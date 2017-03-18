Торгово-промышленная палата Абхазии имеет 6 официальных представительств в мире, в том числе в США, Италии, Германии, Бельгии, Шотландии.

"Эти представительства официально зарегистрированы, и называются они Торгово-промышленные представительства Республики Абхазия. Также мы входим в ассоциацию торгово-промышленных палат мира, несмотря на протесты Грузии", — добавил Гагулия.

"Наша цель не только заниматься нашими внутренними проблемами, но и рассказать миру, что такое Абхазия. К примеру, сайт ТПП Абхазии ведется на восьми языках", — рассказал Гагулия.