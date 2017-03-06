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Фазиль Искандер, 1980-е.

Елена Кобахия: творчество Искандера сохраняет божественный дар любви

© Фото: МАММ / МДФ
Интервью
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Наш Фазиль (66)
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Выдающийся писатель Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года. В день его рождения своими воспоминаниями поделилась доцент кафедры русской и мировой литературы Абхазского государственного университета Елена Кобахия.

Елена Кобахия рассказала корреспонденту Sputnik Бадраку Авидзба о жизни и творчестве Фазиля Искандера.

— Елена Владимировна, расскажите, как вы познакомились с Фазилем Абдуловичем? 

Ника, работа Архипа Лабахуа
© Sputnik / Илона Хварцкия
Кто ты из героев Искандера?

 Есть невосполнимые потери, зияющие дыры в сердце, утраты непоправимые, потому становится так больно. Когда уходят мудрецы, мы сиротеем, ощущая всю горечь одиночества. Когда они живут рядом с нами, мы спокойны, потому что они у нас есть, есть те, кто помогает душе сохранить божественный дар любви: к жизни, к человеку, родному очагу. У нас был Фазиль, мудрец, который создавал прекрасный мир, наполненный любовью, дарил веру в здравый смысл, добро и бесконечность жизни. У нас есть Фазиль, ведь когда настоящие мудрецы уходят, они не оставляют нас в темноте, а продолжают дарить свет своей души, отважной и нежной. У нас остается спасительная сила его художественного мира, великое чудо его могучего таланта. Его творчество — прививка любви против жестокости, лжи и безумия реальности. Возможность бесконечно припадать к этому неиссякаемому роднику утешает.

Я была довольно взрослым человеком, когда впервые познакомилась с ним. Весной 1980 года, 4 марта, когда абхазское землячество предвкушало радость праздничного застолья, на встречу пришел Фазиль Искандер. Это сразу придало событию особый оттенок значительности и неординарности. Фазиль внимательно вглядывался в лица собравшихся, радостно кивал людям, как потом выяснилось, совсем незнакомым. 

Время от времени на его лице вспыхивала ослепительная улыбка, так он реагировал на реплики его верного Санчо Пансы – Руслана Джопуа. Потом, уже за столом, Фазиль безнадежно пытался услышать от собравшихся свою любимую "Шардаамта", но так и не дождался, потому что среди нас не было тех, кто мало-мальски был бы знаком с азами народного многоголосия. Хор получился нестройным и вялым. Безнадежно махнув рукой, Фазиль Абдулович попытался было запеть, бодро лавируя между музыкальными горами и долинами народного шедевра. Он, конечно, надеялся на поддержку друзей, но могучая сольная партия, не будучи подхвачена ими, не удалась, и так и замерла в устах одинокого Фазиля. Помню его растерянный взгляд расстроенного ребенка… Таким он и был: сильным и ранимым, несгибаемым и нежным, мужественным и тонким. Но что бы он ни делал, чем бы ни занимался, было удивительное ощущение, что в нем постоянно идет какая-то внутренняя работа, перерабатывающая энергию мысли в энергию творчества. 

 Какие человеческие качества Искандера вы запомнили, чем он отличался от других? 

Скульптор Архип Лабахуа
© Sputnik. Томас Тхайцук
Архип Лабахуа: мой Фазиль – без пьедестала

 Он был немногословным и даже чуть мрачноватым. Но улыбка, этот Божий дар, озаряла его лицо таким светом, что хотелось зажмуриться. Он храбро смотрел в лицо жесткости жизни и радовался каждому ее счастливому моменту. Обаяние жизни гармонично сочеталось в его творчестве с осознанием тяжести бытия. Было в нем что-то поразительное, что придавало вес каждому его слову. Мудрость, наверное. И стремление жить в соответствии с собственным моральным кодексом делало его удивительно стойким и смелым. Очень непростой личный опыт научил писателя точно и художественно емко формулировать жизнь. Но то, чему невозможно научить и научиться — это его сногсшибательный юмор, это реакция человека, заглянувшего в пропасть жизни, и выжившего, несмотря на ужас и могильный холод бездны. Он сам определил для себя эту ось нравственности, которая позволяла при любых обстоятельствах "держать спину". Он говорил, когда молчали многие. А когда молчал, то даже молчание было значительным. Он размышлял о совести и о стыде, которые делают человека вовсе не слабым, а сильным. Для него понятия чести, достоинства, мужества, верности, долга были главным фундаментом жизни. Иногда казалось, что он рассуждает о вещах абсолютно очевидных, но в его произведениях они всегда поражали новым ракурсом и каким-то новым смыслом, приобретали афористичную точность. Легкость его пера соперничала с трагизмом жизни, но счастье принимать, любить ее всегда побеждало. Гений, одним словом. 

