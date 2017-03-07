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От Джонсона до Клэптона: гитарист Думава рассказал о концерте Red Rocks в Сухуме

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(2:03 / 15.01Mb / просмотров видео: 8)
Sputnik / Томас ТхайцукАнжелика Бения
© Sputnik / Томас Тхайцук Анжелика Бения

Музыкант Алиас Думава рассказал о новой абхазской группе Red Rocks и премьерном рок-блюз-концерте, который пройдет 14 марта в Государственном русском театре драмы.

Об абхазской рок-музыке, абхазских рок-группах и первой своей гитаре рассказал корреспонденту Sputnik музыкант, гитарист блюз-рок-группы Red Rocks Алиас Думава.

Интервью с Музыкантом Алиасом Думава читайте здесь>>

"Я всегда хотел играть на гитаре, не любил пианино. Но уроки фортепиано в музыкальной школе мне помогли. В школе, в средних классах, я пошел учиться к Заслуженному артисту Абхазии Джамбулу Жордания, который за лето "поставил" мне пальцы, руки. Буквально три месяца я учился у него, потом уже сам" – сказал музыкант.

В программе концерта нет рока на абхазском языке, но группа готовится включить его в свой репертуар, подойти к этому нужно основательно, так как абхазский язык немного специфичен для этой музыки, считает Думава.


Теги:
Абхазия


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