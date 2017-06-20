Консул Абхазии в Ростове: в донской столице будут изучать абхазский язык

"У нас большие экономические и культурные связи, мы часто находим точки соприкосновения, но официального представительства до недавнего времени не было. Есть несколько направлений, по которым Ростов-на-Дону и область нам всегда идут навстречу, например, в обучении наших студентов в вузах области", — сказал Аршба.

Почетный консул Абхазии в Ростове Адик Аршба добавил, что в планах создание торгового дома Абхазии в Ростове-на-Дону.



