Ладария: "Амшра" там, где государство не успевает помочь

Амра Амичба, Sputnik.

— Когда заработал Фонд "Амшра"? С какой целью он был учрежден? И насколько сложно было делать первые шаги на пути реализации этих целей?

— Очень давно, в молодости, когда я только познавала мир, я вывела для себя формулу благотворительности. Благотворительность – это особое состояние души. И это формула работает все это время. И она как раз оправдывает и объясняет, почему люди начинают заниматься благотворительностью.

В 2009 году группа людей, граждански активных, неравнодушных, болеющих душой за благополучие Абхазии, возрождавшейся из руин Отечественной войны, понимала, что социальная инициатива общества нуждалась во всесторонней поддержке, в том числе финансовой. Так и родилась идея Фонда у друзей-единомышленников: Арды Инал-ипа, Лианы Кварчелия, Беслана Агрба, который возглавил попечительский совет и дает свои личные деньги на те проекты, которые подают в фонд от инициативных людей. Уже потратил 13 миллионов личных денег.

Постепенно определилась основная цель фонда — это создание условий для всестороннего развития Абхазии. Фонд финансирует программы и проекты, направленные на решение социальных, благотворительных, культурных, образовательных и иных общественно-значимых проблем абхазского народа. Фонд стремится, с одной стороны, способствовать сохранению и развитию культуры, наследия абхазов, с другой стороны, формировать привлекательную для всех народов страны этическую и культурную платформу, через которую осуществляет поддержку проектов в сфере образования, науки, культуры, искусства, духовного, творческого развития личности. Одно из важных направлений деятельности Фонда – создание положительного имиджа Абхазии на международном уровне.

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— Как с пришествием времени менялись запросы общества, на что вы делали акценты при создании фонда и что стараетесь делать сейчас?

— Проблем в послевоенной Абхазии было много, и они остаются, к сожалению. Благотворительные фонды – это организации, которые стараются заполнить те ниши, куда не успевает государство в силу различных причин. Для такой маленькой страны достаточно мощное развитие неправительственных, некоммерческих по нашему законодательству, организаций, которые помогают. Фонд не может охватить абсолютно все сферы жизни, поэтому мы сосредоточились на социальных проектах, причем на проектах, которые будут подавать нам люди. И тогда образовалось пять таких направлений: образование — развитие абхазского языка, и желательно, чтобы это были инновационные проекты; новые образовательные технологии, популяризация и продвижение здорового образа жизни, поддержка и развитее детского и юношеского творчества и распространение информации об Абхазии.

— А часто ли вам предлагают интересные проекты, от кого обычно поступают предложения и на основании чего руководство Фонда принимает решение о поддержке того или иного проекта?

— В последнее время появилось много коммерческих, бизнес-проектов. Фонд все-таки решил сосредоточиться на социальных проектах, потому что бизнес должен поддерживаться другими фондами и государством в первую очередь. Социальные проекты наиболее значимые, по этому направлению определяем, какие заявки поддержать.

У нас такая система: подается заявка с идеей и основным видением, как будет вестись проект. Эти заявки сначала рассматриваем мы – два директора – Элона Турава и я. И мы отбираем проекты, которые отвечают нашим потребностям. Потом проекты выносятся на экспертный совет, состоящий из девяти человек, образованных, компетентных. Окончательное решение принимают они, но чаще всего поддерживают те проекты, которые одобрили директора.

— Какие проекты "Амшра" на ваш взгляд были самыми удачными?

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— Сначала это были стажировки талантливых людей, в том числе режиссера Мадины Аргун. Потом Фонд решил, что более продуктивным будет создание серьезных условий. Два года поддерживали детский ансамбль народных инструментов села Хуап. Он до сих пор живет, и там уже сменяется поколение. Выезжали с ними в Сочи на "Кинотаврик". Ансамбль получил диплом. Кстати, на этом же фестивале диплом получил наш мультфильм "Рождение героя", который создавался детьми Сухумского дома юношества. Помню, Марк Рудинштейн тогда сказал, что видно сразу — это чистая детская работа, не какая-то подставленная взрослыми, а настоящая. Понял, оценили, и дети получили приз.

