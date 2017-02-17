Гумба: женщины Абхазии ведут красивый бизнес

Амра Амичба, Sputnik

- Юлия Сабриевна, выступая на собрании Ассоциации предпринимателей, вы говорили о стереотипах, которые сложились относительно роли женщины в бизнесе. Какие это стереотипы, с чем они связаны?

— Очень долгое время в Абхазии в послевоенный период, да и сейчас тоже, к сожалению, на женщин, которые начинают вести и уже ведут бизнес, смотрят неоднозначно и, можно сказать, что довольно скептически. И смотрят скептически не только мужчины, но и многие женщины. Чем вызвано было это в первые послевоенные годы, можно как-то объяснить тем, что мы привыкли видеть женщину работающей на предприятиях, в организациях, женщину в семье, но никак не у руля бизнеса.

© Sputnik. Анжелика Бения Королева шипов и лепестков из Гудауты

- Стереотипы стереотипами, но что общего они имеют с реальной картиной. Есть ли у вас, как у руководителя общественной организации "Деловые женщины Абхазии", реальная картина того, насколько сегодня в нашей стране активны женщины в бизнесе?

— Есть. Мы гораздо раньше 2002 года, когда была юридически зарегистрирована наша организация "Деловые женщины Абхазии", начали работать с женщинами. Была экономическая блокада, когда женщина была вынуждена стать добытчицей, пересекала границу, перевозила туда сельхозпродукцию, завозила товар потребительский, и мы видели насколько сложно женщине. Группа неравнодушных женщин, в основном это женщины, которые имели отношение к науке, мы решили, что нужно помочь нашим женщинам и начали с исследования. Мы стали проводить исследование по всей Абхазии, то есть выявлять нужды и потребности женщин.

- Скажите, а тот период, когда женщины были вынуждены зарабатывать и содержать семьи, можно ли сказать, что именно он послужил началом становления женщины в бизнесе в Абхазии, что в тот момент поменялось?

— Это один из основных моментов, конечно. Сначала это была вынужденная мера, когда жизнь заставила женщин этим заниматься, но постепенно женщина пришла к тому, что она стала заниматься бизнесом. Вторая причина, я думаю, — перемены в соседних странах, переход к рыночной экономике. У нас война, развал СССР, закрываются предприятия, учреждения, и женщина должна была зарабатывать. Эти женщины, которые тогда на выживание работали, они и пошли в бизнес.

- Можно ли сказать, что был преодолен некий психологический барьер?

— Наверное, да, потому что 70 процентов женщин, которые занимались тогда так называемым челночничеством, — это были учителя, врачи, женщины-инженеры, то есть женщины с высшим образованием. Конечно, им сложно было психологически перебороть себя.

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- Насколько сегодня изменилась ситуация, трудно ли женщине пробиться и стать успешной? Дается ли ей это гораздо тяжелее, чем мужчине?

— Сегодня присутствие женщины в бизнесе уже не так удивляет мужчин. Но женщинам, тем не менее, все равно, сложнее. Сегодня женщина, начиная бизнес, в основном использует свои средства, личные сбережения, накопления. Женщине, к сожалению, гораздо сложнее получить кредит в банке, а женщине, которая начинает бизнес с нуля, вообще нереально. Не то, что сложно, а невозможно получить кредит в банке. Все-таки отношение к женщине со стороны этих структур почему-то менее доверительное, чем к мужчине.

— Помогает ли ваша организация нивелировать сложности, может выступать поручителем, чтобы преодолеть недоверие со стороны банков и, возможно, со стороны бизнес-партнеров?

— Когда мы проводили исследование по Абхазии, мы понимали, что нужно помогать женщинам. Но с чего мы начинали? Прежде всего женщинам нужна была разного рода помощь: информационная, образовательная по новой системе, как от плановой экономики резко перейти к рыночным отношениям. Мы, как общественная организация, начали обучать женщин как вести бизнес, проводили тренинги, помогали в составлении бизнес-планов. Тогда мы еще работали при поддержке международных организаций, и у нас была возможность выдавать гранты.

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Мы несколько девушек-экономистов отправляли на учебу, в частности, в тренинговый центр в Москву, где они проходили обучение, а потом они работали с нашими женщинами. Мы помогали тем, кто создавал бизнес, не просто дали грант, а оказывали консалтинговое сопровождение, прослеживали и помогали вести учет, учили тому, какие налоги они должны платить, потому что очень много было бюрократии. Коррупция, к сожалению, сопровождает любой бизнес всегда. Когда у женщин были непредвиденные ситуации с какими-то структурами, обращались к нам, и мы им помогали.

- А сейчас как ваша организация осуществляет свою деятельность? Есть ли сопровождение женщины в бизнесе, бизнес-планом помочь, специалистов отыскать, посоветовать, куда обратиться?

— У нас созданы во всех городах страны отделения общественной организации "Деловые женщины Абхазии", там работают женщины, которые были обучены, и уже имеют свой бизнес, и они на месте могут бесплатно консультировать. К сожалению, офисов не существует, женщины, которым мы когда-то помогли открыть бизнес, сейчас сотрудничают с нами, чтобы помочь женщинам, которые начинают свой бизнес. Помогаем составлять бизнес-планы, даем юридическую консультацию по экономическим вопросам.

