Консул Аршба: необходимо увеличить товарооборот между Абхазией и Ростовом

Sputnik, Амра Амичба.

— Вы выразили желание организовать в Ростове-на-Дону культурный центр Абхазии. В связи с чем возникла такая идея, кто ее автор и каким должен быть этот культурный центр?

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— Сам процесс открытия почетного консульства Абхазии в Ростове-на-Дону длился на протяжении практически двух лет. Это была задача, поставленная президентом и руководством республики, потому что Ростов является нашим добрым соседом на долгие годы, у нас большие экономические связи, культурные, у нас много общего. Часто находим эти точки соприкосновения, но официального представительства в каком-либо формате в Ростове-на-Дону у Республики Абхазия до недавнего времени не было.

© Sputnik / Илона Хварцкия Минэкономразвития России: наблюдается рост товарооборота с Абхазией

Разумеется, когда речь зашла о том, в каком формате оно должно быть, неправильно говорить о том, кто автор этой идеи. Условно можно назвать и меня. Речь идет о том, что у нас есть несколько направлений, по которым Ростов-на-Дону и область всегда идут нам навстречу. Это и обучение наших студентов в вузах области. У нас в Ростове достаточно солидная диаспора, состоящая опять же из студентов и тех, кто проживает и работает здесь на постоянной основе. Наши земляки работают успешно в разных направлениях, в управлении города, в экономических структурах, структурах МВД и так далее.

Мы нашли общий язык с главой администрации Ростова-на-Дону Виталием Кушнаревым на этапе развития наших отношений.

У нас в планах создание торгового дома Абхазии в Ростове-на-Дону, потому что есть очень много продуктов и товаров, которые нравятся жителям Ростовской области, жителям Дона. Они хотели бы иметь к таким продуктам доступ 365 дней в году, а не в период отпусков, когда посещают Абхазию.

Сейчас мы решили, что это не терпит отлагательства. Это небольшие площади почетного консульства.

Дети представителей диаспоры, которые хотят подтянуть знания абхазского языка, абсолютно безвозмездно в выходные дни в помещении консульства будут иметь возможность подучить родной язык.

Ростов-на-Дону входит в топ трех регионов, жители которых чаще посещают Абхазию. Людей интересует культура, история. Высказывают пожелание научиться абхазским танцам, просят, чтобы был уголок абхазской кухни. У нас в Ростове на сегодняшний день нет ни ресторана абхазской кухни, ни какого-то кафе. Не все, конечно, пожелания мы сможем выполнить.

— Вы сказали, что курсы по абхазскому языку практически решенный вопрос, а кто будет преподавать?

— Пока не подобрали кандидатуры, но с эти проблем не будет. Это будут молодые люди, в том числе и студенты из Абхазии, которые в свободное время, зная в совершенстве абхазский язык, могли бы его преподавать.

— Абхазское консульство в Ростове создавалось практически два года, на каком уровне сегодня идет сотрудничество Ростовской области и столицы Абхазии?

© Sputnik / Томас Тхайцук ГТК: в 2015 году в бюджет республики начислено почти 900 млн рублей

— Город Сухум является городом-партнером Ростова-на-Дону, что тоже послужило определенным фактором при принятии решения. У Абхазии не так много почетных консульств, по сути, их два на территории Российской Федерации.

У нас действительно есть не терпящие отлагательства большие серьезные возможности в экономической сфере, просто надо придать динамики отношениям. И открытие консульства — перенос их на более высокий уровень.

Ростов сегодня сотрудничает с Абхазией, прежде всего в рамках партнерского соглашения с городом Сухум, заключенного в 1998 году. Что уже реализовано в рамках этого соглашения? Были ли крупные проекты, которые оказались выгодными и эффективными?

Попыток было очень много. Но о каких-то конкретных совместных предприятиях, совместных больших делах, полезных для обеих сторон до этого, к сожалению, не дошло по объективным причинам. Во-первых, 1998 год – это очень давно, еще до признания независимости Абхазии Россией. Тогда была немного другая ситуация. Все это оставалось на уроне посещений, участия в разных форматах, например, Торгово-промышленной палаты. И делегации Ростова и Абхазии посещали друг друга, просто пытались эти отношения не упустить и держать их на определенном уровне.

Именно поэтому, чтобы придать реальности всем отношениям, которые существуют давно, как вы правильно заметили, мы и решили перейти на более рабочий и высокий уровень. Согласовано с президентом Республики Абхазия, в МИДе Российской Федерации. На сегодняшний день если где-то и недостает представительства, в первую очередь это был Ростов-на-Дону.

— В прошлом году внешнеторговый оборот Ростовской области с Абхазией составил более 31 миллиона долларов США. И по сравнению с 2015 годом экспорт вырос почти на четыре тысячи. Какова картина в этом году?

— Надо понимать, что само консульство открылось в Ростове месяц назад. Мы знакомимся с администрацией области, города. За месяц, конечно, мы не ждали каких-то результатов, их и нет.

В ближайшем будущем у нас есть серьезные планы на первый год работы. Мы должны показать результаты, которые планировали. Что касается товарооборота, сделаю небольшую поправку – за 2015 год было около 26 миллионов долларов, в 2017 году – это уже 30 миллионов долларов. Это нас, конечно, радует. Но здесь надо понимать одну особенность, которая опять же явилась основной причиной открытия консульства. Из всей этой суммы – это то, на что закупает Абхазия какие-то товары в Ростовской области. Мы им ничего не экспортируем. То есть из 30 миллионов менее половины одного процента занимают те товары, которые мы продаем в Российскую Федерацию, в конкретном случае в Ростовскую область. Поэтому мы хотели бы эти показатели изменить, чтобы абхазские товары в больших объемах реализовывались в Ростовской области. Вывозится в основном продукция сельского хозяйства в очень маленьких количествах. А нам, на самом деле, есть что предложить. Просто этими вопросами по сути никто нет занимался целенаправленно в рамках отношений Ростовской области и Абхазии.

— Насколько власти администрации города Ростова-на-Дону и консульства Республики Абхазия тесно сотрудничают, взаимодействуют?

— Очень тепло все нас встречают, тепло относятся. Есть рабочее понимание. Готовы идти навстречу нам, безусловно, трудно конкурировать с какими-то коммерческими организациями. По открытию культурного центра нам администрация Ростова-на-Дону тоже пойдет навстречу. Будет какое-то приемлемое комфортное помещение, здание, на котором ни в коем случае не стыдно будет вывесить абхазский флаг. Также тепло встречают на всех уровнях, проблем или препон никаких нет, все в рабочем порядке решается.