 Где любил бывать Искандер, приезжая в Абхазию? 

Фазиль Искандер
© Sputnik. Устинов
Туристический маршрут по местам Искандера появится в Абхазии

 Вот этого я не знаю, но мне кажется, что это как раз те места, которые с такой любовью он описывал в своих произведениях. Это и набережная милого Сухумчика, его прямые улочки, неизбежно приводящие к морю, и необычной кладки дома из красного кирпича братьев Искандер, и молчаливые горы, и скрипящие полы родного дома, и просто деревенский пейзаж, наполненный песнями цикад, и атласная пыль сельских дорог.

В его мире всегда много звуков и запахов, а это так важно для нашей души. И этот мир всегда густо населен людьми. Без человека природе было бы скучно. 

 Какое произведение Искандера вы прочли впервые, и какое впечатление оно произвело на вас? 

 Это было в таком далеком и счастливом детстве, в такие, по Фазилю, далекие "незапамятные и незлопамятные времена", что знакомство с ним, с его творчеством кажется чем-то вечным. Мне, наверное, было лет 10-12, и я гостила в Москве у родственников. Было лето, довольно знойное, днем на улице делать было нечего – и я, шаря по стареньким книжным полкам, обнаружила потрепанную книжицу с емким названием "Дерево детства". И все! И исчезли все московские соблазны, все музеи и зоопарки, все кинотеатры и даже планетарий! Первая строчка, вторая. И вдруг ты кубарем летишь в искристый и разноцветный мир бурлящего детства, такой увлекательный и яркий, такой разумный и чистый, такой понятный и незыблемый, что из него не хочется "выныривать". После этой книжки все остальное под авторством Фазиля Искандера проглатывалось моментально. И было заметно, как постепенно мир вокруг героев делается все более суровым и драматичным, как дерево детства превращается в дерево жизни, как грустно облетают с него листья веселья и надежды. Как взрослел и задавался недетскими вопросами мальчик Чик, как становились старше и мудрее его герои, с неизменной стойкостью отражающие удары судьбы и с отчаянным весельем глядящие в пропасть. Теперь мне кажется, что Фазиль в моей жизни был всегда, как главный хранитель человеческой нравственности, как мудрец, которому веришь и за которым идешь.

 С творчеством какого другого писателя вы могли бы сравнить произведения Фазиля Абдуловича? 

Сын Фазиля искандера рассказал о своем творчестве
© Sputnik. Томас Тхайцук, Владимир Бегунов
Пишу рассказы: сын Фазиля Искандера рассказал о своем творчестве

 Его часто сравнивают с Фолкнером, создавшим свою Йокнапатофу, с Достоевским, построившим свой Петербург, со многими талантливыми писателями, творящими свою собственную вселенную, особым образом устроенную и звучащую. 

Фазиль Искандер действительно создает свое художественно-географическое пространство, мифологическую реальность Чегема, культурный феномен уже исчезнувшей Абхазии, где влюбляешься не только в ее обитателей, слушая их неторопливые разговоры, но и в запахи теплого папоротника и только что сваренной мамалыги, вбираешь в себя звуки перекликающегося колокольчиками вечера… Он настолько неповторим, этот уходящий мир, что создает ностальгическое желание его удержать. 

Однако художественный мир Искандера всегда чуть больше Абхазии. Его вселенная – это человеческая душа, познавшая и вершины благородства, и ужасающие пропасти бездуховности и одичания. 

Одной из удивительных особенностей его творчества можно считать удивительное чувство юмора, редчайшее из человеческих качеств и писательских достоинств, божий дар, укрепляющий духовный иммунитет и закаляющий душу. 

 Какие произведения Искандера и персонажи вам больше нравятся? 

Прозаик и поэт Фазиль Искандер
© Sputnik. Анатолий Гаранин
Шендерович подчеркнул масштаб творчества Фазиля Искандера

 Первый герой, которого я полюбила всем сердцем, это, конечно же, Чик. И словно вдогонку за образом, созданным в моем сердце, тогда еще, в далеком моем детстве появился прекрасный, веселый и озорной Чик из фильма "Время счастливых находок". Его сыграл мой одноклассник Жорик Таркил (совсем недавно покинувший этот мир, светлая ему память!). Как мы ему завидовали, когда он изредка появлялся в школе во время коротких перерывов бесконечных съемочных дней! Нам казалось, что наш и без фильма славный Жорик стал совсем другим: обаяние образа Чика делало свою работу. 

