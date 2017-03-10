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Арзаддин Агрба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Методист ЛФК: невозможно сидеть на одном месте и быть здоровым

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Методист лечебной физкультуры Ассоциация "Инва-Содействие" (АИС) Арзадин Агрба рассказал в интервью Sputnik Абхазия, какие упражнения можно делать на рабочем месте, чтобы сохранить здоровье.

"Невозможно сидеть на одном месте и быть здоровым. Необходимо ходить минимум по три километра в день. Это сразу принесет свои результаты.

В первую очередь, когда мы сидим, нагрузке  подвержен позвоночник. Каждый позвонок имеет свои "подушечки", и их необходимо разминать. Даже сидя на стуле, можно выполнять различные упражнения, которые дают возможность расслабить позвоночник.  Например, сзади на голове, рядом с ушами, есть отростки (косточки, которые выступают). Если пальцы рук взять в замок, завести руки за голову и ладошками потянуть первый позвоночник, и это упражнение выполнять правильно в течение тридцати секунд, то  вы получите облегчение", — сказал Агрба.

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