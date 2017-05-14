21:49 14 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Внук Баграта Шинкуба Заур Шинкуба с семьей

Внук Баграта Шинкуба: вдохновил пример деда

© Фото: предоставлено Зауром Шинкуба
Интервью
Получить короткую ссылку
Темы:
100 лет со дня рождения поэта Баграта Шинкуба (19)
34250

Заур Шинкуба, внук Баграта Шинкуба, сейчас живет в Анкаре, работает первым секретарем российского посольства в Турции, в интервью корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову он поделился своими воспоминаниями о дедушке и рассказал о жизни своей семьи.

Sputnik, Владимир Бегунов.

— Заур, каким вам запомнился Баграт Шинкуба?

— Мы с братом, сестрой и родителями жили в Москве и виделись с дедушкой, когда он приезжал к нам, либо мы приезжали в Абхазию. Баграт Шинкуба в Москве бывал часто. Помимо писательской работы, он, как известно, занимал государственные должности, был депутатом Верховного Совета СССР.

Последний из ушедших: как звучит роман Шинкуба на разных языках
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба
"Последний из ушедших": как звучит роман Шинкуба на разных языках

Когда мы приезжали в Абхазию, часто с ним гуляли по набережной Сухума, бывали в  нашем селе Члоу, которое он очень любил. Дед обожал внуков, видел в нас продолжение рода. Он рассказывал историю нашей семьи. Говорил о трагическом периоде махаджирства, когда абхазы были вынуждены покинуть свою родину, переселиться на Ближний Восток. Он это описал в романе "Последний из ушедших".

Кстати, эта книга в переводе известна в Турции. После смерти дедушки я в очередной раз перечитывал "Последнего из ушедших" и вспоминал его рассказы.

— Он вам в детстве давал какие-то советы, напутствия?

— Наставлений не давал, он просто беседовал с нами. Думаю, для него главным было, чтобы его дети и внуки выросли порядочными людьми и сохраняли в доме абхазские традиции. Мы в повседневной жизни стараемся следовать примеру дедушки. 

— Расскажите о себе. Вы дипломат, как выбрали эту профессию?

— Большую роль сыграли родители, которые всегда ставили передо мной большие задачи. К тому же у нас был пример дедушки. Он достиг больших высот, и мы в семье стараемся не опускать эту высокую планку.

— Ваша семья в Турции сохраняет абхазские обычаи, ваши дети знают абхазский язык?

— Хотя мы находимся вдали от Абхазии, но Турция для многих абхазов стала второй родиной. По роду службы мне доводится общаться с представителями местной абхазской диаспоры. Так что оторванность от абхазской культуры не чувствую.

Дом-музей Баграта Шинкуба в Селе Члоу
© Sputnik.
Музей без экспонатов: дом Баграта Шинкуба

В семье стараемся сохранять национальные традиции. Дети изучают абхазский язык, учат стихи. Многие из них написаны Багратом Шинкуба. У нас большая библиотека, постоянно ее пополняем русской и абхазской литературой, когда бываем в России и Абхазии. 

— Ваше любимое произведение у Баграта Шинкуба?

— "Последний из ушедших" на меня произвел наибольшее впечатление. Я его несколько раз перечитывал.  Думаю, в этой книге каждый читатель можно найти что-то для себя.

— На сегодня все опубликовано из наследия Баграта Шинкуба, или нас ждут еще какие-то открытия в его творчестве?

— Я живу вдали от России и Абхазии, затрудняюсь ответить. Но меня радует то, что его произведения переиздаются, появляются новые переводы. Книги дедушки продолжают пользоваться интересом у читателей. Я знаю, что в связи с юбилеем Баграта Шинкуба в Абхазии проходит много мероприятий. Это доказательство того, насколько важно его имя в истории Абхазии.

Темы:
100 лет со дня рождения поэта Баграта Шинкуба (19)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Протест у здания парламента Молдовы
    Выбор выбора

    Чуть более тысячи человек собралось в Кишиневе перед зданием парламента Молдовы на протест против изменения избирательной системы.

  • Водитель автобуса, архивное фото
    Узбекский извоз

    В Узбекистане начался набор тысячи человек, желающих трудиться в компании Мосгортранс водителем маршрутного автобуса.

  • Памятник советским воинам в Шяуляе, фото с места событий
    Снести нельзя оставить

    Мэрия литовского города Шяуляй не знает, как поступить с обелиском и захоронением советских солдат находящимися на центральной площади.

  • Валерия Адлейба в полуфинале шоу Ты супер!
    В шаге от триумфа

    Представительница Абхазии Лера Адлейба прошла в финал конкурса "Ты супер!" с песней казахстанской певицы Розы Рымбаевой.

  • Архивное фото хирургов во время операции
    Журналисты в беде

    Глава фонда "Журналисты в беде" Рамазан Есергепов получил ножевое ранение в живот в поезде Алматы-Астана и несколько часов истекал кровью.

  • Маргус Цахкна
    Остался без крыши

    В доме министра обороны Эстонии Маргуса Цахкна произошел пожар, из-за чего сгорела часть крыши и наружной стены.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

В.Г. Ардзинба
Владислав Ардзинба: ученый лидер
Путин сыграл на рояле в Китае
"Город над вольной Невой" и "Московские окна": Путин сыграл на рояле в Китае
Как организовать отличный пикник
Идеальный пикник: готовимся

Соцсети

Sputnikabkhazia