Минкультуры Абхазии о фестивале: "Интермузей" не имеет аналогов

Sputnik, Амра Амичба.

— Это первая поездка экспонатов Абхазского государственного музея в Москву?

© Sputnik / Томас Тхайцук Музейная ночь в Сухуме 12

Эльвира Арсалия: Мне хотелось бы немного рассказать о самом приглашении и мероприятии "Интермузей". Во-первых, отмечу, что Абхазия активно принимает участие во всех важных событиях международного формата, именно в части культуры. Все, что проводят в России, это был и Санкт-Петербургский международный форум, затем музыкальный форум, который проходил в Сочи, посетили наши деятели культуры. И конечно, "Интермузей" не имеет аналогов ни в России, ни в мире. Это большой музейный форум. И выставка — одна из форм музея для участия.

В этом году мы получили приглашение от Министерства культуры России. Абхазия впервые едет не как гость форума, а как полноправный участник. Более 300 лучших музеев мира принимают участие в "Интермузее", это и экспозиции, и круглые столы, разные дискуссии на тему музея, и как культурная коммуникация, новые форматы работы со зрителем.

Для нас важно еще и то, что выставка совпала со 100-летием Абхазского государственного музея. Экспозиция представлена небольшой, но содержательной программой. Будут представлены слайды, которые покажут артефакты музея, продемонстрируют самое интересное, ценное для тех, кто впервые знакомится с Абхазией. И экспозиция, которую организовал Абхазский музей.

В рамках "Интермузея" будет проходить круглый стол по реставрации, где Батал Самсонович расскажет, как сегодня обстоят дела с этим направлением в Абхазии.

— Батал Самсонович, расскажите подробнее, с какими мыслями, предложениями, может быть, запросами, вы едете на этот форум?

Батал Кобахия: На эту площадку Абхазия один раз все-таки ездила в 2013 году, и мне посчастливилось попасть на нее. Тогда Анзор Агумаа должен был поехать, неважно себя чувствовал, попросил меня. Тогда обсуждался очень важный вопрос, связанный с тем, что ЮНЕСКО беспокоили вопросы ремонта и реставрации наших храмов. Была долгая беседа с представителями ЮНЕСКО России.

После 2008 года, после того как Россия признала Абхазию, наша страна участвовала в Петербургском форуме как государство во главе с министром культуры Эльвирой Арсалия, на будущий год и мне посчастливилось присоединиться. Тогда было очень интересно, и сейчас, думаю, будет не менее интересно. Потому что будут специалисты музеев самого различного уровня: от музея-усадеб до археологических, до частных. Это колоссальная информация.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Ночь" впервые пришла в музей Омара Бейгуаа

Там будет сеть музеев, не только России, но стран СНГ, Болгарии, и можно наладить какие-то контакты, поговорить о возможности их участия у нас в различных форматах. Поэтому мне было очень приятно, что нам предложили участвовать на круглом столе, который будет касаться технологии, методологии реставрации музейных экспонатов, не вообще объектов культурного наследия, а конкретно музеев. Вы знаете, у нас большая проблема с этим. В прошлом году мы делали инвентаризацию учета и хранения, безопасности артефактов в АГУ после ремонта. Есть проблема, на которую мы не может не обратить внимания: нам не хватает специалистов специализирующихся в сфере реставрации предметов из железа, археологических артефактов, ткани.

Пришли к тому, что хорошо бы специалисты приехали к нам сюда. У нас есть несколько музеев, где лежат артефакты, нуждающиеся в реставрации, консервации. У нас есть замечательная Картинная галерея, в фондах которой работы Шервашидзе, Бубновой, Контарева и других, и беспокоимся о сохранности картин. Состояние работ удручающее. Есть у нас и Леонид Еник, и Анзор Сакания, и Сурам Сакания, которые могут делать охранные мероприятия, чтобы не разрушались картины, но нам необходимо делать реставрацию этих работ. Очень важно нам найти какие-то контакты, школы, методологии, чтобы наших туда отправить на обучение или специалистов сюда пригласить для сохранения того, что мы имеем.

