12:17 22 Мая 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Нателла Акаба и Алена Кувичко
© Sputnik. Зафас Гамгия

Ассоциация женщин Абхазии: окажем помощь жертвам домашнего насилия

Радио
Получить короткую ссылку
3220

При Ассоциации женщин Абхазии работает бесплатная Служба правовой и психологической помощи для женщин, пострадавших от грубого или жестокого обращения.

"Вопрос  домашнего насилия очень актуален в Абхазии, но масштабы очень сложно представить в силу замалчивания и отрицания этой проблемы", — сказала заместитель координатора АИС Елена Кувичко. 

Председатель АЖА отметила, что в абхазском обществе женщина всегда пользовалась особым уважением и была окружена любовью.

"Что происходит сегодня с нашим обществом, мне очень трудно понять. Возможно, это отдаленные последствия войны, когда уровень агрессивности в обществе возрос, а может быть, мы стали больше узнавать о таких фактах, так как раньше вообще эта информация замалчивалась", — добавила Акаба 

При Ассоциации женщин Абхазии работает бесплатная Служба правовой и психологической помощи для женщин, пострадавших от грубого или жестокого обращения. 

Психолог  и юрист ведут прием   по адресу г. Сухум, ул. Инал-ипа, дом 3, квартира № 39.

Психолог — в среду с 14:00  до 18:00, в субботу с 10:00 до 14:00. 

Юрист — в среду с 10:00 до 14:00, в субботу с 14:00 до 18:00.

Вы также можете позвонить по телефону доверия с понедельника по субботу с 9:00 до 19:00. Телефоны: +7 940 960 47 48, + 7 940 778 47 48.

По теме

Акаба: партии могут обеспечить квоты для женщин в Парламенте
Акаба: средний класс - залог стабильности в государстве
Акаба: если село умрет, Абхазия станет другой


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Возложение у памятника махаджирам
"Боль" и " Корни искусства": памяти махаджиров
Акция протеста в Каракасе
Самая массовая акция протеста оппозиции прошла в Каракасе
Голосование
Выбираем лучшего: голосование за участников "Ты супер!"

Соцсети

Sputnikabkhazia