А потом пришли уже совсем другие герои, в основном обитатели Чегема: и справедливый бригадир Кязым, и карнавальный Сандро, и нежная, но решительная Тали — Чегемское чудо. А еще чуть позднее – Софичка из периода утрат. 

А поэзия Фазиля Искандера еще ждет своего исследователя. Но какая мощь, какая пронзительная сила кроется в его "Балладе о свободе", какая философская глубина в "Моцарте и Сальери", какая жизненная правда в "Ежевике".

 Какое место в учебном процессе отведено творчеству Фазиля Искандера в Абхазском государственном университете? 

Щазина Агрба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Шазина Агрба: планируем выпустить неизданные произведения Искандера

 Несколько лет назад на кафедре русской и зарубежной литературы АГУ родилась идея проводить каждую весну "Искандеровские чтения". Если быть более точной, то идея получила свое воплощение в год 80-летнего юбилея Фазиля Абдуловича. Тогда мы в рамках этого торжества посмотрели документальный фильм Ибрагима Чкадуа, посвященный юбилею писателя. Для многих студентов даже нашего факультета знакомство с этим большим именем в литературе стало откровением. Тогда Фазиль Абдулович был еще в добром здравии, и казалось, так будет вечно. С тех пор на филологическом факультете АГУ в разном формате эти чтения и проводятся. Печально, но многие наши студенты не знакомы с творчеством писателя. Это колоссальный пробел в их образовании. Теперь в рамках этих "Чтений" мы знакомимся с художественным миром Искандера, размышляем, обсуждаем его творчество, смотрим фильмы по мотивам его произведений, пытаясь понять великую правду искусства, проникнуться волшебством его тайны. 

 Как вы оцениваете развитие современной абхазской литературы, какие тенденции прослеживаются, чем они вызваны? 

Газета Советская Абхазия 1963 года
© Sputnik. Владимир Бегунов
Созвездие козлотура родилось в "Советской Абхазии"

 Мне трудно судить об абхазоязычной литературе – не являюсь специалистом. Что касается литературы, написанной на русском языке, то могу назвать лишь знакомые имена: Алексей Гогуа, Даур Начкебия, Надежда Венедиктова. Простите, если кого-то не назвала. 

Мне всегда казалось, что такие судьбоносные события, которые мы пережили, должны были простимулировать художественный прорыв, элементарную обратную связь. 

Сегодня можно говорить о сильно затянувшемся молчании, долгой паузе в нашей литературе. Возможно, требуется более длительное время на осмысление глобальных перемен, произошедших не только в нашей внешней, но и внутренней жизни. Может быть, предельно эмоциональное обсуждение всех проблем в социальных сетях создают иллюзию достаточной реакции на происходящее. Но ведь это так далеко от искусства. Настоящее творчество выдавливается, замещаясь бесконечной болтовней о важных вещах. Очень хочется верить, что совсем уже скоро в нашу литературу придут новые имена, которые порадуют нас великолепным слогом, эрудицией, тонкостью и хорошим вкусом. 

Только что узнала, что на днях состоится презентация нового сборника рассказов Ричарда Чкадуа "Чан", совсем недавно появился поэтический сборник Ларисы Велиевой. Лед тронулся? 

 Создана премия имени Фазиля Абдуловича, какие произведения вы хотели бы видеть среди соискателей этой премии? 

 Здесь один ответ – талантливые. 

 Что дало творчество Искандера людям, и какое влияние оно будет оказывать на будущие поколения? 

Дом Фазиля Искандера.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Влюбленный в Абхазию

 Не хочется повторяться, но творчество Искандера стало частью мировой культуры. Не случайно его произведения переведены практически на все европейские языки, да и на другие тоже. Люди всегда нуждались в любви, искренней вере в добро, в разумность мира. Художественный мир Фазиля Искандера был и остается тем местом нравственной силы, которое делает человека человеком. Под нравственным небом его творчества хватит места всем – было бы желание. По словам самого писателя, "главная цель искусства – хороший человек". Но ведь хорошим человеком быть чрезвычайно трудно. Необходимо постоянно сопротивляться тайной склонности человека жить как хочется, а не в стреноженном "оковами совести" состоянии. Постоянная борьба с бездуховностью, нежелание мириться с тьмой и хаосом – тернистый путь настоящего человека. Писатель предупреждал: "Нас ждут трагические неудачи, пока мы не осознаем, что фундаментом человеческой жизни, да и целого государства является совесть. Разбуженная совесть — самый грандиозный источник человеческой энергии". 


Темы:
Наш Фазиль (66)
Теги:
Абхазия


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