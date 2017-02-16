21:25 16 Февраля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Юлия Гумба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Юлия Гумба: женщине сложнее получить кредит в банке

Радио
Получить короткую ссылку
3420

С какими сложностями сталкивается женщина при ведении бизнеса, рассказала Sputnik Абхазия председатель общественной организации "Деловые женщины Абхазии" Юлия Гумба.

Очень долгое время в Абхазии женщин в бизнесе воспринимали довольно скептически не только мужчины, но и многие женщины, считает Юлия Гумба.

"Возможно, это можно объяснить тем, что мы привыкли видеть женщину на предприятии, в организации, в семье, но никак не у руля бизнеса", — добавила председатель организации.

Юлия Гумба выделила две причины возникшей активности женщин Абхазии в бизнесе: экономическая блокада 90-х, когда женщина вынуждена была стать "добытчицей", вывозить сельхозпродукцию и завозить потребительские товары, а также перемены в мире и переход к рыночной экономике.  

По теме

Юрист о налоговых каникулах в Абхазии: бизнес можно развивать честно
Бизнес в Абхазии – не труднее, чем в России
Итоги бизнес-форума: производство в Абхазии макарон, колбасы и осетрины
Малый бизнес в Абхазии: государство поможет рискнуть


Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Семен Бобылев случайно наткнулся на одну из газет, где была напечатана история семьи Абаш. Он влюбился в Нуцу с первого взгляда, спустя несколько лет они поженились.
Африка в сердце, Абхазия в душе
Жизнь эфиопских абхазов: потомок рассказала историю предков
Жизнь эфиопских абхазов: потомок рассказала историю предков
Статистика ДТП в Абхазии
Потери на дорогах: статистика ДТП в Абхазии за 2016 год

Соцсети

Sputnikabkhazia