Я вам скажу несколько цифр — более 60 проектов за это время осуществлено. Самый большой грант Фонда — это 300 тысяч рублей. И мы за это время создали, опубликовали пять книг, в том числе пособие "Абхазский за 20 уроков" Ады Кварчелия, юридический справочник для репатриантов Анны Папба, "Бои на перевалах Кавказа" Николая Медвенского, авторские сказки для детей в стихах Гунды Сакания, "Абхазская народная песня" Ивана Шамба. У нас есть еще фильм о здоровом образе жизни Надежды Венедиктовной, два мультфильма. Мы были софинансистами проекта "Горная Абхазия", фильма, который создавала Екатерина Чудакова "Я люблю тебя, Сухум". Мы профинансировали учебные курсы для психологов, научно-практическую конференцию юристов "Ачбовские чтения", международный фестиваль культурных проектов "Аква-фест", телепередачи известные "Анарха" Арифы Капба, "Кафедра" Ирины Агрба, "Я все вижу", "Я — общество", заработала лавка авторских работ. Пингвин-философ на сухумской набережной появился тоже при финансировании "Амшра".

— А какими средствами располагает Фонд? Достаточно большое количество проектов серьезных.

К сожалению, Фонд пока имеет только одного попечителя – источник финансирования, который из своих личных денег дает Беслан Родионович Агрба. Он еще и возглавляет Московскую диаспору, несмотря на свою занятость, большую общественную деятельность, участвует во всех наших заседаниях экспертного совета, которые проходят раз в три месяца.

— Кто конкретно становился победителем в отборах на гранты Фонда, и что им дала в дальнейшем эта победа?

© Sputnik. Илона Хварцкия, Анжелика Бения Камма Гопия рассказала о работе благотворительной организации "Киараз"

— Хороший вопрос. Примером может послужить студия звукозаписи "АМА рекордс", молодые ребята, которые начали серьезную деятельность. Не хватало для завершения несколько сот тысяч рублей. Это было в переделах нашего 300-тысячного гранта. Обычно Фонд не покупает оборудование, но тут мы понимали, что у этой студии большое будущее, они очень многое будут делать. И мы оплатили им цену недостающего оборудования. При условии, что "АМА рекордс" будет выполнять благотворительно заказы самого Фонда. Так и происходило, выпустили диск песен 60-х годов. Еще один диск должен выйти – это авторские песни Дмитрия Кокоскерия. Это тоже сохранение части музыкальной культуры Абхазии, что очень важно.

— Поддерживает ли Фонд старты, начало каких-то акций, о которых никто еще ничего не знает или вы поддерживаете зарекомендовавшие себя начинания?

— Это тоже является частью дискуссий в Фонде. У нас сейчас идет реорганизация, пересмотр целей, достижений. И вот вопрос стартапа очень серьезный. Вначале не хотелось это делать. Но иногда делаем исключения. И, например, Пингвин-философ был первым. Он положил начало городской скульптуры. "Я вижу мир", "Я – общество" - это проекты, которые предложила Розита Герман. Серия передач "Анарха" Арифы Капба тоже начиналась у нас. А Лавка авторских работ - вообще что-то невероятное. Это не только продажа, это поддержка малоимущих семей.

На последнем заседании мы поддержали проект "Киараз". Еще один пилотный проект "Сохранение семейных ценностей", он недавно закончился, его делала Ирина Агрба. Скоро общество получит результат нашего проекта.

— Что еще реализуется при поддержке Фонда, кроме того, что вы назвали?

— В этом году мы решили поддержать IV Чемпионат по интеллектуальным играм – это молодые люди, которые проводят игру «Что? Где? Когда?», Бреин-ринг. Эти игры родились в стенах сухумского Дома юношества, стали самостоятельными.

— Еще вопрос по поводу абхазского языка — проект "Развитие". Могли бы о нем поподробнее?

— Абхазский язык такая большая проблема, не только фонда "Амшра", мы все говорим о ней. И все понимаем, что это долгосрочный и очень серьезный проект. У нас есть примеры из мировой практики, как возрождались языки. В силу различных условий мы, к сожалению, не очень активно развиваем. Такая двусмысленная ситуация, с одной стороны, все понимают и все стараются, создаются комитеты, но не очень успешно пока. Но с другой стороны, ты понимаешь, что нельзя останавливаться на месте и надо различные формы применять, чтобы изменить эту ситуацию. Фонд в самом начале создавал детскую образовательную энциклопедию. Мы создали 100 текстов. Очень часто преподаватели жалуются, что неудобоваримые тексты для изучения абхазского языка. Тамила Аршба и Гунда Сакания – наши известные языковеды написали 100 текстов, которые мы вывесим на сайте Абхазского фонда развития «Амшра». Любой учитель может скачать тексты и пользоваться ими. Они же создали "Мифы народов мира" на абхазском языке.



