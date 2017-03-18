Гагулия о ТПП: достигли того, чего не имеет ни одна организация в Абхазии

Президент ТПП Абхазии Геннадий Гагулия рассказал корреспонденту Sputnik Бадри Есиава о том, как создавалась палата, кто ей мешает продвигать имидж республики в мире.

- 15 лет — такой отрезок времени, когда уже можно подвести промежуточные итоги работы, но прежде, хотелось бы узнать, как создавалась ТПП Абхазии, с чего и для чего она была образована?

— Цель образования Палаты с самого начала была определена указом первого президента Абхазии Владислава Ардзинба и последующим законом о ТПП республики, принятым в марте 2002 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гагулия: цель ТПП – рассказать миру об Абхазии

Так как Абхазия после войны стала потихонечку выкарабкиваться из послевоенного ужаса, начала развиваться ее экономика, встали вопросы взаимного сотрудничества с другими странами, в первую очередь с Россией. Но для этого нужен был орган, который бы объединял предпринимателей, знал бы их проблемы и представлял бы интересы государства, будучи независимой от нее организацией.

Эта форма существует во всем мире. Первые ТПП были образованы в Европе около 500 лет назад. Это инструмент, которым пользуются все государства, и с помощью ТПП проводится аналитика всех экономических процессов.

У нас сложно проводить подобный анализ, так как информации об этих процессах мало и нам самим приходится ездить по предприятиям, говорить с бизнесменами и анализировать, собранные данные.

Наша палата существует 15 лет, и путь ее становления был долгим, тернистым. Особенно было тяжело вначале, когда не было ни финансов, ни сил, даже помещения не было. Все, что вы сейчас видите, мы отремонтировали собственными средствами. Это было заброшенное здание, а так как денег тогда не было, ремонт проводился руками самих сотрудников палаты.

Я не хочу хвалиться, но сегодня мы выглядим намного лучше. Наша работа и услуги, которые мы оказываем, востребованы. Мы контактируем с большим количеством ТПП России, с которыми у нас 55 соглашений и множество соглашений с палатами других стран.

Особенно продуктивно у нас получилось сотрудничать с арабскими странами, а вот с европейскими пока не так удачно, мы заключили несколько соглашений. После того, как это становится известно Грузии, европейцы отказываются от подписанных договоров.

© Sputnik / Томас Тхайцук ТПП Абхазии подписала соглашение с ассоциацией семьи Абаза в Иордании

- Не могли бы вы вспомнить первые соглашения, подписанные ТПП Абхазии?

— Первые соглашения, конечно же, были подписаны с ТПП России, с нашими ближайшими соседями из Краснодарского края и Ставропольского края, Ростовской области. Позже мы стали членами ассоциации Торгово-промышленных палат Южного Федерального округа.

Нам удалось провести первую международную конференцию, на которую были приглашены все наши соседи. Эта конференция, несомненно, была успешной, мы познакомились, провели ряд доверительных бесед. Механизм был запущен, и у нас появилась возможность получать консультации и советы от многих палат.

- Цели и задачи палаты ясны, а с какими сложностями она сталкивается в работе, как они преодолеваются. Ведь, наверняка, непризнанность Абхазии тормозит этот процесс?

— Честно говоря, сложности есть как внутренние, так и внешние. Если говорить о внутренних, то это непонимание со стороны общества того, чем занимается палата. Многие задают вопросы о том, что мы продаем, по какой цене и так далее. Видимо, из самого названия люди делают вывод, что работа палаты предполагает руководство процессом торговли и все, кто этим занимается, подчиняются нам. Это, конечно же, ошибочное мнение. Всем не объяснишь, но некоторые со временем начинают понимать суть ТПП.

И многие, кто не до конца знаком с функциями и обязанностями палаты, любят ее и покритиковать.

Что касается внешнего фактора, хоть это очень тяжело, но нам удается пробиться во многих областях и присутствовать там, где не всегда могут находиться многие государственные органы. Наша цель не только замкнуться на определенных проблемах и их решениях, мы стремимся рассказать миру о том, что такое Абхазия.

Мы не останавливаемся только на делах нашей палаты, а стараемся продвигать абхазский язык, налаживать крепкие связи с абхазской диаспорой за рубежом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Представительство ТПП Абхазии работает в ЛНР

У нас есть сайт, который ведется на восьми языках, где есть вся необходимая информация о республике — об истории, достопримечательностях, географии, культуре, экономике и знаменитых людях.

Мы занялись преподаванием абхазского языка для наших соотечественников, проживающих за границей. У нас плотные связи с абхазской диаспорой в Турции, для которых мы проводим уроки родного языка прямо на сайте, ежедневно его посещают более двух с половиной тысяч человек.

Это, вроде бы, и не наше дело, мы не обязаны этим заниматься, но с учетом того, что мы хотим привлечь к Абхазии больше людей, мы этим занимаемся. Мы также запустили проект под названием "Абхаз, посети родину".

