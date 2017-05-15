Внук Баграта Шинкуба поделился воспоминаниями о знаменитом дедушке

"Когда мы приезжали в Абхазию, часто с ним гуляли по набережной Сухума, бывали в нашем селе Члоу, которое он очень любил. Дед обожал внуков, видел в нас продолжение рода. Он рассказывал историю нашей семьи. Говорил о трагическом периоде махаджирства, когда абхазы были вынуждены покинуть свою родину, переселиться на Ближний Восток. Он это описал в романе "Последний из ушедших",- рассказа Шинкуба.

Кстати, эта книга в переводе известна в Турции. После смерти дедушки я в очередной раз перечитывал "Последнего из ушедших" и вспоминал его рассказы, добавил внук поэта.

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