Адлейба поработать над памятником Владиславу Ардзинба. В этот бюст мы вложили душу. Как отмечали многие на открытии памятника, у нас получился "Владислав времен войны". А когда мы работали над памятником, который стоит в Гагре, мы поставили перед собой задачу не повторить ткуарчалскую работу. Мы хотели создать образ президента страны, а не главнокомандующего. Что получилось, то получилось.

- А вам как кажется, удалось выполнить поставленную задачу?

— Ну, были хорошие отзывы. Для меня самый главный критик моих работ – это я сам. Многими своими работами я недоволен.

© Фото: из архива семьи Габлия На фоне замка Шамбор во Франции в 2007 году

- В 2015 году вас назначили главным художником Сухума, и тогда вы сказали, что многое в облике города нужно менять. Что, по-вашему, недостает облику Сухума сегодня?

— В Сухуме я живу с 1977 года. Это мой любимый и родной город. Хотелось бы улучшить облик столицы, очистить город. Есть мнение, что у Сухума "колониальный стиль", к которому уже все привыкли. Но, по моему мнению, в архитектуре можно сочетать несочетаемое, как в Париже. Мне понравилось, что в Париже древнейшие здания стоят рядом с современными постройками. Вот такое сочетание, конечно, в определенных рамках допустимо и в Сухуме. То есть необязательно продолжать "колониальный стиль", можно, сохранив его, строить по-современному. К таким решениям нужно подходить очень тонко. Я около двух лет работаю главным художником Сухума и иногда думаю, имеет ли смысл мне работать дальше. Меня злит, то, что происходит на набережной Сухума и проспекте Аиааира. Я буду пытаться менять что-то, думаю, мы сможем вычистить город.

- Руслан Тониевич, вы также занимаетесь преподавательской деятельностью, как вы оцениваете потенциал молодых художников Абхазии?

— Я должен сказать, что у нас есть одаренные, великолепные, замечательные дети, которые могут слушать, слышать, понимать, творить. Нашим молодым художникам нужна помощь и поддержка.