Презентация нового каталога предприятий ТПП 2017 в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук

Презентация нового каталога предприятий ТПП 2017 в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук

Презентация нового каталога предприятий ТПП 2017 в Сухуме © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка ТПП РА в Бахрейне © Фото: ТПП РА

Делегация ТПП РА. © Sputnik.

Подписание соглашения между ТПП Абхазии с ассоциацией семьи Абаза в Иордании © Sputnik / Томас Тхайцук

Презентация каталога предприятий ТПП РА. © Sputnik. Роберт Джопуа

Пресс-конференция ТПП РА. © Sputnik. Томас Тхайцук 1 / 8 © Sputnik / Томас Тхайцук Презентация нового каталога предприятий ТПП 2017 в Сухуме

- Несмотря на все эти сложности в работе, мы видим, как ТПП республики активно продвигает интересы страны и ее предпринимателей за рубежом. Об этом говорят поездки за границу, участие в международных конференциях, выставках и так далее. Какие плоды приносит эта работа?

— Мы не ожидаем сиюминутных результатов, плоды нашей работы предусмотрены в долгосрочной перспективе. Наша цель — посадить семя, которое взрастет и даст плоды.

Если сегодня ты не будешь никому рассказывать о том, что такое Абхазия, то завтра с тобой никто не будет разговаривать. Ты не сможешь вести переговоры на тему экономики и бизнеса, так как ты для них будешь незнакомцем.

Когда мы были на выставке во Франции, на второй или третий день в одной из известных газет "Le Monde" вышла статья, в которой были перечислены шесть причин, почему нужно посетить эту выставку. Вторым пунктом была Абхазия.

Мы были рады тому, что такая авторитетная газета написала об Абхазии, как об открытии новой туристической страны. Что самое интересное, многие думают, что это легко. Совершенно нет, это очень тяжело. И я здесь говорю не только о сложностях в переговорах, которые, порой, в самую последнюю минуту аннулируются, или же о закрытиях наших стендов прямо во время выставок из-за жалоб со стороны Грузии. Где то получается договориться, а вот в Черногории, например, не получилось.

Речь идет и о перевозке грузов из Абхазии на площадки других стран. Иногда вес грузов достигает от 300 до 400 килограммов, что взваливается на хрупкие плечи женской части нашего коллектива.

Многие не могут понять, как нам удается перевезти запрещенную на любой таможне мира продукцию. Таможенники всех стран, удивленные нашей наглостью, не знают, отказать нам или разрешить. Наверное, сам Господь Бог нам помогает.

Хотелось бы добавить, что мы достигли того, чего не имеет ни одна организация в Абхазии. У нашей палаты пять официальных представительств в разных государствах: в США, Италии, Германии, Бельгии, Шотландии. И название у нее очень интересное – Представительство Торгово-Промышленной палаты Республики Абхазия.

Вы, наверное, обратили внимание, что мы стараемся об этом не говорить, так как наши восточные соседи могут снова начать ставить нам палки в колеса. Поэтому я не называю города, где расположены представительства палаты, только страны.

Мы так же входим в ассоциацию ТПП мира. Грузины пытались нас оттуда вышвырнуть, но в силу наших определенных связей, сделать это им не удалось. Один раз в два года мы участвуем в конгрессе ТПП мира. Также наша палата — член Ассоциации делового совета Черноморских городов, где много раз представляли Сухум.

Забавно то, что в двух странах, не буду их называть, мы умудрились зарегистрироваться по абхазскому паспорту. Чиновники везде одинаковые, увидели паспорт и все остальные документы, взяли и зарегистрировали. Не стали углубляться в детали.

- Геннадий Леонидович, вы рассказали о том, чем занимается ТПП Абхазии, а вот за счет каких финансов она существует, на чем зарабатывает?

— Дело в том, что у нас много источников дохода. Мы оказываем до 40 видов услуг предпринимателям. Мы переводим тексты с десятков языком мира, доход от которых, примерно, в год составляет 500 тысяч рублей. Проводим экспертизы по определению стоимости товаров, которые к нам направляют. Выдаем сертификаты, без чего пошлина на таможне будет выше обычной, регистрируем предприятия.

Оказываем брокерские услуги, от которых в год получаем до четырех миллионов рублей. Также на платной основе зарубежным фирмам мы предоставляем информацию об Абхазии, ее законодательстве. У нас практикуются членские взносы, но исключительно на добровольной основе. В принципе, это основные направления, благодаря которым и существует наша палата.

- Геннадий Леонидович, над чем сейчас работает ТПП внутри страны и за ее пределами. Какие направления для нее первоочередные на сегодняшний день?

— Понимая важность задач, поставленных самим государством, наша первоочередная задача – развитие экономики страны. Особое внимание мы уделяем таким отраслям, как сельское хозяйство и туризм. Стараемся привлечь инвесторов, которые могли бы вложить свои деньги в эти сферы. А для этого мы должны обладать исчерпывающей информацией.

Мы не следим за тем, как и с кем инвестор будет налаживать в Абхазии свой бизнес. В этом процессе не участвуем, так как не имеем права выступать в качестве заинтересованной стороны. Наша задача — заинтересовать инвесторов.