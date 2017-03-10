Инструктор Агрба: разминайте свой хребет

В студии радио Sputnik методист лечебной физкультуры Ассоциации "Инва-содействие" (АИС) Арзадин Агрба рассказал, как сидячий образ жизни сказывается на здоровье людей и какие упражнения можно делать, не покидая рабочего места.

Sputnik, Амра Амичба.

— После рабочего дня люди приходят домой, поужинают, ложатся спать, и так изо дня в день. Расскажите, как все это сказывается на здоровье?

— Это сказывается очень плачевно. Люди, которые ведут сидячий образ жизни, необязательно, чтобы они на работе это делали, многие просто сидят. В полном смысле этого слова. Не думают о том, что им нужно разминать костную систему. У нас совершенный организм, который формировался веками, ему многое подвластно, и не воспользоваться этим — настоящее преступление.

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После рабочего дня надо прогуляться, у нас такой прекрасный город, неважно, какая погода. Нет плохой погоды, есть плохая одежда. Если правильно одеться, то можно прийти на работу и домой пешочком. Человек должен ходить минимум по три километра в день. Я вас уверяю, это сразу же принесет результаты. Помимо того, что вы сидите на рабочем месте, вы подвержены стрессам, неурядицам на работе, дома. Это прямое воздействие на центральную нервную систему, которое отражается на наш мозг, позвоночник и все остальное. Нужно найти в себе силы и энергию выйти на берег, по набережной пройтись, подышать воздухом. Посмотреть на деревья, если вы не хотите видеть какие-то лица. Я вас уверяю, это сразу же воздействует на вашу центральную нервную систему положительно. Мы, как лягушки, дышим кожей. Кожа наш показатель, чем мы дышим. По коже я могу определить очень много болезней. Можно запросто сказать, что если человек сидячий образ жизни ведет, значит, он уже не здоров. Поэтому прежде всего воздух, "от болезней всех полезней – солнце, воздух и вода". Вы должны обязательно двигаться.

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— В советское время, я помню, мы каждое утро вставали, делали зарядку, и на рабочем месте производственную гимнастику делали. Как вы считаете, зря забросили это?

Безусловно, зря. Некоторые не относились к этому всерьез, думали, что они ко мне пристают, лучше булочку покушаю. Когда мы сидим, нагрузке подвержен позвоночник, то есть наш хребет. Что нужно сделать, чтобы его размять? Есть несколько правильных движений и упражнений. Каждый наш позвонок имеет свои подушечки. Говоря простым языком, эти подушки дают возможность амортизировать позвоночнику, и весь организм работает так, как надо. Единственный позвоночник, который не имеет этого – первый позвоночник, по-другому его называют атлант. Помните, атлантов-богатырей, которые держат целые балконы в древнегреческих городах. Я к тому, что именно этот позвоночник дает возможность нам держать правильную осанку. При рождении, вы знаете, если ребенок неправильно родился или его потянули за шейку, бывает кривошея. После этого идет и сколиоз, и кифоз, и лордоз - я имею ввиду искривления позвоночника. Поэтому нужно делать маленькую зарядочку и правильные движения.

— Посоветуйте, какие именно полезные движения может сделать человек, не отходя далеко от своего рабочего места?

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— Даже сидя на стуле можно выполнять массу упражнений, которые дают возможность немножко расслабить позвоночник. Это нужно показывать, но теоретически могу сказать, что у нас на затылке рядом с ушами есть остистые отростки, сразу нащупываются, как косточки, выступают с обеих сторон. И если взять в замок руки, вашими пальцами и ладошками потянуть этот позвоночник, чуть-чуть вытянуть и выполнять это упражнение в течение хотя бы 30 секунд, вы сразу же получите облегчение. Вообще этот позвонок может делать всего два движения: кивок – согласия и нет. Тот, кто начинает крутить головой, слышит хруст и говорит, как мне плохо. Практически у всех такие хрусты есть, пусть люди не пугаются. Делайте простые движения головой – да и нет – на рабочем месте.

Если позволяет ваше начальство, можно сесть на стол, чтобы ноги свисали, а коленки были прижаты к углу вашего стула. Упражнение называется "шалтай-болтай", помните, как в детстве, болтайте своими ножками вперед-назад, туда-обратно. Дело в том, что в коленях столько связок, которые требуют кровоснабжения, которое достигается таким простым упражнением за 15-10 минут. Может привстать и наклоны вперед делать. Но при этом шею, плечи, руки расслабить и, как будто рулетом вас скручивают, вниз, сколько вы можете, необязательно, чтобы вы достали до своих пяток, вниз и вверх.

— По поводу неподвижного образа жизни часто обращаются в ваш центр, где есть специальные приспособления, тренажеры, чтобы свое здоровье привести в порядок?

© Sputnik / Томас Тхайцук Методист ЛФК: невозможно сидеть на одном месте и быть здоровым

Конечно, часто обращаются. Но опять-таки наш народ, пока их жареный петух не клюнет, обращаются, когда начинаются какие-то боли. А так, они забывают о том, что нужно двигаться, поменьше есть и думать о том, что здоровый образ жизни нужно вести совсем по-другому. В АИС есть специальные тренажеры, которые помогают растянуть позвоночник, по Бубновскому мы работаем, по Дикулю. Я вас уверяю, что тренажеры только вспомогательные приспособления. Дома каждый цивилизованный человек должен иметь коврик, на который можно лечь, валики. Лежа на вашем полу, "вдох глубокий, руки шире, не спешите, три-четыре". Вспомните Высоцкого и все поймете. Культуру упражнений утром и вечером перед сном надо вводить очень срочно, потому что наше общество нездоровое не только физически, но с этого надо начинать. Даже перед сном надо заниматься, это очень хорошо воздействует на организм. Если вы чуть-чуть подустанете, правильные движения выполните, примете душ, вы гораздо лучше будете спать.

— Вообще гиподинамия же проблема общечеловеческая?

— К сожалению, да.

— Вы в меру своих сил боретесь с этим в АИС. К вам приходят только по направлению врача или люди могут приходить сами, как в клуб спортивный?

— Да, конечно. Наш тренажерный зал посещают не только люди с инвалидностью, у нас и фитнес-клуб, проводится пилатес, и аэробика, и степ аэробика, кардиотренировки. Приходите, обращайтесь, все популярно покажем, расскажем, объясним. Спортзалов несколько уже открылось в Сухуме, я знаю. Вы должны разминать, я извиняюсь, ваш хребет. Весь организм держится на позвоночнике, поэтому он должен получать свою нагрузочку небольшую.