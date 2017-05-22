Ассоциация женщин Абхазии: окажем помощь жертвам домашнего насилия

"Вопрос домашнего насилия очень актуален в Абхазии, но масштабы очень сложно представить в силу замалчивания и отрицания этой проблемы", — сказала заместитель координатора АИС Елена Кувичко.

Председатель АЖА отметила, что в абхазском обществе женщина всегда пользовалась особым уважением и была окружена любовью.

"Что происходит сегодня с нашим обществом, мне очень трудно понять. Возможно, это отдаленные последствия войны, когда уровень агрессивности в обществе возрос, а может быть, мы стали больше узнавать о таких фактах, так как раньше вообще эта информация замалчивалась", — добавила Акаба

При Ассоциации женщин Абхазии работает бесплатная Служба правовой и психологической помощи для женщин, пострадавших от грубого или жестокого обращения.

Психолог и юрист ведут прием по адресу г. Сухум, ул. Инал-ипа, дом 3, квартира № 39.

Психолог — в среду с 14:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 14:00.

Юрист — в среду с 10:00 до 14:00, в субботу с 14:00 до 18:00.

Вы также можете позвонить по телефону доверия с понедельника по субботу с 9:00 до 19:00. Телефоны: +7 940 960 47 48, + 7 940 778 47 48.