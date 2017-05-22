Эксперты: насилие в семьях Абхазии есть, но замалчивается обществом

Sputnik, Амра Амичба.

– Служба поддержки жертв гендерного насилия – совершенно новая структура в нашей стране. Как она будет работать?

Нателла Акаба: Пока будет нечто вроде общественной приемной, куда могут обращаться женщины и мужчины тоже, конечно, и дети, и кто угодно – все те, кто страдает от грубого обращения. Мы не стали использовать термин гендерное насилие, потому что в Абхазии пока люди не очень хорошо знакомы с этой терминологией. Но, к сожалению, внутрисемейные конфликты характерны для нашего общества, как и для всех других.

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– Когда заработает Центр? И насколько об открытии его известно людям, которым, возможно, необходима помощь специалистов Центра?

© Sputnik / Томас Тхайцук Кампания борьбы против насилия в отношении женщин стартовала в Абхазии

Нателла Акаба: Мы даем объявление "бегущей" строкой на телевидении, но пока мало кто знает о Центре. Выпускаем лифлеты, которые будем распространять. И я очень благодарна Sputnik, что он эту тематику решил осветить. Мы готовы оказывать помощь всем, кто страдает от насилия.

К сожалению, пока в Абхазии нет закона о домашнем насилии или о гендерном насилии, и поэтому мы не можем создать полноценный кризисный центр, как это принято во многих других странах, в том числе и в России. В основном домашнему насилию, надо признать, подвергаются женщины. Но бывает и другая ситуация, когда женщина проявляет агрессию в отношении мужчины.

– Алена, как вы думаете, насколько актуальны вопросы домашнего насилия в нашей стране? Есть ли статистика?

Алена Кувичко: К сожалению, статистика не ведется, и иногда даже делаются попытки отрицать факт наличия такой проблемы в семьях. Ситуация, которая складывается последние несколько лет, показывает, что таких фактов становится все больше. В том числе особо тяжелые факты, когда происходит убийство членов семьи. Это вопиющие факты, которые волнуют общество. И зачастую люди, которые оказываются жертвами домашнего насилия, они даже сами не знают об этом, не осознают, не понимают. Им кажется, что так и должно быть, наверное, в семье. Ну, муж там накричал, может, даже и побил, женщине часто некуда даже пойти, пожаловаться. Не принято выносить такие факты на публичное обсуждение. И, к сожалению. Проблема актуальна, но масштабы сложно представить в силу умалчивания проблемы и зачастую отрицания, что проблема вообще существует. Хотя это общеизвестные факты, которые в последнее время все больше и больше повторяются.

– Нателла Нуриевна, как вы думаете, почему в последнее время участились происшествия с убийствами членов семьи, насколько для нашего общества характерны такие явления?

Нателла Акаба: Вопрос сложный. Я сама задаюсь эти вопросом. В последнее время мы все чаще слышим о таких ужасных случаях. Казалось бы, в абхазском обществе женщина всегда пользовалась особым уважением, была окружена любовью. Что происходит с нашим обществом, мне очень трудно понять. Может, это отдаленное последствие войны, когда уровень агрессивности в обществе возрос после трагических событий, которые мы все пережили. А с другой стороны, может, мы просто все больше стали узнавать об этом. Раньше информация, возможно, замалчивалась.

Негативную роль играет то, что органы правопорядка, которые должны были бы реагировать, они в таких случаях проявляют удивительное безразличие, пассивность.

– Есть такие факты?

Нателла Акаба: К сожалению, есть. Мы даже делали заявление от имени созданного недавно клуба "Женская инициатива" в связи с трагическим случаем, когда молодую женщину то ли довели до самоубийства, то ли убили, никаких расследований не было. А ведь даже если человека довели до самоубийства, обязательно должно быть возбуждено уголовное дело. К сожалению, этот случай прошел без всяких последствий.

Алена Кувичко: С развитием информационных технологий и быстрого доступа к информации все, что происходит в любом уголке Абхазии, тут же становится достоянием общественности. Моментально выкладывается в социальные сети, и начинается обсуждение.

Мне сложно сказать, что ментальность особо сильно меняется, но, может быть, моральные ценности какие-то меняются. Такое ощущение, что люди стали более агрессивны, менее склонны помогать друг другу. Не во всех случаях, есть позитивные примеры с той же "Ашаной", когда откликаются люди. А с другой стороны, ты замечаешь, когда в автобусе или другом общественном транспорте люди перестали уступать место старшим. Ты видишь, например, как молодые люди идут по набережной, где полно гуляющих, мам с колясками, совершенно не стесняясь ругаются матом, чего раньше вообще не было в обществе. Это были неприемлемые вещи. Есть какие-то определенные изменения в обществе, наверное, это связано с общим падением уровня культуры.

– Какую работу ведет Ассоциация женщин Абхазии в решении проблем гендерного насилия, и какую роль здесь играют другие организации Абхазии?