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- Насколько женщины информированы о том, где они могут получить такую помощь? И как часто они к вам обращаются?

— Очень многие обращаются, знают о нас. Мы активно работали по Абхазии. Финансировали 47 предприятий малого бизнеса, и из них 90 процентов сегодня функционируют, они расширились, женщины сумели не только сохранить бизнес, но и развить. Например, в Гале помогли женщине, она подала бизнес-план на открытие детского кафе, потом рядом со своим кафе она открыла прекрасный, современный салон красоты для женщин. Есть предприятия, которые закрылись, но к сожалению, не без этого.

- Можете назвать такую успешную бизнес-вумен, которая начала свою карьеру в бизнесе с вашей помощью?

— Выше приведенный пример Инги Убилава из Гала. Она впервые проходила тренинги у нас, мы собирали женщин из всех районов в Пицунде. Обучали составлять бизнес-план, потом по конкурсу выигрывали гранты на открытие своего дела. Она одна из таких, которой мы помогли начать, и сейчас настолько расширилась.

- У вас есть конкурсы, где вы подводите итоги, определяете наиболее успешных женщин в бизнесе?

— Пять лет подряд мы проводили такой конкурс, он назывался "Бизнес леди года". Это был конкурс не только для подведения итогов, но и показать пример молодым, начинающим предпринимательницам. Два года уже этот конкурс не проводится из-за финансовых сложностей. Но я думаю, что мы его возобновим.

- Насколько женщинам в нашей стране сложнее развивать бизнес, чем в других странах, если сравнить, например, с той же Россией?

— Часто выезжаем на международные конференции с женщинами, которые занимаются бизнесом здесь, чтобы у них была возможность общаться с женщинами в бизнесе из разных стран. В основном у женщин одинаковые проблемы, просто масштабы этих проблем разные. Что объединяет всех женщин, я думала это у нас в Абхазии только, они менее консервативны. Они могут резко, занимаясь одним бизнесом, перейти на другой. Если мужчина занялся одним бизнесом, он развивает его, а женщина более гибкая.

© Фото: Инал Арлан Абхазское - значит модное

Женщинам сложнее еще и потому, что в первую очередь она мать, хранительница очага. У всех женщин, которые занимаются бизнесом, а у нас достаточно тех, кто проявил себя в бизнесе, на первом месте, все равно, семья, дети, дом, а потом уже бизнес и карьера.

- Есть ли законы, которые поддерживали бы женщин, развивающих свое дело. И если нет, то видите ли вы необходимость в таких законах?

— К сожалению, у нас нет законов вообще, которые поддерживали бы предпринимательство. Для того чтобы развивать экономику страны, один из важных вопросов — это создание, формирование среднего класса. Я знаю, что в 2006 или 2007 году пересматривали закон о предпринимательской деятельности, чтобы внести поправки, но они так и не были внесены. Мы знакомимся с законодательством других стран, инициировали внесение поправок в существующий закон, именно статью о поддержке женского предпринимательства, но…

- Вы говорили о том, что в Абхазии есть много женщин, которые уже состоялись в бизнесе. Могли бы вы статистическую картину привести? Может относительно другой части бизнеса, которым руководят мужчины?

— По нашей статистике, 70 процентов предприятий малого, я бы сказала мельчайшего, бизнеса возглавляют женщины. Что касается среднего бизнеса (крупного бизнеса у нас в Абхазии нет), три процента у женщин. Пять-шесть предприятий в сфере производства, в сфере услуг, которым владеют женщины.

- А есть какие-то предпочтения в сфере бизнеса у женщин? Чем они больше любят заниматься?

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— Интересно вы поставили вопрос. Есть то, чем они любят заниматься, и есть возможности, которые наталкивают их на то, чем они вынуждены заниматься. Потому что не могут заняться тем, чем они любят заниматься. Женщины, которые состоялись в среднем бизнесе в сфере производства, ресторанного бизнеса, в основном это коммерция, магазины, салоны красоты.

- Насколько важна увлеченность делом, которым женщина занимается?

— Конечно, женщине должен быть интересен бизнес, чтобы его развивать, привносить каждый раз что-то новое, не стоять на месте и не зарабатывать просто деньги. Если раньше женщины были вынуждены, то сегодня это осознанное решение. Если женщина сегодня создает бизнес, она уже выбирает и делает то, что больше ей нравится. Женщины стремятся к ведению красивого бизнеса. Есть разница как один и тот же бизнес ведет мужчина и женщина: покажешь продукт и скажешь — вот это женщина, а это мужчина произвел.

- Что бы вы посоветовали женщинам, которые хотят заняться бизнесом?

— Не бояться начинать бизнес. Один мудрец сказал, что дорогу осилит идущий. Не надо ждать, что откуда-то придут миллионы, нужно начинать бизнес с теми средствами, которые у тебя есть. Нужно начинать делать маленькие шаги, и дальше уже, работая, ты добьешься чего-то. И не злиться, что тебе не дают кредит, начни с тем, что имеешь, покажи, на что ты способен, а потом, имея какую-то базу, можно получить кредит. Иногда бывает и так, что деньги сами тебя находят. Поэтому не бояться, если вы хотите заниматься бизнесом. К нам в общественную организацию "Деловые женщины Абхазии" можно обращаться всегда за консультацией по вопросам создания бизнеса, составлении бизнес-плана. Помощь окажем всегда.