Юлия Гумба: женщине сложнее получить кредит в банке

Очень долгое время в Абхазии женщин в бизнесе воспринимали довольно скептически не только мужчины, но и многие женщины, считает Юлия Гумба.

"Возможно, это можно объяснить тем, что мы привыкли видеть женщину на предприятии, в организации, в семье, но никак не у руля бизнеса", — добавила председатель организации.

Юлия Гумба выделила две причины возникшей активности женщин Абхазии в бизнесе: экономическая блокада 90-х, когда женщина вынуждена была стать "добытчицей", вывозить сельхозпродукцию и завозить потребительские товары, а также перемены в мире и переход к рыночной экономике.