Есть реставрация архитектурных объектов, реставрация, консервация археологических объектов, а круглый стол посвящен конкретно реставрации музейных экспонатов, в том числе картинных галерей. Это специфическая работа, в мире реставрации это считается наиболее высоким уровнем, так как приходится работать с тончайшими предметами, порой микроскопическими, которые надо восстановить — живопись, скульптура.

— Эльвира Анатольевна, какие конкретно экспонаты Государственный музей повезет в Москву, и почему выбор пал именно на них?

Эльвира Арсалия: Мы обсуждали с музеем. В этом году выбор пал на отдел этнографии. Предварительно эскизный проект экспозиции сделали, и нашим коллегам очень понравилось. Нам кажется, элемент этнографии, некие элементы малой текстильной формы, книгу "Старый Сухум", полиграфию – все это вызовет интерес. В "Интермузее" проходят же не только музейные экспозиции, там будут и спектакли, и концерты – музей как живая среда.

© Sputnik / Томас Тхайцук Подарки от первого лица: что передал Хаджимба Абхазскому госмузею

На сегодняшний день музей, как вы видите, покинул свою территорию в классическом понимании, и за ее пределами формирует культурное пространство. Очень много образовательных проектов идут через музей. Главными участниками предыдущих "Интермузеев" были дети, которые принимали активное участие в работе музея, и я уверена, и у нас это происходит. Нам очень важно понаблюдать музей как часть туристических маршрутов для формирования правильного, положительного имиджа у гостей, у посетителей страны. У нас чаще всего пути не всегда проходят через музей. На самом деле это очень важная часть государственной политики, чтобы отдыхающие, гости посещали не только хорошие панорамные красивые пейзажи, но и уносили с собой часть очень важном информации об истории и культуре. Это все можно получить в музее за сжатое время.

— Очень много говорят о том, что в школах преподают историю и другие предметы не столь наглядно и интересно для учащихся. Вы не думали над проектом, как во многих музеях сделать абонементы, и чтобы уроки по истории проходили с экскурсоводом?

Эльвира Арсалия: Я насколько знаю целыми классами водят в музеи, в рамках урока истории. Я как-то интересовалась, в Дании ввели образовательную программу, когда ученик после посещения музей отвечает там на вопросы по электронному табло. И эти показатели попадают в школьную базу и формируются его баллы по знанию истории. И у нас суть та же, но техническая поддержка проекта другая. Я знаю, что музей Гулиа очень активно посещают наши ученики.

Батал Кобахия: Кстати, лет 40 назад, когда начинал работать в археологической экспедиции в Бамборе, пионеры толпами вились под ногами. Я пошел таким путем: пошел в школу к директору и предложил провести несколько открытых уроков по археологии, по истории Абхазии. Я провел в четырех школах такие уроки, показал предметы, которые мы находим, объяснил, что такое культурные слои. И у меня было такое ощущение, что потом, когда они приходили, чувствовали некую сопричастность к тому, чем мы занимаемся на раскопках.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Ночные" дети и колоритные абхазы: как прошла ночь в Госмузее

Хочу добавить еще по поводу поездки на "Интермузей". Есть определенные законы, которые нам необходимо принять. Закон о ввозе и вывозе культурных ценностей, даже когда мы перевозим работы наших современных художников, которые не подходят под категорию особо ценных артефактов, возникают проблемы. Также проблемы возникают с перевозом работ из Картинной галереи для экспозиции на культурных площадках в Москве.

Сегодня мы стали запрещать археологам вывозить артефакты на реставрацию. Вывести можно, но очень трудно будет обосновать ввоз. Поэтому мы сейчас готовим наше предложение по законопроекту в Парламент. Когда будет принят этот закон, мы решим две проблемы, какие-то особо ценные вещи иногда необходимо вывозить, чтобы отреставрировать, гораздо легче заплатить там за реставрацию, чем привозить специалиста сюда. Параллельно развивать и свои реставрационные мастерские, связанные и с предметами археологии и этнографии и с предметами живописи и скульптуры монументальной, которая по всей Абхазии есть.



