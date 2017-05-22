Минкультуры: Абхазия представит на "Интермузее" этнографическую экспозицию

Посовещавшись с руководителем и сотрудниками Госмузея, по словам Эльвиры Арсалия, выбор пал на отдел этнографии.

"Предварительно эскизный проект экспозиции сделали, и нашим коллегам очень понравилось. Нам кажется, элемент этнографии, некие элементы малой текстильной формы, книги и новое издание "Старый Сухум", полиграфия – все это вызовет интерес. В "Интермузее" проходят же не только музейные экспозиции, там будут и спектакли, и концерты – музей как живая среда, — сказала Эльвира Арсалия. — На сегодняшний день музей покинул свою территорию в классическом понимании, и за ее пределами формирует культурное пространство. Очень много образовательных проектов идут через музей".

Представители Минкультуры отметили важность включения музеев в туристические маршруты.

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"Для нас важно понаблюдать музей как часть туристических маршрутов для формирования правильного, положительного имиджа у гостей, у посетителей страны. У нас чаще всего пути не всегда проходят через музей. На самом деле это очень важная часть государственной политики, чтобы отдыхающие, гости посещали не только хорошие панорамные красивые пейзажи, но и уносили с собой часть очень важной информации об истории и культуре. Это все можно получить в музее за сжатое время", — сказала министр культуры и охраны историко-культурного наследия.