Методист ЛФК: невозможно сидеть на одном месте и быть здоровым

"Невозможно сидеть на одном месте и быть здоровым. Необходимо ходить минимум по три километра в день. Это сразу принесет свои результаты.

В первую очередь, когда мы сидим, нагрузке подвержен позвоночник. Каждый позвонок имеет свои "подушечки", и их необходимо разминать. Даже сидя на стуле, можно выполнять различные упражнения, которые дают возможность расслабить позвоночник. Например, сзади на голове, рядом с ушами, есть отростки (косточки, которые выступают). Если пальцы рук взять в замок, завести руки за голову и ладошками потянуть первый позвоночник, и это упражнение выполнять правильно в течение тридцати секунд, то вы получите облегчение", — сказал Агрба.