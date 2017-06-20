Консул Абхазии в Ростове: в донской столице будут изучать абхазский язык

Почетный консул Абхазии в Ростове Адик Аршба добавил, что в планах создание торгового дома Абхазии в Ростове-на-Дону.
Почетный консул Абхазии в Ростове Адик Аршба добавил, что в планах создание торгового дома Абхазии в Ростове-на-Дону.
Взрыв во дворе дома по улице Калмыкова в Сухуме произошел примерно в 21.30 в понедельник, в результате взрыва пострадавшему ампутировали левую ногу.
Скоро в столице Абхазии откроется общественная приемная благотворительного движения "Послы доброй воли", куда любой желающий сможет обратиться с просьбами и предложениями.
В районе Курского вокзала Москвы в понедельник на малом ходу произошло столкновение поезда "Стриж" и электропоезда сообщением Нахабино — Щербинка.
Уникальные архивные кадры о Южной Осетии во время боев за Цхинвал летом 1992 года.
В рамках стартовавших военных учений вооруженные силы Азербайджана приведены в боевую готовность.
Правительство России одобрило соглашение между Россией и Арменией о создании Объединенной группировки войск двух стран и представило его президенту.
Какие плюсы и минусы перехода от национальной валюты к биткойнам и стоит ли это делать Казахстану, рассуждает экономист.
В ходе официального визита в Москву президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев встретится как минимум с четырьмя российскими политиками.
Власти Беларуси и корпорация Росатом решили ускорить работы по строительству первого блока Белорусской АЭС, чтобы ввести его в эксплуатацию в запланированные сроки.
Посол Российской Федерации в Латвии Евгений Лукьянов провел встречу с министром Арвилсом Ашераденсом и обсудил экономическое сотрудничество между странами.
Военные инспекторы из Беларуси и России проведут проверку на предмет отсутствия в Литве военной активности с 19 по 22 июня.
Подводя итоги совместных действий, НАТО и Евросоюз не откажутся от плана совместных действий по укреплению обороноспособности и устойчивости к внешним вызовам Молдовы.
Представители международной рейтинговой компании Moody’s Investors Service осмотрели стройплощадку Рогунской ГЭС.
В Узбекистане за проведение обряда бракосочетания по мусульманским канонам без регистрации в государственных ЗАГСе вводится уголовное наказание.
Эстонским властям предстоит выбрать сторону в возникшем конфликте между Германией и США из-за российского газопровода "Северный поток-2".
Уникальные архивные кадры о Южной Осетии во время боев за Цхинвал летом 1992 года.
В рамках стартовавших военных учений вооруженные силы Азербайджана приведены в боевую готовность.
Правительство России одобрило соглашение между Россией и Арменией о создании Объединенной группировки войск двух стран и представило его президенту.