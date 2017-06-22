Медвенский: ночевка в окопе для школьника важнее сотен страниц о войне

Sputnik, Владимир Бегунов.

Известное внезапное нападение

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— Николай, вы работает с подростками, водите их в походы по местам боев, какой представляют себе Великую Отечественную сегодняшние школьники?

— Под влиянием кино, телевидения и компьютерных игр сформировался медийный образ войны, который далек от действительности. К примеру, хорошо снятый фильм "Штрафбат" изобилует множеством ошибок и неточностей, но дети не могут их увидеть и воспринимают все за правду. Посмотреть фильм гораздо проще, чем взять в руки увесистую монографию, написанную порой скучным научным языком и погрузиться в изучение трудных для восприятия статистических данных, таблиц, выкладок и так далее.

— Давайте о военных мифах. Сталин знал о точной дате нападения, но не поверил. Это так?

— Точную дату нападения на СССР до последнего момента не знал сам Гитлер. План "Барбаросса" изначально должен был реализоваться в мае. Об этом докладывал Сталину Рихард Зорге. Но тогда произошли непредвиденные события в Греции, и Германии пришлось развернуть боевые операции против Греции и Югославии одновременно. Вторжение в СССР отодвинулось на месяц.

В начале войны немцы нас переиграли. Они молниеносно, скачкообразно перебрасывали войска через западную границу. Соединения, находящиеся в Польше, выскочили в самый последний момент, как черт из табакерки, и рванули через границу.

— Как может быть страна не готова к войне, когда идут постоянные сообщения о возможной агрессии?

— Бытует мнение, что армию в боеготовность можно привести чуть ли не за день телефонным звонком. Взревут моторы, поднимутся в воздух самолеты, солдаты и офицеры займут свои места, и нерушимой стеной, обороной стальной сокрушим, уничтожим врага. Это не так. Чтобы подготовить к войне более чем пятимиллионные вооруженные силы, разорванные на три стратегических эшелона, нужны, как минимум, три недели, а лучше месяц.

22 июня же большинство советских войск находилось в глубине западных особых округов на расстоянии трехсот километров от границы. А частично даже в Северокавказском, Приволжском военных округах. Невозможно долго держать пятимиллионную армию на границе. Это слишком дорогое удовольствие. Нужно либо начинать войну, либо отводить войска. Если войска сосредоточены на границе, точно нужно знать, что через несколько недель, и то это очень большой срок, будет нападение.

К началу войны у западной границы находилось сорок советских дивизий против более ста немецких. Притом, что немецкая дивизия по численности личного состава превосходила советскую в полтора, а в некоторых случаях и в два раза. В направлении главного удара немцы создавали превосходство сил от трех до пяти раз и били в наши хлипкие советские части. К тому же тогда в полосе обороны одна советская дивизия прикрывала тридцать километров территории. Немцы без труда окружали или уничтожали этот жиденький заслон. Для сравнения, в 1943 году на Курской дуге, когда советская сторона планировала глубокоэшелонированную оборону, плотность войск составляла одну стрелковую дивизию на пять километров.

Циничный мир

— Здесь стоит, наверное, сказать, что у немецких войск был гораздо больший боевой опыт, чем у Красной армии, хотя мы к тому времени уже успели повоевать в Финляндии и Польше.

— Ну, можно еще бои в Бессарабии вспомнить. Но тем не менее вермахт на тот момент являлся мощнейшей боевой машиной Европы. Не будем забывать, что на стороне фашистской Германии сражались ее многочисленные союзники. Никогда не следует недооценивать противника. То, что мы вообще смогли устоять в 1941 году — заслуга руководства армии и героизм советских солдат.

Безусловно, были просчеты и ошибки советского высшего командования, но ожесточенное сопротивление, которое оказали наши войска агрессору, спасло Красную армию от окончательного разгрома и далее способствовало победоносному завершению войны.

В многочисленных свидетельствах германское высшее командование и простые бойцы говорили, что подобного сопротивления не встречали ни в Польше, ни в Норвегии, ни в Югославии, ни в Греции, ни тем более во Франции, где оборона страны посыпалась за месяц, и немцы почти беспрепятственно вышли к атлантическому побережью.

