Внук Баграта Шинкуба: вдохновил пример деда

Sputnik, Владимир Бегунов.

— Заур, каким вам запомнился Баграт Шинкуба?

— Мы с братом, сестрой и родителями жили в Москве и виделись с дедушкой, когда он приезжал к нам, либо мы приезжали в Абхазию. Баграт Шинкуба в Москве бывал часто. Помимо писательской работы, он, как известно, занимал государственные должности, был депутатом Верховного Совета СССР.

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба "Последний из ушедших": как звучит роман Шинкуба на разных языках

Когда мы приезжали в Абхазию, часто с ним гуляли по набережной Сухума, бывали в нашем селе Члоу, которое он очень любил. Дед обожал внуков, видел в нас продолжение рода. Он рассказывал историю нашей семьи. Говорил о трагическом периоде махаджирства, когда абхазы были вынуждены покинуть свою родину, переселиться на Ближний Восток. Он это описал в романе "Последний из ушедших".

Кстати, эта книга в переводе известна в Турции. После смерти дедушки я в очередной раз перечитывал "Последнего из ушедших" и вспоминал его рассказы.

— Он вам в детстве давал какие-то советы, напутствия?

— Наставлений не давал, он просто беседовал с нами. Думаю, для него главным было, чтобы его дети и внуки выросли порядочными людьми и сохраняли в доме абхазские традиции. Мы в повседневной жизни стараемся следовать примеру дедушки.

— Расскажите о себе. Вы дипломат, как выбрали эту профессию?

— Большую роль сыграли родители, которые всегда ставили передо мной большие задачи. К тому же у нас был пример дедушки. Он достиг больших высот, и мы в семье стараемся не опускать эту высокую планку.

— Ваша семья в Турции сохраняет абхазские обычаи, ваши дети знают абхазский язык?

— Хотя мы находимся вдали от Абхазии, но Турция для многих абхазов стала второй родиной. По роду службы мне доводится общаться с представителями местной абхазской диаспоры. Так что оторванность от абхазской культуры не чувствую.

В семье стараемся сохранять национальные традиции. Дети изучают абхазский язык, учат стихи. Многие из них написаны Багратом Шинкуба. У нас большая библиотека, постоянно ее пополняем русской и абхазской литературой, когда бываем в России и Абхазии.

— Ваше любимое произведение у Баграта Шинкуба?

— "Последний из ушедших" на меня произвел наибольшее впечатление. Я его несколько раз перечитывал. Думаю, в этой книге каждый читатель можно найти что-то для себя.

— На сегодня все опубликовано из наследия Баграта Шинкуба, или нас ждут еще какие-то открытия в его творчестве?

— Я живу вдали от России и Абхазии, затрудняюсь ответить. Но меня радует то, что его произведения переиздаются, появляются новые переводы. Книги дедушки продолжают пользоваться интересом у читателей. Я знаю, что в связи с юбилеем Баграта Шинкуба в Абхазии проходит много мероприятий. Это доказательство того, насколько важно его имя в истории Абхазии.