От Джонсона до Клэптона: гитарист Думава рассказал о концерте Red Rocks в Сухуме

Об абхазской рок-музыке, абхазских рок-группах и первой своей гитаре рассказал корреспонденту Sputnik музыкант, гитарист блюз-рок-группы Red Rocks Алиас Думава.

Интервью с Музыкантом Алиасом Думава читайте здесь>>

"Я всегда хотел играть на гитаре, не любил пианино. Но уроки фортепиано в музыкальной школе мне помогли. В школе, в средних классах, я пошел учиться к Заслуженному артисту Абхазии Джамбулу Жордания, который за лето "поставил" мне пальцы, руки. Буквально три месяца я учился у него, потом уже сам" – сказал музыкант.

В программе концерта нет рока на абхазском языке, но группа готовится включить его в свой репертуар, подойти к этому нужно основательно, так как абхазский язык немного специфичен для этой музыки, считает Думава.



