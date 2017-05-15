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Внук Баграта Шинкуба Заур Шинкуба с семьей
© Фото: предоставлено Зауром Шинкуба

Внук Баграта Шинкуба поделился воспоминаниями о знаменитом дедушке

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Темы:
100 лет со дня рождения писателя и поэта Баграта Шинкуба (20)
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Заур Шинкуба, внук Баграта Шинкуба, сейчас живет в Анкаре, работает первым секретарем российского посольства в Турции, в интервью корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову он поделился своими воспоминаниями о дедушке и рассказал о жизни своей семьи.

"Когда мы приезжали в Абхазию, часто с ним гуляли по набережной Сухума, бывали в  нашем селе Члоу, которое он очень любил. Дед обожал внуков, видел в нас продолжение рода. Он рассказывал историю нашей семьи. Говорил о трагическом периоде махаджирства, когда абхазы были вынуждены покинуть свою родину, переселиться на Ближний Восток. Он это описал в романе "Последний из ушедших",- рассказа Шинкуба.

Кстати, эта книга в переводе известна в Турции. После смерти дедушки я в очередной раз перечитывал "Последнего из ушедших" и вспоминал его рассказы, добавил внук поэта. 

Полную версию интервью с Зауром Шинкуба читайте здесь>>

Темы:
100 лет со дня рождения писателя и поэта Баграта Шинкуба (20)

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