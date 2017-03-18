14:11 18 Марта 2017
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Геннадий Гагулия.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гагулия: цель ТПП рассказать миру об Абхазии

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О необходимости создания ТПП Абхазии, о первых подписанных соглашениях и первых деловых контактах рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия президент ТПП Геннадий Гагулия.

Торгово-промышленная палата Абхазии имеет 6 официальных представительств в мире, в том числе в США, Италии, Германии, Бельгии, Шотландии.

"Эти представительства официально зарегистрированы, и называются они Торгово-промышленные представительства Республики Абхазия. Также мы входим в ассоциацию торгово-промышленных палат мира, несмотря на протесты Грузии", — добавил Гагулия.

"Наша цель не только заниматься нашими внутренними проблемами, но и рассказать миру, что такое Абхазия. К примеру, сайт ТПП Абхазии ведется на восьми языках", — рассказал Гагулия.

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