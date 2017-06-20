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Консул Абхазии в Ростове: в донской столице будут изучать абхазский язык

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Почетный консул Абхазии в Ростове-на-Дону Адик Аршба в интервью Sputnik Абхазия рассказал о том, как возникла идея организации культурного центра Абхазии в донской столице, кто ее автор и каким должен быть центр.

"У нас большие экономические  и культурные связи, мы часто находим точки соприкосновения, но официального представительства до недавнего времени не было. Есть несколько направлений, по которым Ростов-на-Дону и область нам всегда идут навстречу, например, в обучении наших студентов в вузах области", — сказал Аршба.

Почетный консул Абхазии в Ростове Адик Аршба добавил, что в планах создание торгового дома Абхазии в Ростове-на-Дону.  


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