Нателла Акаба: Во-первых, мы сейчас запланировали социологический опрос. Надеюсь, те данные, которые мы получим, опубликуем в виде брошюры и будем очень широко распространять, постараемся, чтобы издание стало доступно и депутатам Парламента, представителям исполнительной власти. Потому что власти должны обратить внимание на эту негативную тенденцию, которую мы наблюдаем. А что касается нашей организации, мы пытаемся вести разъяснительную работу, помимо того, что открыли Центр помощи женщинам. Что такое гендерное насилие - многие люди связывают это только с физическим насилием. А на самом деле бывают самые разные проявления гендерного насилия. Допустим, когда невестка оскорбляет свекровь или наоборот. Или когда муж жене запрещает работать. Или когда жена шантажирует мужа и говорит, я заберу детей и уйду от тебя. Но самые большие жертвы гендерного насилия – это дети. Потому что ребенок, который вырос в семье, где были проявления домашнего насилия, вряд ли будет полноценным гражданином. Очень часто такие дети страдают психическими отклонениями, так что это проблема всего общества. Нельзя закрывать глаза и говорить, что у нас этого нет.

– Где будут расположены эти центры поддержки?

Нателла Акаба: У нас только пока один Центр, он расположен в Ассоциации женщин Абхазии, по улице Инал-ипа, дом 3. На первом этаже есть вывеска. Часы приема по средам и субботам. И, кроме того, работает горячая линия, куда можно позвонить и получить какую-то первичную помощь.

Мы также будем проводить тренинги для молодых юристов, врачей, психологов, потому что важна роль этих специалистов в оказании помощи. Ведь в Абхазии нет таких служб, в которые могла бы обратиться женщина, ставшая жертвой грубого, жестокого насилия. Иногда она обращается к родителям. Но как раньше было, когда семья могла защитить дочь от каких-то издевательств, к сожалению, сейчас это утрачено. Часто родители говорят, раз ты вышла за него замуж, терпи теперь все.

– Какую помощь оказывают в Центре, который вы открыли?

Нателла Акаба: Психологическую и правовую помощь мы оказываем. Очень опытный психолог у нас Элана Кортуа, профессионал хороший. Если у женщины есть правовые проблемы, например, если муж выгоняет из дома, она может получить помощь опытного юриста Майи Широковой. Мы можем предоставить женщине и медицинскую помощь.

– А есть такая возможность, чтобы женщина некоторое время находилась в центре, переждала там?

Нателла Акаба: К сожалению, пока мы оказались не готовы открыть такую комнату – это называется убежище. Не имея законодательной базы, мы не имеем права в Абхазии создавать такое. Нас могут обвинить, а куда вы ее забрали, где вы ее там держите? Сначала на законодательном уровне надо решить этот процесс, принять соответствующие законодательные акты, внести изменения в уголовный, гражданский, семейный кодексы. Но пока этого ничего нет. Общество и власть не осознает серьезность этой проблемы.

Несколько лет назад мы подготовили концепцию закона о домашнем насилии, потому что во многих станах мира такие законы существуют. Кстати говоря, это глобальная проблема, пусть никто не думает, что это только в Абхазии. Или пусть никто не предполагает, что в Абхазии этого нет. Это есть абсолютно повсюду.

Мы предложили депутатам прошлого созыва посмотреть концепцию и принять соответствующий закон. Они сказали, что в Абхазии такой проблемы нет.

– Вы будете обращаться к новому составу?

Нателла Акаба: Обязательно. Возлагаем очень большие надежды на новый состав Парламента. И мы знаем, что там есть люди, которые обеспокоены положением женщин.

– Как вы предполагаете донести свою точку зрения до законодателей?

Нателла Акаба: будем проводить с ними консультации, встречи. И когда у нас будут результаты социологического опроса, объективно будет представлена реальная картина

Алена Кувичко: И будут рекомендации подготовлены на основе этого опроса.

Нателла Акаба: Очень надеемся на руководителей исполнительной власти. Потому что от решения этой проблемы зависит судьба нашей страны во многом. Семья – очень важная ячейка общества, если в ней не будет все в порядке — это серьезная проблема для всего общества.

– Алена, Ассоциация Инва-содействия какую роль играет во всем этом процессе решения проблем гендерного, домашнего насилия?

Алена Кувичко: Я работаю как волонтер в Ассоциации женщин Абхазии. В Ассоциации Инва-содействия есть сотрудницы, которые оказывают консультацию по социальным, правовым вопросам. Сталкиваемся и со случаями домашнего насилия. Есть примеры, когда мы представляли интересы женщин в суде. Даже приходилось разговаривать с обидчиком, чтобы прекратились случаи домашнего насилия.

– Что бы вы хотели сказать людям, в связи с открытием Центра, службы поддержки?

Нателла Акаба: Мы приглашаем всех, у кого есть проблемы, можем оказать не очень большую помощь, не могу сказать, что решим все проблемы, но иногда человеку важно, чтобы его выслушали доброжелательно, чтобы ему что-то посоветовали. Конечно же, все абсолютно безвозмездно, это бесплатные службы всегда.

Алена Кувичко: Я бы хотела добавить, обращаясь к слушателям. Если даже вы не являетесь жертвой домашнего насилия, у вас, может быть, есть знакомые, ваши родственники, кто является жертвой такого насилия. Не оставайтесь равнодушными, не думайте, что это внутренняя проблема семьи. Возможно, вы сумеете предотвратить что-то действительно страшное и окажете помощь. Рекомендую всем обращаться в Центр.

– Кто-нибудь уже обращался в Центр за помощью?

Нателла Акаба: Обращались, но пока очень мало, потому что Центр начал работать буквально в конце апреля. Планируем выезжать в районы Абхазии. Самая тяжелая ситуация в сельской местности, им некуда обращаться, когда они испытывают такое к себе отношение. Мы будем проводить выездные консультации.