Опыт Путина и Эрдогана пригодится Хаджимба

— Виталий Юрьевич, до выборов в Народное собрание Абхазии осталось чуть более двух месяцев, и мы знаем, что вы внимательно наблюдаете за процессом подготовки к ним политических сил Республики. Как вы оцениваете подготовку политических партий Абхазии и кандидатов к выборам?

© Sputnik / Томас Тхайцук Тамаз Гогия: выборы в Парламент Абхазии пройдут при особом ажиотаже

— Парламентские выборы в Абхазии сильно отличаются от выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Одно из отличий состоит в том, что в России почти вся борьба проходит в виртуальном пространстве. В большой стране в избирательных округах сотни тысяч избирателей, и выдвигаются в них в среднем до десяти кандидатов (это не считая партийных списков). Соответственно, большинство избирателей не знает кандидатов лично и вынуждено доверять политической рекламе. А у кого политическая реклама лучше? Как правило, у того, у кого денег больше. Отсюда – колоссальные проблемы с качественным составом кандидатов, а затем и депутатов.

Иное дело – Абхазия, где все друг друга знают, и прямой обман избирателей не пройдет. В случае с абхазскими выборами не столько важна политическая реклама, сколько прямые контакты с людьми. Причем, не только в период кампании, а постоянный. Люди либо доверяют кандидату, либо нет. Ну и многое решают разного рода подковерные договоренности между кандидатами в предвыборный период. И в этом есть и минус – скрытный характер кампании. К примеру, до выборов осталось чуть более двух месяцев, но избирательной кампании в прессе не видно. Даже действующие депутаты, которым закон не запрещает выступать в СМИ, пассивны.

Еще один минус абхазской избирательной модели – не развивается партийно-политическая система, что сказывается на недостатке политической стабильности в Республике.

— Зачем нужно усиливать партийную систему Абхазии? В республике политические партии не очень популярны. Люди больше склонны голосовать за тех или иных политиков.

© Sputnik / Томас Тхайцук Табагуа: мы смогли создать институт, обеспечивающий законные выборы

Партии не популярны, потому что их никто не популяризует. Но это те политические машины, которые создаются специально для упорядочивания политического процесса в стране. Выборы без политических партий могут проходить только в такой стране, как Швейцария, в которой местная власть (кантоны) сильнее и важнее власти государственной, или же в США, где власть принадлежит не обществу, а олигархам.

Возможно, Абхазия станет когда-нибудь подобием Швейцарии, но лишь тогда, когда сможет производить соотносимый ВВП, а ее муниципальные власти будут купаться в деньгах. А пока Абхазия — очень нестабильная в политическом отношении республика, и стабилизировать ситуацию в стране могут только специально создаваемые для этого институты, обеспечивающие публичность выборов и других решений. Сейчас же, к сожалению, ситуация такова, что три-четыре активиста, способные вывести на площадь пятьсот человек, ставят президенту ультиматум и решают кадровые вопросы.

Пикантность ситуации в республике состоит также в том, что абхазские политики постоянно говорят о необходимости формирования в стране парламентской республики, похоже, не понимая, что это такое, и делают все для того, чтобы Народное Собрание, напротив, было слабым и неэффективным. А между тем, парламентская республика не может существовать без сильных партий – в противном случае это будет клановая республика.

Кроме того, на самом деле Абхазия нуждается сегодня не в парламентской, а в президентской республике, при которой президент опирается в своих действиях на правящую партию. Это азы политологии, которые, увы, многие абхазские политики не хотят признавать.

— Вы считаете, что президентская республика – более эффективная модель политической системы? А чем она лучше парламентской?

© Фото: предоставлено Владимиром Лепехиным Лепехин: кому-то снова хочется поиграть с огнем

Главное достоинство президентской модели в странах постсоветского пространства состоит в том, что она адекватна нашему переходному времени. Заметьте, что во всех постсоветских странах сегодня существует президентская модель политической системы. До недавнего времени только две страны играли в парламентскую демократию – Украина и Молдова.

На Украине в итоге именно Верховная Рада легитимировала участников госпереворота и до сих пор является основным источником воспроизводства в стране правового и иного беспредела. В Молдове элиты, слава Богу, перешли к прямым и всенародным выборам президента – после чего после 25 лет бардака получили, наконец, приличного главу государства.

Только сильная президентская республика может позволить государству осуществить необходимые модернизационные проекты. И чем сильнее и авторитетнее президент (Назарбаев, Путин, Алиев и им подобные), тем успешнее экономическое развитие.

К этой же модели движется сегодня и президент Турции Реджеп Эрдоган. Буквально пару дней назад парламент Турции большинством голосов одобрил пакет изменений в Конституцию, предполагающих переход на президентскую форму правления. Естественно оппозиция выступает против, обвиняя Эрдогана в узурпации власти. Но на самом деле переход на президентскую модель правления нужен Эрдогану для обеспечения политической стабильности в стране, разрываемой на части различными радикальными группировками.

— Каков ваш прогноз по предстоящим выборам? Какая политическая партия проведет в парламент наибольшее число своих представителей?

Давайте посмотрим, чем закончится выдвижение кандидатов в депутаты Народное Собрание, после чего можно будет сделать какой-то прогноз. В любом случае мне кажется, что пока ситуация складывается не самым лучшим образом для действующего президента. Оппозиция ведет себя довольно активно и набирает очки, в то время как партии и политические силы, поддерживающие действующую власть пока не продемонстрировали абхазскому избирателю что-либо интересное.