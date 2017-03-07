Блюз от Чикаго до Сухума и абхазский рок от Алиаса Думава

Музыкант Алиас Думава рассказал о новой абхазской группе Red Rocks и премьерном рок-блюз-концерте, который пройдет 14 марта в Государственном русском театре драмы.

— Ваша любовь к музыке, как она рождалась? С чего все началось?

— Музыка со мной с раннего детства. Я не считаю себя профессиональным музыкантом. Я окончил музыкальную школу в Сухуме, потом уехал жить в Россию, работал там, музыкой занимался только дома.

Видео смотрите здесь>>

— Почему вы уехали в Россию?

— Я поступил в университет. Я экономист, таможенник, у меня два образования. После окончания мне предложили работу в таможенных органах Российской Федерации, в которых я проработал 10 лет. Потом я стал отцом и решил, что мои дети должны вырасти на родине.

— Как вы попали в музыкальную школу? Вы брали уроки гитары?

© Sputnik. Владимир Бегунов Блюз под звездами. Видео с концерта Хиблы Герзмава

— Мама меня туда отдала, когда мне было лет шесть. Я учился играть на фортепиано, но всегда считал, что фортепиано — это немного не для мальчиков, а рядом была секция гитаристов, я всегда убегал туда, и ребята постарше учили меня играть на гитаре.

Я всегда хотел играть на гитаре, не любил пианино. Но уроки фортепиано в музыкальной школе мне помогли. В школе, в средних классах, я пошел учиться к Заслуженному артисту Абхазии Джамбулу Жордания, который за лето "поставил" мне пальцы, руки. Буквально три месяца я учился у него, потом уже сам.

Еще у моего отца была дома фантастическая коллекция рока и блюза, поэтому у меня не было недостатка в информации, с детства любил такую музыку.

— Расскажите про свою первую гитару, как вы ее получили?

— Мне ее купили. Красная гитара "Yamaha", ужасная гитара на звук, но она была первой, поэтому самая любимая. Я помню, как мой отец принес ее в коробке, сказал мне, иди, занимайся. Я поблагодарил и спросил, где усилитель? Его не было, мне его купили потом. Третьей покупкой к этому комплекту были наушники, потому что все дома сходили с ума от того, что я играю громко. Потом я эту гитару подарил другу, который тоже начинал учиться.

— А эта гитара, которая лежит сейчас рядом с вами, та, на которой вы сейчас играете?

— Эта гитара — одна из моих любимых "Fender stratocaster" (модель электрогитары, разработанная Джорджем Фуллертоном – ред.). Я очень долго выбирал инструменты. Пришел в музыкальный магазин, собрал кучу разных гитар, несколько часов из этой кучи выбирал лучшую.

— По каким критериям вы подбираете гитару?

— Во-первых, все мои герои играли на этой гитаре, во-вторых, конкретно на этой гитаре, если правильно ее использовать, можно добиться глухого, винтажного звука конца 60-х годов, по звучанию похожего на гитару Гибсон. Это одна из моих гитар, на концерте будет целое шоу гитар.

— Всего, сколько у вас гитар?

— Четыре гитары разных годов и моделей.

— Вы не поете?

— Я не пою. Я критически отношусь к своему вокалу. Пробовал и понял, что не мое. В нашей группе, слава богу, есть Эрик Микая.

— Расскажите немного про группу Red Rocks, как давно она существует и как она собиралась?

— В прошлом году я вернулся на родину, привез сюда семью, решил растить здесь детей. Здесь я познакомился с Эриком Микая. Так получилось, что мы на одном из его творческих вечеров сыграли с ним блюз, он его спел очень хорошо, после чего мы решили придумать что-то интересное.

Я знал старых сухумских музыкантов из рок-группы "Сан-Себастьян", это была такая блюз-рок команда 90-х годов. Я был их большим фанатом и знал одного музыканта из этой группы Тамаза Аргун, великолепного гитариста. Я ему позвонил и спросил, как ему идея создать новую группу, он был удивлен и заинтересован, позвал клавишника, ударника, басиста, так и начали играть вместе. Сейчас мы подготовили большую программу, и у нас намечается серьезное событие. Мы решили назвать группу Red Rocks, во-первых, потому что звучит и, во-вторых, потому что рыжий цвет нам близок по цвету волос нашего вокалиста, мне показалось, что это будет хорошо.

— Раскройте немного секреты концертной программы. Что в ней будет? Как она составлялась?

© Sputnik / Томас Тхайцук Джазмен Бриль: у нас есть мост Москва-Сухум, лишних нам не надо

— Программа насыщенная. Это будет микс довоенной блюзовой музыки 30-х годов, мы будем исполнять Роберта Джонсона, Мадди Уотерса, Элмора Джеймса и более современных музыкантов, таких как Би Би Кинг, Эрик Клэптон, Стиви Раймонд. Будут еще наши авторские блюзовые композиции. Мы решили назвать программу "Блюз от Чикаго до Сухума". Программа состоит из культовых произведений. Вся рок музыка базируется на этих произведениях, поэтому мы и решили придать им какое-то свое звучание. Как мне кажется, должно получиться интересно.

Мы играем блюз. В принципе, мы не зацикливаемся на чем-то одном. Мы решили делать то, что у нас получается, то, что звучит.

Большая программа, большая ее часть не наши композиции, наших всего четыре. В блюзе нет плагиата, поэтому мы решили, что можем сыграть культовые песни старых блюзовых композиций, перенести их в свое звучание, достойно представить слушателям.

— Абхазского рока не будет?

из личного архива Дениса Хагба Хагба: абхазский джаз еще не начал возрождаться

— Абхазский рок на абхазском языке, мы его планируем сделать, но мы не планируем включать его в эту программу, подойти к этому нужно более основательно, потому что абхазский язык немного специфичен для этой музыки. Здесь нужен особый подход, мы решили сейчас, на скорую руку, этого не делать. В этот концерт включили те вещи, в которых мы уверены.

— Почему блюз? Конкретно вы как пришли к этому стилю?

— Блюз, говорят, с возрастом приходит. У меня так и получилось. Примерно 15 лет тому назад я начал его слушать, потому что не находил для себя что-то новое и интересное в том, что предлагала музыкальная индустрия. Потом я услышал Эрика Клэптона, блюз Элмора Джеймса. За ночь переслушал это раз 15, настолько мне понравилось. Дальше я начал слушать, смотреть изучать блюз. Это такая магическая музыка, которая поглотила меня. Думаю, что, если бы я в юном возрасте слушал блюз, я играл бы сейчас намного лучше.

— Каковы планы на будущее?

— Сейчас главная задача нашей группы – достойно отыграть концерт, который состоится в Русском драматическом театре. Мы к этому очень ответственно готовимся. После этого мы хотим записать трек или клип. Я верю, что мы сможем подобрать материл и создать альбом. Хочется что-то оставить детям и внукам.