— Давайте вспомним акт Молотова-Риббентропа. Существует два мнения об этом документе. С одной стороны, Советский Союз являлся союзником Германии в разделе Европы, с другой – подобные документы с Гитлером заключили большинство стран Европы.

— Это политика. Если мы говорим о пакте Молотова-Риббентропа, то почему мы должны играть в одни ворота? Давайте вспомним мюнхенский сговор, когда Чемберлен кричал у трапа самолета, что он после встречи с Гитлером привез англичанам мир. Геополитика предполагает определенную степень цинизма в отстаивании своих корыстных интересов. СССР после заключения пакта с Гитлером получил двухгодичную передышку. Численность Красной армии выросла с 1939 по 1941 год с 800 тысяч более чем до пяти миллионов человек. Увеличилось количество техники, были приобретены более выгодные стратегические позиции. Такой договор тогда не был чем-то из рядов вон выходящим.

Война без второго фронта

— Насколько повлияла на победу помощь союзников по Лендлизу?

— Вопрос о Лендлизе, к сожалению, до сих пор очень политизирован. Есть две прямо противоположные точки зрения на этот счет. Одна говорит, что лендлизовские поставки почти не сыграли никакой роли, и мы могли бы обойтись без них. Второе мнение, которого в основном придерживаются западные историки, что без танков, самолетов, тушенки, которая поступала в Советский Союз по Лендлизу, Красная армия не выстояла бы под ударами Гитлера.

© РИА Новости. Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Помощь союзников, которая выражалась в цифрах с многими нулями, поступала в СССР неравномерно в течение нескольких лет. Самые многочисленные поставки пришлись на вторую половину 1944 и начало 1945 годов. И мнение, что СССР не выстоял бы без лендлизовских поставок, как минимум, преувеличено. В 1941-1942 годах доля зарубежной бронетехники и авиации составляла 17-20%. Да, это много, но это, даже не половина. К апрелю-маю 1945 года в отдельно взятых частях Красной армии она достигала 34%. Это уже 1/3, но это не 1941 и 1942 годы. Тогда выстояли сами. Да, при определенной помощи союзников, честь им и хвала за это, но говорить, что без их помощи СССР рухнул бы, мне кажется не стоит. Весомую роль лендлизовские поставки сыграли в благополучном для Красной армии завершении Венской и Берлинской наступательных операций.

— Понимаю, что история не имеет сослагательного наклонения, но, если представить, что не был бы открыт второй фронт, что было бы дальше?

— Красная Армия в большей степени умылась бы кровью, но мы бы победили. Вспомните, на каких позициях находилась Красная армия на момент высадки союзников в Нормандии. Уже гремела операция «Багратион» — разгром немецкой группы армий «Центр», советские войска выходили к Варшаве.

Ночь в окопе

— А как насчет репрессий во время войны, сейчас историки оперируют какими-то точными данными по этому вопросу?

— Тема репрессий в то время сильно преувеличена. В 1936 году – да, но в 1941 году репрессии затронули только 4% командного состава. Кто из высшего командного состава пострадал во время войны? Рокоссовский, конечно, был репрессирован, но впоследствии вернулся в армию.

— Вы занимаетесь с молодежью, водите школьников по местам боев, восстанавливаете памятники, такая работа достаточна, чтобы молодежь больше знала о той войне?

— Формы историко-патриотического воспитания молодежи могут быть разными. Экскурсии по местам боев, будь то поисковые походы или историко-краеведческие, — это всего лишь малая толика того, что нужно делать. Главное, чтобы при этом не было казенщины и лакировки действительности, которые были в СССР. Такие вещи только отвращают ребят. Здесь надо найти золотую середину, заинтересовать школьников. Те, кто ходил с нами на перевалы, говорили, что одна такая экспедиция стоит больше сотен страниц в учебнике и десятков часов лекций в кабинете. Это совсем иное восприятие, когда молодой человек с рюкзаком проходит теми же тропами, которыми шли наши солдаты, видит полевые укрепления и спит в тех же стрелковых ячейках, которые на Марухском перевале вырыли бойцы Красной армии в начале войны.



